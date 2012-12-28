Ограничение возраста и скорости: губернатор выдвинул фирмам кикшеринга ультиматум

Губернатор Липецкой области выдвинул фирмам проката электросамокатов настоящий ультиматум. В своем Telegram-канале он перечислил три условия, при выполнении которых такие фирмы смогут продолжить работу в регионе.

«Первое — прокат должен быть строго с 18 лет. С верификацией возраста, а не просто с проставлением галочки в приложении.Второе — компании должны следить за тем, чтобы на самокате не ехало больше одного человека и правила пользования соблюдались. В компаниях заявляют, что у них есть такая возможность. Но двое подростков на одном самокате, к сожалению, привычная картина.Третье — ограничение скорости во всех общественных пространствах: парках, скверах, площадях. И полный запрет движения в местах большого скопления детей», — написал Игорь Артамонов.По словам губернатора на бумаге фирмы кикшеринга отвечают за многое, а на деле идет процесс зарабатывания денег. Задекларированы правила, за соблюдением которых следят спустя рукава. Как итог — аварии, травмы и недовольство жителей.«Мы не будем идти на поводу у таких компаний. Если кикшеринг не начнет соблюдать перечисленные правила, не пойдет навстречу, то Липецкая область попрощается с такими компаниями. Уверен, что спокойно проживем без них», — пригрозил Игорь Артамонов.