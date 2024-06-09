По свежеуложенным рельсам в Липецке впервые проехал новый трамвай

В роли пассажиров пока выступили чиновники.

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Вагон вышел из депо, проследовал по улице Полиграфической, проспекту 60-летия СССР и далее по улицам Меркулова и Катукова – до памятника Танкистам. Затем он проехал в обратном направлении. Остановок он не делал, поскольку внутри находились не обычные пассажиры во главе в вице-мэром Николаем Дергуновым. В вагоне также ехала комиссия из работников МУП «Городской электротранспорт» с председателем дептранса мэрии Евгением Чекрыжовым, инженеров завода, поставившего новые вагоны, представителей концессионера, компании «Мовиста Регионы», и его подрядной организации «СтройСервис». Их задача – оценка новых путей и контактной сети, удобство пользования новым электротранспортом, выявление возможных проблемных мест на маршруте.









Напомним, что Липецк закупил 46 современных трамваем производства отечественного Усть-Катавского вагонного завода, расположенного в Челябинской области. Простых смертных вагоны повезут с 20 июня. В этот день планируют возобновить трамвайное сообщение в спальной части Липецка.











Сегодняшний день может войти в историю липецкого транспорта – на вновь уложенных рельсах впервые обкатывали один из трамваев, которые закупили в этом году для перевозки липецких пассажиров.На новых липецких рельсах ещё в пятницу были замечены вагоны, но – старые, а сейчас мэрия перешла к другому уровню тестирования: новыми трамваями по новым путям.