Но их ему не оказали.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. В Добровском районе 37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей, но девушка к нему так и не приехала. Мужчина пришёл в полицию.Липчан продолжают разводить на деньги и под предлогом баснословных заработков на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летнего жителя Добринского района обманули таким образом на 2 180 000 рублей. Причём больше двух миллионов рублей мужчина взял в кредит.В Задонском районе 56-летний мужчина вложил в инвестиции 948 000 рублей, а потом понял, что его обманули, и тоже обратился в полицию.