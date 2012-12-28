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Общество
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сегодня, 13:12
25

Дети устроили игровую площадку в расселенном доме

У мэрии в настоящее время нет денег на его снос, либо консервацию.

Липчане жалуются на опасное соседство с домом № 16 в 9 микрорайоне. Пятиэтажку 1972 года постройки расселили весной 2023 года — был риск, что в здании могут обвалиться перекрытия. После того, как съехали жильцы, городской департамент ЖКХ некоторое время охранял пустующее здание, а потом в нем забили досками окна квартир на первом этаже. Но такой «консервации» хватило ненадолго.

«Там играют дети, везде разбито стекло, было мародерство. Этот дом в аварийном состоянии, забором не обнесён. Я не знаю кому обратиться вот пишу Вам», — пожаловался GOROD48 Александр Леньшин.









Входные двери в подъезды открыты, деревяшки, которыми забивали окна, кто-то выбил. К тому же у дома образовалась мусорная свалка.

GOROD48 в начале лета уже писал про проблему с этим домом.

«Для ограничения проникновения в расселенный дом 16 по улице 9-й микрорайон выполнена зашивка оконных и дверных проемов до второго этажа включительно» — тогда был получен такой ответ от городского департамента ЖКХ.

Сегодня в пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что «вопрос консервации будет рассмотрен до конца этого года при наличии экономии денежных средств».
заброшка
снос
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
а чё
16 минут назад
нормальный дом, зачем рассели то? надо заселять обратно
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дед Щукарь
17 минут назад
путь играют, хоть не в телефонах сидят!
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Татьяна
33 минуты назад
Такая же ситуация и у нас на Тракторном, идёшь мимо улицы Молодёжная , дома в основном все расселены, боишься камень на голову прилетит или балкон рухнет, свалку сделали возле домов, колодцы открытые, пока туда никто не попал и никому до этого нет дела.
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Житель
сегодня, 17:35
А бывшая охрана за что-то отвечала? Выносили даже перила с балкона а охрана не видела или вместе принимала участие? Точно такая, же ситуация с домом на проспекте мира НЛМК, дом передали чёпу под охрану и дом стал чистым без металла.
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Наташа
сегодня, 17:11
Я бы тоже там полазила
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Гость
сегодня, 17:06
На металлоломе что из дома вывезли и на потраченные денги на чем могли бы купить 200-250 листов метала и зашить окна, как это делалось на стройках. А не экономить на досках. Судя по фото метал вывозили даже с перил балконов не говоря об трубах в квартирах и подвале.
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Колян
сегодня, 16:04
Если бы этот дом был лысым островом, то деньги нашлись бы мгновенно.
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карьерский
сегодня, 16:34
хаха, красава! прям в точку!
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Владимир
сегодня, 15:48
Участковый не работает , если он есть. На Дальнем Востоке недавно девочка погибла в заброшенной поликлинике.
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Будут
сегодня, 15:45
Потом защитниками Родины,а пока тренируются.
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Добро
сегодня, 15:12
Рошен в таком же состоянии и чего там только не делают!!!Городским властям нет дела до этого, их дети там не гуляют!
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