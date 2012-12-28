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сегодня, 16:44
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Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях

По этой причине детей водят на завтраки и обеды в другие школы.

В редакцию GOROD48 пришло письмо от липчанина по имени Василий, в котором он пожаловался на организацию питания в некоторых школьных лагерях Липецка:

«Питание в ряде школ просто сорвано. Это не питание в летнем лагере, а хождение по мукам, причем в прямом смысле этого слова. Все куда-то ходят, причём два раза в день, на завтрак и на обед. Дети из школ № 1, 2 и 32 ходят в 15-ю школу. Ученики 8-й и 9-й школы мимо стройки ходят в 12-ю школу, а из 16-й и 52-й — в 47-ю. Дети из 4-й и 38-й школ идут в 7-ю школу более двух километров с пересечением крупной транспортной артерии города. Учеников 19-й школы водят в 24-ю, а дети из 10-й и 25-й ходят в 31-ю по закоулкам ЛТЗ. Вот так и ходят наши дети по дорогам и бездорожью в любую погоду, в жару и в дождь — оздоравливаются!»

Мы обратились за комментариями в пресс-службу мэрии.

Нам сообщили, что кейтеринговая компания «Мастер Провиант» внезапно отказала департаменту образования в своих услугах. И сделала это за три дня до начала смены в школьных лагерях, не подписав прямые договоры на питание детей. В итоге департаменту пришлось на ходу менять условия питания в лагерях с дневным пребыванием. Из тех школ, где невозможно организовать полный цикл приготовления пищи, детей стали водить в школы, где это возможно.

— Лагеря с дневным пребыванием организованы в 62 школах. В тех из них, где есть собственные пищеблоки, детей кормят те же операторы, которые кормили учеников в течение учебного года — компании «Ника-Плюс» и «Архангел М». Компания «Мастер Провиант» также оказывала услуги по организации питания в школах с буфетами-раздаточными, — сообщили в мэрии.

Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях в Липецке пройдет в одну смену в июне. Детей кормят на 135 рублей в день в соответствии с двухнедельным меню.

— Меню представлено разнообразными блюдами, включающими в себя блюда из творога, яиц, мяса, рыбы и птицы. Также в меню включены сок, фрукты и кондитерские изделия. График питания детей составлен с учетом наполняемости залов для приема пищи, а также с учетом режима отдыха, куда включены, в том числе, прогулки в парках, — сообщает мэрия.

P.S. В прошлом учебном году школьников Липецка кормили кейтеринговые компании «Мастер Провиант» (35 школ), «Ника Плюс» (19 школ) и «СКК» (три школы). Две первые компании, таким образом, вот уже четыре года поставляли питание в учреждения департамента образования. Летом прошлого года, например, коммерсанты так сильно хотели продолжить бизнес в школах, что в ходе торгов снизили начальную цену контрактов в целом на 28,2%, или на 88,6 млн рублей, чем перепугали мэрию и депутатов горсовета. И вот в конце мая, прямо перед началом смены в пришкольных лагерях, руководитель ООО «Мастер Провиант» сообщил департаменту образования, что теперь у него иные приоритеты.
школьное питание
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Фобос
6 минут назад
Посмотрите, что происходит в столовой школы №3: полно тараканов, дети их видят каждый день, их видят и повара и вожатые и старшие. Была проверка, которая ничего не выявила. Помогите предать огласке пожалуйста! Педсостав все замалчивает и хочет спустить на тормозах!
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омсквич
8 минут назад
Просто бизнес. Где дали дороже - тех и кормят
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Мама троих
21 минуту назад
А ведь прав человек. Ладно завтраки, но на обед дети ходят по жаре. И потом возвращаются так же в пекло. Ничего, кроме теплового удара. Ну а как полноценно и разнообразно можно накормить на 135 рублей-думаю, это анекдот от мерии
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Сергей
21 минуту назад
Пусть эти компании обслуживают частные вечеринки а детей должны кормить только государственные предприятия.
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Гражданин Л
26 минут назад
Включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков, собственника в черный список, и в дальнейшем госзаказы для него закрыть. Покуситься на благополучие самого святого- детей- это вредительство.
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провиант
30 минут назад
потому что главное - не накормить, а заработать на кормлении
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Исмаил
42 минуты назад
А где суд,самый гуманный в мире.
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Пессимист
46 минут назад
Детей кормят на 135 рублей в день. Что может съесть ребёнок в среднем лет на 10 на эти деньги? Два пирожка от Красной Шапочки
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А. В.
46 минут назад
На зоне пожизненнх кормят лучше чем детей, хотя должно быть все наоборот.
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7
сегодня, 17:07
Значит, нашли, более выгодный и благодарный контракт, значит, ничего не теряли
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