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вчера, 12:18
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Житель Задонска обвинил племянника в попытке изнасилования

Его будут судить за заведомо ложный донос.

Незаурядное дело расследовали в липецком Следкоме — о заведомо ложном доносе об изнасиловании. Обвиняемым по нему стал запойный алкоголик, 50-летний житель Задонска. 

5 марта мужчина позвонил со своего сотового телефона в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что его только что попытался изнасиловать племянник. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Задонскому району. Заявителя и предполагаемого насильника, инвалида II группы, доставили в полицию. Оба были пьяны. Потерпевший на первом допросе подтвердил свои обвинения, виновный их категорически отрицал. В итоге выяснилось, что по непонятным мотивам звонивший в ЕДС мужчина оговорил своего родственника. А тот сообщил, что вечером 5 марта во время употребления спиртного его дядя разделся догола и полез к нему целоваться. Собутыльник уклонился от объятий и позвонил своей родственнице, чтобы та пришла и выгнала странного гостя. Не нашедший взаимности дядя, в свою очередь, позвонил по телефону «112» и обвинил племянника в мужеложстве.

Кстати, в эту же ночь житель Задонска успел влезть дом своей родственницы через форточку, чем напугал ее спящих детей. Возможно, он имел виды на хозяйку, с которой некоторое время встречался в Задонске.

В итоге ранее судимый мужчина попадет под суд по обвинениям по ч. 1 ст. 139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и по ч. 2 ст. 306 УК РФ («заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления»).

ложный донос
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 00:01
И смех и грех
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Да уж...
вчера, 23:24
Неужели больше писать не о чём в городе, кроме буйств маргиналов?
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М, да
вчера, 22:28
Готовый сценарий для каламбура
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гость
вчера, 15:05
Наверное дядя в европу на пмж собрался. Там как раз таких приветствуют.
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Патриот
вчера, 15:13
Теперь в Европе его примут с распростертыми объятиями.
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Однако
вчера, 13:25
Сценарий на целую пьесу
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zzloyzz
вчера, 13:01
Ничего не понял, но очень интересно.
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Дед
вчера, 12:56
Садомиты
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Старый дед
вчера, 13:21
Европейцы.
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Партработник
вчера, 14:25
Европейцы. Дяде за 50. Бывший комсомолец. Неи, это наш человек старой закалки!
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задонцы
вчера, 13:31
Европейцы. написано же.
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ооо
вчера, 12:29
Господи, сначала к племяннику полез, потом к другой своей родственнице..Один день из жизни неизвестного науке животного..Закройте его уже в зоопарке или в психушке, а то, неизвестно, к кому он еще голым полезет
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Полный щорс
вчера, 14:35
Так он наверное на самокате был, поэтому везде успел
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Позитив
вчера, 12:26
Задонск жжет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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