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1190
сегодня, 10:12
12

По свежеуложенным рельсам в Липецке впервые проехал новый трамвай

В роли пассажиров пока выступили чиновники.

Сегодняшний день может войти в историю липецкого транспорта – на вновь уложенных рельсах впервые обкатывали один из трамваев, которые закупили в этом году для перевозки липецких пассажиров.

Вагон вышел из депо, проследовал по улице Полиграфической, проспекту 60-летия СССР и далее по улицам Меркулова и Катукова – до памятника Танкистам. Затем он проехал в обратном направлении. Остановок он не делал, поскольку внутри находились не обычные пассажиры во главе в вице-мэром Николаем Дергуновым. В вагоне также ехала комиссия из работников МУП «Городской электротранспорт» с председателем дептранса мэрии Евгением Чекрыжовым, инженеров завода, поставившего новые вагоны, представителей концессионера, компании «Мовиста Регионы», и его подрядной организации «СтройСервис». Их задача – оценка новых путей и контактной сети, удобство пользования новым электротранспортом, выявление возможных проблемных мест на маршруте.

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На новых липецких рельсах ещё в пятницу были замечены вагоны, но – старые, а сейчас мэрия перешла к другому уровню тестирования: новыми трамваями по новым путям.

Напомним, что Липецк закупил 46 современных трамваем производства отечественного Усть-Катавского вагонного завода, расположенного в Челябинской области. Простых смертных вагоны повезут с 20 июня. В этот день планируют возобновить трамвайное сообщение в спальной части Липецка.

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Трамвай
транспорт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Енотта
29 минут назад
Красотища какая!!!
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Пессимист
34 минуты назад
Запомните этот вагон в первозданном виде, т.к. снаружи скоро облепят рекламой, а салон загадят и порежут
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дед
42 минуты назад
Поди застраховались все.
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Папина
45 минут назад
Жаль, что на Папина так и не запустили трамвай
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Гость
52 минуты назад
А што за скрежет со звуком такой?
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строитель
58 минут назад
Кондуктор не спешит Кондуктор понимает ! Что Липецк трамваи обновляет !
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Андрей
сегодня, 10:41
ураа! надо по всему городу трамвайные пути проложить, чтоб без пробок и точно в срок добираться.
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Гость
сегодня, 10:40
Неужели спустя 20 лет такие трамваи, как в столице и в провинции запустят. Да только за окном разруха, разбитые дороги и неухоженные помещения, едешь по городу, как по промзоне ( склады, городи, непонятные заборы, поросли травы и сухие деревья) город-сказка! Город-мечта!
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Терентий
сегодня, 10:36
показуха наше все
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Мишка
сегодня, 10:25
Живу у петей, по новым рельсам всю ночь ходили старые трамваи.
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