Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Происшествия
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42 минуты назад
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37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей
Но их ему не оказали.
Липчан продолжают разводить на деньги и под предлогом баснословных заработков на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летнего жителя Добринского района обманули таким образом на 2 180 000 рублей. Причём больше двух миллионов рублей мужчина взял в кредит.
В Задонском районе 56-летний мужчина вложил в инвестиции 948 000 рублей, а потом понял, что его обманули, и тоже обратился в полицию.
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