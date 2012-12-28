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Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Общество
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сегодня, 13:12
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Дети устроили игровую площадку в расселенном доме
У мэрии в настоящее время нет денег на его снос, либо консервацию.
«Там играют дети, везде разбито стекло, было мародерство. Этот дом в аварийном состоянии, забором не обнесён. Я не знаю кому обратиться вот пишу Вам», — пожаловался GOROD48 Александр Леньшин.
Входные двери в подъезды открыты, деревяшки, которыми забивали окна, кто-то выбил. К тому же у дома образовалась мусорная свалка.
GOROD48 в начале лета уже писал про проблему с этим домом.
«Для ограничения проникновения в расселенный дом 16 по улице 9-й микрорайон выполнена зашивка оконных и дверных проемов до второго этажа включительно» — тогда был получен такой ответ от городского департамента ЖКХ.
Сегодня в пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что «вопрос консервации будет рассмотрен до конца этого года при наличии экономии денежных средств».
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