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сегодня, 16:39
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Прокуратура потребовала снести свайную постройку на Центральном пляже

Надзорный орган усмотрел в строительстве нарушение Водного кодекса России.

Прокуратура Правобережного района закончила проверку строительства на Центральном пляже. Напомним, в излучине реки началось возведение кафе с настилом к воде.

Прокуратура установила, что ИП Шадрин Д. В получило в аренду участок рядом с пляжем для размещения на нем нестационарного объекта. То есть ИП имело право разместить на арендованном участке столики, стулья и разборный павильон. Однако при проверке обнаружено незавершенное строительство в виде металлического каркаса на сваях. И все это находится границах береговой зоны, что противоречит требованиям статьи 6 Водного кодекса России.

«В адрес индивидуального предпринимателя прокуратура района внесла представление. Бизнесмен должен снести все, что незаконно построил», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
пляж
стройка
Водный кодекс
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Партработник
5 минут назад
А рядом стоит Марбелия. Прокуратура этого не видит.?
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Animal planet.
6 минут назад
Молодцы прокуратура!
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Студент шурик
32 минуты назад
эт че? плевок в шадрина? вы не боитесь?
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Жесть
37 минут назад
Люди в Липецке хотят жить как аборигены.Чему радуются непонятно….Тому что тут ничего не развивается.Правильно что все уезжают отсюда
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адекватный житель
18 минут назад
ди на)( нравится бухать иди в специальные места, коих увы у нас полно. поесть тоже есть где. а вот место к воде должно быть свободно и прогуляться там и отдохнуть, позагорать. матырское вон уже позанимали ого-го.
Ответить
Житель
10 минут назад
ди на)( нравится бухать иди в специальные места, коих увы у нас полно. поесть тоже есть где. а вот место к воде должно быть свободно и прогуляться там и отдохнуть, позагорать. матырское вон уже позанимали ого-го. Ссори я думал на Матырском не купаются уже…. Лежаки из поддонов вам в помощь, загорайте. А «бухать нравится» видимо вам, раз другого вида отдыха не пришло на ум.
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48
48 минут назад
Ура! Спасибо!
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алина
56 минут назад
Даже в Сочи и Адлере у воды не смеют строить , а здесь , плевок в лицо , Всем Липчанам ! Спасибо Прокуратуре !
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Любопытно
59 минут назад
Интересно, а когда база Бригантина запрещает проход к берегу Матырского водохранилища, на берегу которого она расположена, она нарушает Водный кодекс?..
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Житель
сегодня, 17:14
Не верю
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ЛИПЧАНИН.
сегодня, 17:07
Не может быть .....неужели закон возобладает над коррупцией ?
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Кузя
сегодня, 17:05
Как неожиданно, но как хорошо!!!
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