Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Общество
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сегодня, 16:51
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
28 августа «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: ул. Катукова, 39, ул. Катукова, 39а, ул. Кривенкова, 7а – без холодной воды останутся жители семи улиц, сообщили в компании.
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