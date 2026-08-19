Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Общество
5157
сегодня, 07:00
12
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Представляем вам развёрнутую программу одного из последних дней лета.
Температура днём впервые за долгое время может опустится ниже двадцатиградусной отметки – от +19 до +21 градусов. Дожди пока задерживаются, но, видимо, скоро не заставят себя ждать. Сегодня всё ещё без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Д. Писарева, 37;
- ул. М. Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Сельскохозяйственная, 11;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Варшавской, Дачной, Добровской, Д. Писарева, И. С. Бурлакова, М. Светлова, Олимпийской, Патриотической, П. П. Постышева, Р. Зорге, Тихой, Ярославской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Зеленая, 13;
- ул. Ильича, 39;
- ул. Катукова, 52, 56;
- ул. Краснодонская, 2, 15;
- ул. Л. Кривенкова, 6;
- ул. Механизаторов, 15а, 15к;
- ул. О. Кошевого, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;
- ул. Полиграфическая, 22;
- ул. Спортивная;
- ул. Украинская;
- пер. Линейный;
- пер. Сосновый.
Пробки
Возможно, скоро мы будем с ностальгией вспоминать время, проведённое в пробках. Ведь есть пробка, значит были поездки и бензин. А сейчас решайте сами – наслаждаться затором или объехать его, вас заранее предупредят «Яндекс-карты».
На бензин!
Многие жалуются в комментариях, что электронные сервисы по поиску горючего утратили актуальность. Такие люди искренне считают, что бензин на заправках есть, но приложения перестали их информировать. А создатели приложений утверждают, что работают нормально!
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
Имеется ещё электронная картаget-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Краеведческая игротека
В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся «Краеведческая игротека» (12+).
Фото vk.ru/lib48ru
Возможность лучше узнать историю страны и родного края через настольные игры. Участие бесплатное.
Выжигаем
В 14:00 в библиотеке на Тракторном им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) пройдёт мастер-класс по выжиганию по дереву (6+).
Одно из любимых занятий советских пионеров, которое обретает второе (третье, девятое?) дыхание и в наши дни.
А у нас во дворе
В 18:00 возле дома на улице Депутатской, 80 в рамках проекта «Выходи во двор» начнётся программа «Нам со спортом по пути» (6+).
Конкурсы, задания и спортивные эстафеты для всех возрастов.
Кино на свежем воздухе
В 19:00 на площади перед ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) на большом экране при содействии ОЦКНТ для всех желающих покажут фильм «Каруза». Россия, 2025. Режиссёр Иван Харатьян (6+).
1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.
В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.
Просмотр военного фильма бесплатный, с собой рекомендуют взять печеньки и хорошее настроение.
Концерт
В 18:00 на площади перед ОП «Студёновским» (ул. Шкатова, 25) пройдёт концерт «Песня собирает друзей» (6+).
Фото vk.ru/studenovski_dk
Вокально-инструментальный коллектив «Мелодия» покажет свои лучшие номера, живьём исполнит современные хиты и классику эстрады.
Что зимой кушать
С 8:30 и до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) будет проходить фермерская ярмарка (6+).
Возможность закупить продукты, а если повезёт, то ещё и довести припасы до дому на автомобиле.
Найти работу в России стало сложнее
Согласно подсчётам SuperJob, количество вакансий за год в стране, и в Липецкой области, сократилось на 18%. Спрос на сотрудников снижается практически во всех отраслях, сильнее всего – в строительстве.
И дело здесь, похоже, не только в ИИ. Под ударом из-за распространения технологий оказались офисные сотрудники. Физический труд по-прежнему в цене, но спрос всё равно снижается.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы, с наиболее последними новинками лета мы вас познакомим.
«Лидия и всадник тумана». Канада, 2026. Мультфильм. Режиссёр Ненси Севард (6+).
Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.
Роли дублировали: Элина Фролова, Олег Куценко, Екатерина Кабашова.
«Кошмар на улице Корал-Гроув». Канада, 2026. Ужасы. Филипп Варгас (18+).
Юная Саша устраивается няней в элитный, но пользующийся дурной славой городок Корал Гроув. Няни в местных семьях не задерживаются, а дети ведут себя странно. Однажды во время прогулки на детской площадке Саша понимает, что в этом месте обитает некая зловещая сила, превращающая детей в жутких существ. Девушка должна открыть тайну этого мира и переиграть зло, чтобы спасти детей.
В ролях: Сочил Гомес, Аарон Домингес, Таня Ван Гран.
Бренда трудится охранницей. После изматывающей смены в супермаркете она садится в машину и случайно сбивает человека — страх толкает её скрыться с места аварии. Уже на следующий день Бренду назначают в ночную охрану морга, про который говорят, что там небезопасно. Женщина заступает на дежурство, и мрачные коридоры действительно оживают: слышатся непонятные шорохи, свет нервно мигает, по стенам ползут тени, которым неоткуда взяться.
В ролях: Натали Солан, Хозе Мелендес, Фарнандо Бранда.
Дорогие липчане! В конце лета просто необходимо следить за рынком горючего, ценами в магазинах и новостями. Удержать всё самое важное в поле зрения поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
29
2
8
1
3
Комментарии (12)