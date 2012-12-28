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Общество
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вчера, 16:47
14

Доцент, чиновник и депутат

Конкурсная комиссия по выборам главы Липецка определилась с тремя кандидатами.

Сегодня завершился второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы администрации Липецка.

На заседание конкурсной комиссии во главе с первым вице-губернатором Александром Рябченко пришли пять кандидатов: доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров, менеджер ИП Платон Кирмасов, библиотекарь Роман Крысин, депутат Липецкого областного Совета депутатов (фракция КПРФ) Николай Быковских и глава Лебедянского муниципального района Роман Ченцов. Все они представили свои концепции развития областного центра на ближайшие пять лет. Каким эти люди хотят видеть Липецк, неизвестно — процедура проходила кулуарно, без присутствия СМИ.

По итогам конкурсного испытания на рассмотрение сессии горсовета выдвинуты три кандидата: Вадим Егоров, Николай Быковских и Роман Ченцов. Главу города депутаты выберут 27 июня.
выборы мэра Липецка
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
И это называете
вчера, 21:55
выборы смех и только выборы это когда народ выбирает а тут иначе называется
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Элиот
вчера, 21:38
Мы все, всё великолепно понимаем. Давайте уже заканчивать это клоунаду, с "выбором" мэра. Мы его точно не выбираем. И зачем нам знать, кто у нас мэр?
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хи-хи
вчера, 20:49
Всем уже известно, кого выберут мэром.
Ответить
Леночка
вчера, 20:40
Давно пора военного выбирать,порядка будет больше.
Ответить
:-)
вчера, 21:05
Военного нельзя. Они привыкли отдавать приказы, не думая, сколько это будет стоить. А мэр должен ориентироваться на рамки городского бюджета.
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Доброжелатель.
вчера, 20:00
Только Быковских. Единственный кандидат, который может навести порядок после того, что с ним сделала предыдущая мэр.
Ответить
Недоброжелатель
вчера, 20:40
Уже всё определено. Как и в прошлый раз, и позапрошлый..
Ответить
Липчанин
вчера, 19:31
Только Быковских.
Ответить
Владимир
вчера, 19:27
За Николая не ошибитесь только за него!
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Саша
вчера, 18:49
Я думаю, даде уверенна, что Быковских реально со стратегией рвзвития, остальные как обычно...
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Горыныч
вчера, 17:50
Да избрать всех троих. Пусть городом правит * !
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Липчанка
вчера, 19:21
Горыныч, пусть все 3, но за одну зарплату!
Ответить
вовочка
вчера, 17:32
Библиотекарь самое то что надо.
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