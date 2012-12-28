Липецкая вечЁрка: опасный дом-заброшка, колумбийские страсти в роддоме и кабаны на Советской

Сегодня, 27 августа, липчане бьют во все колокола, чтобы их оградили от дома-заброшки, перинатальный центр обвинили в попытке украсть у них ребенка, и на улице Советской в Грязях заметили кабанов.