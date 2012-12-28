Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях

По этой причине детей водят на завтраки и обеды в другие школы.

В редакцию GOROD48 пришло письмо от липчанина по имени Василий, в котором он пожаловался на организацию питания в некоторых школьных лагерях Липецка:«Питание в ряде школ просто сорвано. Это не питание в летнем лагере, а хождение по мукам, причем в прямом смысле этого слова. Все куда-то ходят, причём два раза в день, на завтрак и на обед. Дети из школ № 1, 2 и 32 ходят в 15-ю школу. Ученики 8-й и 9-й школы мимо стройки ходят в 12-ю школу, а из 16-й и 52-й — в 47-ю. Дети из 4-й и 38-й школ идут в 7-ю школу более двух километров с пересечением крупной транспортной артерии города. Учеников 19-й школы водят в 24-ю, а дети из 10-й и 25-й ходят в 31-ю по закоулкам ЛТЗ. Вот так и ходят наши дети по дорогам и бездорожью в любую погоду, в жару и в дождь — оздоравливаются!»Мы обратились за комментариями в пресс-службу мэрии.Нам сообщили, что кейтеринговая компания «Мастер Провиант» внезапно отказала департаменту образования в своих услугах. И сделала это за три дня до начала смены в школьных лагерях, не подписав прямые договоры на питание детей. В итоге департаменту пришлось на ходу менять условия питания в лагерях с дневным пребыванием. Из тех школ, где невозможно организовать полный цикл приготовления пищи, детей стали водить в школы, где это возможно.— Лагеря с дневным пребыванием организованы в 62 школах. В тех из них, где есть собственные пищеблоки, детей кормят те же операторы, которые кормили учеников в течение учебного года — компании «Ника-Плюс» и «Архангел М». Компания «Мастер Провиант» также оказывала услуги по организации питания в школах с буфетами-раздаточными, — сообщили в мэрии.Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях в Липецке пройдет в одну смену в июне. Детей кормят на 135 рублей в день в соответствии с двухнедельным меню.— Меню представлено разнообразными блюдами, включающими в себя блюда из творога, яиц, мяса, рыбы и птицы. Также в меню включены сок, фрукты и кондитерские изделия. График питания детей составлен с учетом наполняемости залов для приема пищи, а также с учетом режима отдыха, куда включены, в том числе, прогулки в парках, — сообщает мэрия.В прошлом учебном году школьников Липецка кормили кейтеринговые компании «Мастер Провиант» (35 школ), «Ника Плюс» (19 школ) и «СКК» (три школы). Две первые компании, таким образом, вот уже четыре года поставляли питание в учреждения департамента образования. Летом прошлого года, например, коммерсанты так сильно хотели продолжить бизнес в школах, что в ходе торгов снизили начальную цену контрактов в целом на 28,2%, или на 88,6 млн рублей, чем перепугали мэрию и депутатов горсовета. И вот в конце мая, прямо перед началом смены в пришкольных лагерях, руководитель ООО «Мастер Провиант» сообщил департаменту образования, что теперь у него иные приоритеты.