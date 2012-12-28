Житель Задонска обвинил племянника в попытке изнасилования

Его будут судить за заведомо ложный донос.



Незаурядное дело расследовали в липецком Следкоме — о заведомо ложном доносе об изнасиловании. Обвиняемым по нему стал запойный алкоголик, 50-летний житель Задонска.5 марта мужчина позвонил со своего сотового телефона в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что его только что попытался изнасиловать племянник. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Задонскому району. Заявителя и предполагаемого насильника, инвалида II группы, доставили в полицию. Оба были пьяны. Потерпевший на первом допросе подтвердил свои обвинения, виновный их категорически отрицал. В итоге выяснилось, что по непонятным мотивам звонивший в ЕДС мужчина оговорил своего родственника. А тот сообщил, что вечером 5 марта во время употребления спиртного его дядя разделся догола и полез к нему целоваться. Собутыльник уклонился от объятий и позвонил своей родственнице, чтобы та пришла и выгнала странного гостя. Не нашедший взаимности дядя, в свою очередь, позвонил по телефону «112» и обвинил племянника в мужеложстве.Кстати, в эту же ночь житель Задонска успел влезть дом своей родственницы через форточку, чем напугал ее спящих детей. Возможно, он имел виды на хозяйку, с которой некоторое время встречался в Задонске.В итоге ранее судимый мужчина попадет под суд по обвинениям по ч. 1 ст. 139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и по ч. 2 ст. 306 УК РФ («заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления»).