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Общество
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вчера, 14:57
55

Ограничение возраста и скорости: губернатор выдвинул фирмам кикшеринга ультиматум

Губернатор Липецкой области выдвинул фирмам проката электросамокатов настоящий ультиматум. В своем Telegram-канале он перечислил три условия, при выполнении которых такие фирмы смогут продолжить работу в регионе. 

«Первое — прокат должен быть строго с 18 лет. С верификацией возраста, а не просто с проставлением галочки в приложении. 

Второе — компании должны следить за тем, чтобы на самокате не ехало больше одного человека и правила пользования соблюдались. В компаниях заявляют, что у них есть такая возможность. Но двое подростков на одном самокате, к сожалению, привычная картина. 

Третье — ограничение скорости во всех общественных пространствах: парках, скверах, площадях. И полный запрет движения в местах большого скопления детей», — написал Игорь Артамонов. 

По словам губернатора на бумаге фирмы кикшеринга отвечают за многое, а на деле идет процесс зарабатывания денег. Задекларированы правила, за соблюдением которых следят спустя рукава. Как итог — аварии, травмы и недовольство жителей. 

«Мы не будем идти на поводу у таких компаний.  Если кикшеринг не начнет соблюдать перечисленные правила, не пойдет навстречу, то Липецкая область попрощается с такими компаниями. Уверен, что спокойно проживем без них», — пригрозил Игорь Артамонов.

электросамокаты
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Комментарии (55)

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Как-то так
сегодня, 00:28
Элекросамокатчики реально достали! В жилой зоне малолетки несутся и хочется сделать банальный взмах рукой. При их скорости будут повреждены автомобили, кто за это ответит?
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Мара
сегодня, 00:04
Когда начнется борьба с мотоциклами и мопедами, которые летают без номеров?
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Ссёлки
вчера, 23:42
А когда начнётся борьба с малолетними мотоциклистами.Постоянный рёв их пердициклов,нарушение правил.Когда начнёте привлекать родителей,за их езду.
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Санек
вчера, 23:36
Может изначально не надо было разрешать самокаты??? Хотя шкурный интерес прежде всего,а последствия никого на интересуют уже давно,пока что то не случится!!!
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Липчанин
вчера, 22:56
Давно пора!
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Роман
вчера, 22:42
А права будут на самокаты ?
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Волк тамбовский
вчера, 22:33
Если люди не хотят ходить ножками, то пора изобрести в прокат мини вертолёты, мини самолёты и т. д. и т. п. Чего уж мелочиться......, Ходите ножками, люди- здоровее будете!Только полный запрет самокатов на тротуарах, в общественных местах и т. п.
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Андрей Чикаго
вчера, 22:04
Сделайте ультиматум красного и белого! Пивным магазинам. А с самокатами легко всё, в в приложении можно отследить кто за рулём. Камеры на каждом столбе. Накосячил - полгода самокат тебя не видит.
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Живу я тут
вчера, 22:13
Они по двое на нём ездят
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Вообще
вчера, 22:02
запретить самокаты это зло общества летит не знает куда и зачем идем с женой по тротуару вылетает жену едва успел столкнуть в сторону а так бы не известно что
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А шо
вчера, 21:58
Уже началась предвыборная компания?
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