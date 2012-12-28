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1764
сегодня, 15:13
19

Липчане задыхаются от вони из подвала

В надежде повлиять на свою УК они обратились в GOROD48.

Жильцы дома № 10 по улице Коцаря задыхаются от неприятного запаха, который идет из подвала. Причем это не старый, дом, а многоэтажка 2017 года постройки.

«В подвале все затоплено фекалиями, идет ужасный запах. Этот запах невыносим, мы живем на первом этаже. Вся эта вонь у нас в квартире. Оставляем заявки, меры никакие не принимаются, они просто игнорируют. Компания эта у нас с 2021 года — обслуживает ужасно. Запах постоянно, раньше как-то чистили, сейчас две недели и никто ничего не делает. Вычистили и оставили мусор у меня под балконом. А вонь эта продолжается. Обратились с заявлением в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор», — написала Яна Иволина.

Главный инженер управляющей компании Дмитрий Минин признал, что произошло два засора подряд. После первого обращения специалисты УК приехали на место, откачали воду из подвала и выяснили, что причина — засор дворовой канализации, которая находится в зоне ответственности Росводоканала. Сразу вызвали специалистов РВК для устранения засора.

Когда приехали на объект повторно, чтобы проверить ситуацию и провести обеззараживание помещений, обнаружили новый засор — уже со стороны другого подъезда. Снова вызвали Росводоканал. Таким образом, обе аварийные ситуации были связаны с засорами дворовых колодцев РВК.

«Со своей стороны УК каждый раз оперативно реагировала на обращения жителей, откачивала воду и привлекала ресурсоснабжающую организацию для устранения причины. Что касается мусора возле колодца, он остался после проведения работ по прочистке канализации, его должны убрать сотрудники Росводоканала, пока его действительно не вывезли, но мы обращались в ведомство с этим вопросом, — добавил сотрудник УК.

В пресс-службе «РВК-Липецк» заверили, что направят на место бригаду со спецтехникой для проверки, в случае необходимости, вывезут отходы. Энергетики уточнили — заявки о засоре на сетях водоотведения, которые они выполнили, были получены 23 и 24 августа. А также в очередной раз напомнили, что нельзя смывать мусор в канализацию. Она на это не рассчитана.


засор. канализация
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
казалось бы
9 минут назад
Начните отзывать лицензии и закрывать УКашки бездельников. Сразу зашевелились бы остальные, денег то там немеряно гребут.
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Единая Россия ало
15 минут назад
Нужна помощь, пришлите человека который наведет порядок.
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алексей
сегодня, 17:43
космонавтов 74 , 4 подъезд та же история, все плывет, управляшка не шевелится
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Житель
сегодня, 17:43
Даже интересно, почему подобных случаев намного меньше или почти нет в старых районах города. Ведь там тоже люди вселяются покупая квартиры не пойми какие. Может всё же дела в качестве работ и квалификации подобных работ?
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Александр
сегодня, 17:24
Какая уникальная история! Никогда бы не подумал что в нашем городе такое возможно.
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Юля
сегодня, 17:20
Ответ просто СУПЕР!
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Валя
сегодня, 17:11
90% в Липецке вонь из подвалов.Двери весь день открыты каждого под.езда.
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знающий
сегодня, 16:54
Пока мутанты-жильцы не включат свою голову по поиску причины, ничего не изменится: жильцы бросают прокладки, влажные салфетки в унитаз, засоров не избежать. Будете нюхать пожизненно. Не будет чистить водоканал вам каждый месяц. Сами виноваты жильцы.
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Потерпите
сегодня, 16:54
Сейчас выборы на носу,не до Вас!
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вася
сегодня, 16:52
ул.9 й мкрн д.20а-такая же вонь в подьездах из подвала 5 год!!!
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