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Общество
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сегодня, 16:39
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Прокуратура потребовала снести свайную постройку на Центральном пляже
Надзорный орган усмотрел в строительстве нарушение Водного кодекса России.
Прокуратура установила, что ИП Шадрин Д. В получило в аренду участок рядом с пляжем для размещения на нем нестационарного объекта. То есть ИП имело право разместить на арендованном участке столики, стулья и разборный павильон. Однако при проверке обнаружено незавершенное строительство в виде металлического каркаса на сваях. И все это находится границах береговой зоны, что противоречит требованиям статьи 6 Водного кодекса России.
«В адрес индивидуального предпринимателя прокуратура района внесла представление. Бизнесмен должен снести все, что незаконно построил», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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