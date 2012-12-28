Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
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сегодня, 14:04
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Автобус с неработающим кондиционером не должен выходить на маршрут
Глава Липецка Евгения Уваркина похвалила департамент транспорта за стикеры со снежинками на бортах автобусов, но попросила придумать способ предупреждения пассажиров о неработающих кондиционерах.
— В жалобах фигурировали шесть не оборудованных кондиционерами автобусов. В одном случае пассажир пожаловался на выключенный кондиционер, но оказалось, что водитель сделал это по просьбе другого человека, которому было холодно. Еще в одном автобусе кондиционер вышел из строя уже на маршруте. Эта машина сейчас на ремонт, — рассказал о смысле этих жалоб мэру Липецка председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
Напомним, что системами охлаждения оснащены 192 муниципальных автобуса (68,5% от общего числа автопарка МУП «Липецкпассажиртранс») и лишь 15 маршруток частных перевозчиков (4,7% от общего числа их автопарка). С 2021 года при закупке техники для муниципальных автобусов кондиционер считается обязательной опцией. Таким образом, из общего количества обслуживающих маршрутную сеть города автобусов только в трети пассажирам комфортно в летнюю жару. Такие машины на прошлой неделе обозначили стикерами со снежинками.
— То, что вы повесили стикеры — это хорошо. Но надо как-то предупреждать пассажиров, если в таком автобусе сломается кондиционер. Там есть информационные табло. На них можно выводить надпись об извинениях за их поломку. Лето обещает быть жарким. И люди требовательны к комфорту. Поэтому идея со стикерами прекрасна, но ее нужно чуть доработать, — сказала Евгения Уваркина.
Также мэр потребовала от Евгения Чекрыжова аналитику по состоянию кондиционеров в автобусах городских перевозчиков. Сколько их? Сколько им лет? Как часто они выходят из строя?
— Нужно предусмотреть дополнительные меры ответственности к перевозчикам за выход на линии автобусов с неработающими кондиционерами. Львиная доля таких машин — у нашего МУПа. На маршруты автобусы должны выходить в полностью работоспособном состоянии, а это значит, с исправной системой охлаждения воздуха в салонах, — заметила глава города.
На этой же оперативке Евгений Чекрыжов и вице-мэр Николай Дергунов подтвердили 20 июня как дату начала перевозки пассажиров новыми трамваями по маршруту «двойки». Кстати, в этих вагонах установлена система климат-контроля, которая лучше привычных кондиционеров, так как равномерно распределяет охлажденный воздух по салону.
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