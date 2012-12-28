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58 минут назад

Спорное решение судей выбило липецкую штангистку из колеи на Спартакиаде сильнейших

Кишкина боролась за медали, но в итоге расстроилась и показала совсем не те результаты, которые планировала.

Спорные решения судей бывают не только в футболе и игровых видах спорта. В финале Спартакиады народов России (Спартакиады сильнейших) по тяжёлой атлетике претензии к арбитрам вполне может предъявить липчанка Александра Кишкина.

Мастер спорта и победительница летней Спартакиады молодёжи России-2025 боролась за победу в весовой категории до 69 кг.

В рывке Кишкина зафиксировала 96 и 100 кг, а в заключительном подходе бросила вызов 107-килограммовому снаряду. И… подняла его над головой на вытянутых руках. Судьи засомневались, но всё же засчитали попытку с соотношением голосов «два к одному». Но тут в дело вмешался столик жюри, которое придралось к небольшой технической помарке и лишило Александру удачного подъема.

Кишкина расстроилась и во втором упреждении – толчке была не похожа сама на себя, зафиксировав всего 83 кг с третьей попытки. В итоге Кишкина финишировала 5-й с суммой 183 кг (83+100).

Чемпионкой стала Зарина Гусалова из Санкт-Петербурга — 232 кг (106+126), за ней расположились Евгения Гусева из Люберец — 222 кг (100+122) и Анна Иванова из Тобольска — 205 кг (92+113).

В весе до 61 кг наша Татьяна Черешневская заняла 8-е место. В рывке липчанка последовательно подняла 70, 75 и 77 кг, а второе упражнение начала со штанги весом 94 кг — и вновь успешно. Но затем – как отрезало, подходы на 98 и 104 кг завершились неудачей. Результат Татьяны – 171 кг (77+94). Победила здесь Ольга Тё из Омска — 213 кг (98+115).

Липецкую область в соревнованиях представляли только эти две спортсменки. А вот «сильный пол» в финал состязаний не пробился. Уже давно липецкая «тяжёлая атлетика» превратилась, по сути, в женский вид спорта.
Тяжёлая атлетика
Кишкина
Черешневская
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