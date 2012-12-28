Доцент, чиновник и депутат

Конкурсная комиссия по выборам главы Липецка определилась с тремя кандидатами.

Сегодня завершился второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы администрации Липецка.На заседание конкурсной комиссии во главе с первым вице-губернатором Александром Рябченко пришли пять кандидатов: доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров, менеджер ИП Платон Кирмасов, библиотекарь Роман Крысин, депутат Липецкого областного Совета депутатов (фракция КПРФ) Николай Быковских и глава Лебедянского муниципального района Роман Ченцов. Все они представили свои концепции развития областного центра на ближайшие пять лет. Каким эти люди хотят видеть Липецк, неизвестно — процедура проходила кулуарно, без присутствия СМИ.По итогам конкурсного испытания на рассмотрение сессии горсовета выдвинуты три кандидата: Вадим Егоров, Николай Быковских и Роман Ченцов. Главу города депутаты выберут 27 июня.