Общество
2569
вчера, 16:47
14
Доцент, чиновник и депутат
Конкурсная комиссия по выборам главы Липецка определилась с тремя кандидатами.
На заседание конкурсной комиссии во главе с первым вице-губернатором Александром Рябченко пришли пять кандидатов: доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров, менеджер ИП Платон Кирмасов, библиотекарь Роман Крысин, депутат Липецкого областного Совета депутатов (фракция КПРФ) Николай Быковских и глава Лебедянского муниципального района Роман Ченцов. Все они представили свои концепции развития областного центра на ближайшие пять лет. Каким эти люди хотят видеть Липецк, неизвестно — процедура проходила кулуарно, без присутствия СМИ.
По итогам конкурсного испытания на рассмотрение сессии горсовета выдвинуты три кандидата: Вадим Егоров, Николай Быковских и Роман Ченцов. Главу города депутаты выберут 27 июня.
1
1
6
5
15
Комментарии (14)