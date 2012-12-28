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Липецкая вечЁрка: опасный дом-заброшка, колумбийские страсти в роддоме и кабаны на Советской
Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: опасный дом-заброшка, колумбийские страсти в роддоме и кабаны на Советской
Сегодня, 27 августа, липчане бьют во все колокола, чтобы их оградили от дома-заброшки, перинатальный центр обвинили в попытке украсть у них ребенка, и на улице Советской в Грязях заметили кабанов.
Первоначально городской департамент ЖКХ его охранял, потом подъезды и окна первых этажей забили, но сейчас путь в заброшку открыт.
Когда его снесут — неизвестно. В настоящее время у мэрии нет денег даже на консервацию. Этот вопрос будет рассмотрен до конца года, но при наличии средств.
«На аттракционы нашлись», — заметил Смех.
«По ночам вообще ужасы, визг, грохот, шум. Спать невозможно. Снесите уже», — попросила Елена.
«В поселке Силикатный в заброшенном недостроенном детском садике несовершеннолетние тоже собираются в тёмное время суток, а состояние здания плачевное. Может приключится ЧП. Потом будут искать стрелочника», — сообщил ???????
«Участковый не работает, если он есть. На Дальнем Востоке недавно девочка погибла в заброшенной поликлинике», — добавил Владимир.
А на улице Коцаря в доме № 10 жильцы задыхаются от вони, идущей из подвала, там забилась канализация.
«Никто и никак Вам не поможет. Будут только одни отписки. Борьба с УК, ГЖИ и др структурами, это как борьба с ветряными мельницами», — безапелляционно заявил Житель.
Впечатлительная пара обвинила Липецкий перинатальный центр в попытке украсть у них ребенка.
История, о которой сегодня рассказал Mash, случилась еще в середине апреля. Супруги Олафсены решили, что жена-колумбийка будет рожать в Липецком перинатальном центре. Когда счастливое событие произошло, врачи решили забрать новорожденную в интенсивную терапию — у малышки обнаружили проблемы с анализами.
Пара же перепугалась, почему-то предположив, что абсолютно здорового ребенка больше не увидит.
«Сначала Олафсены отказывались устно, потом сделали это письменно. В итоге в ужасном ужасе сбежали ночью из роддома и обвинили врачей в попытке похитить их дочь и далее продать её на органы. Доказательств у папы нет, но он уверен — в ЛПЦ действует безжалостная банда безнаказанных докторов-похитителей. На всех он уже написал заявление в прокуратуру», — сообщает Mash, опубликовав видеобращение отца — 40-летнего Торвальда Олафсена (в прошлом — Тимофея Стецюка), философа, психолога и автора книги «Научный материализм».
Главврач перинатального центра Михаил Щегольков пояснил, что у малышки в лабораторных показателях были выявлены значительные отклонения от нормы. Это требовало дополнительного обследования и лечения в условиях палаты интенсивной терапии в соответствии с Клиническими рекомендациями МЗ РФ. Ребенка без согласия родителей никто забрать, конечно, не может, и не пытался. Наоборот, папу многократно пытались убедить дать свое согласие на перевод. А с мамой, к сожалению разговаривать мешал языковой барьер. В подобных ситуациях в отделении интенсивной терапии новорожденных детки получают необходимое квалифицированное обследование и лечение, а родители ежедневно приходят их навещать. Но, в данном случае, супруги от лечения категорически отказались и ночью вместе с младенцем покинули стены Липецкого перинатального центра.
«По пословице «Не делай добра, не получишь зла» Как тяжело работать с неадекватными родителями, ужас», — написал Это.
«Дохтура залечат ток волю дай. Белок какой в крови», — считает Нло.
В соцсетях появилась фотография кабанов, которые разгуливают по улице Советской в Грязях.
Подобные случаи для Липецкой области уже не редкость. В региональном управлении ветеринарии напомнили о мерах предосторожности: кабаны являются переносчиками африканской чумы свиней. Специалисты настоятельно рекомендуют не подкармливать диких зверей, не допускать контакта с ними домашних питомцев, а при необычном поведении или обнаружении больной особи немедленно обращаться в ветеринарную службу.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +19 до +20 градусов.
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