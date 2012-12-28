Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Липецкая вечЁрка: опасный дом-заброшка, колумбийские страсти в роддоме и кабаны на Советской
Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Происшествия
517
сегодня, 22:39
2
В Елецком женщина упала с 15 этажа
С козырька подъезда женщину сразу же перенесли в машину медиков и повезли в больницу. По некоторым данным, спасти ее не удалось.
0
7
0
1
3
Комментарии (2)