Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Женщина выпала из многоэтажного дома
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель деда и внука от БПЛА, выпавшая женщина и «золотая» девушка
Общество
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Общество
«Лада Приора» вылетела за бордюр напротив заправки по улице Гагарина
Происшествия
Мэра Липецка удивили цементные заплатки в местах раскопок на улице Первомайской
Общество
Застройщику не разрешили возводить на улице Артёмова дома выше восьми этажей
Общество
24-летний липчанин избил 17-летнего подростка: с мужчины взыскали 40 тысяч рублей
Происшествия
В перевернувшейся на Лебедянском шоссе «ГАЗели» пострадали четыре пассажирки
Происшествия
Владелец забрал брошенную машину
Происшествия
Читать все
Рейды по нелегальным мигрантам прошли в трех округах Липецкой области
Происшествия
«Лада Приора» вылетела за бордюр напротив заправки по улице Гагарина
Происшествия
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Общество
Владелец забрал брошенную машину
Происшествия
В Липецкой области ночью объявляли ракетную опасность
Происшествия
Врачи прооперировали 9-летнего мальчика, руку которого зажало в бетономешалке
Происшествия
На проспекте Мира не работают светофоры
Происшествия
Над 14 регионами, включая Липецкую область, отражались атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке ищут желающих валить сухостой и косить газоны
Общество
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
5157
сегодня, 07:00
12

Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге

Представляем вам развёрнутую программу одного из последних дней лета.

Всё ниже

Температура днём впервые за долгое время может опустится ниже двадцатиградусной отметки – от +19 до +21 градусов. Дожди пока задерживаются, но, видимо, скоро не заставят себя ждать. Сегодня всё ещё без существенных осадков.

DSC_86542.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Д. Писарева, 37;
- ул. М. Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Сельскохозяйственная, 11;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.

0J2A6167.JPG

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Варшавской, Дачной, Добровской, Д. Писарева, И. С. Бурлакова, М. Светлова, Олимпийской, Патриотической, П. П. Постышева, Р. Зорге, Тихой, Ярославской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Зеленая, 13;
- ул. Ильича, 39;
- ул. Катукова, 52, 56;
- ул. Краснодонская, 2, 15;
- ул. Л. Кривенкова, 6;
- ул. Механизаторов, 15а, 15к;
- ул. О. Кошевого, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;
- ул. Полиграфическая, 22;
- ул. Спортивная;
- ул. Украинская;
- пер. Линейный;
- пер. Сосновый.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

Возможно, скоро мы будем с ностальгией вспоминать время, проведённое в пробках. Ведь есть пробка, значит были поездки и бензин. А сейчас решайте сами – наслаждаться затором или объехать его, вас заранее предупредят «Яндекс-карты».


На бензин!

Многие жалуются в комментариях, что электронные сервисы по поиску горючего утратили актуальность. Такие люди искренне считают, что бензин на заправках есть, но приложения перестали их информировать. А создатели приложений утверждают, что работают нормально!

photo_2026-08-19_07-15-04.jpg

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

Имеется ещё электронная картаget-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Краеведческая игротека

В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся «Краеведческая игротека» (12+).

Pjblf0WmU3OZvYRa3fFjbS8-vXZQArzOb-n_HvOA3ekO4ssYFqS0c0PgFuyVvzUm7vogEscG0xXNRoDnbXv5DwEa.jpg

Фото vk.ru/lib48ru

Возможность лучше узнать историю страны и родного края через настольные игры. Участие бесплатное.

Выжигаем

В 14:00 в библиотеке на Тракторном им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) пройдёт мастер-класс по выжиганию по дереву (6+).

h07yidenoreo16wbmryd2iz62voo2jtq.jpg

Одно из любимых занятий советских пионеров, которое обретает второе (третье, девятое?) дыхание и в наши дни.

А у нас во дворе

В 18:00 возле дома на улице Депутатской, 80 в рамках проекта «Выходи во двор» начнётся программа «Нам со спортом по пути» (6+).

73m60u6yuzfa6t6scqizyaqnjfj0u8p0.JPG

Конкурсы, задания и спортивные эстафеты для всех возрастов.

Кино на свежем воздухе

В 19:00 на площади перед ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) на большом экране при содействии ОЦКНТ для всех желающих покажут фильм «Каруза». Россия, 2025. Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.


Просмотр военного фильма бесплатный, с собой рекомендуют взять печеньки и хорошее настроение.

Концерт

В 18:00 на площади перед ОП «Студёновским» (ул. Шкатова, 25) пройдёт концерт «Песня собирает друзей» (6+).

SzvnwoXYyNtG5IcHC9a333mPAT0xtm1pwM_-y2JD9HEk2e_kfJWoSJ2DLTUVqFCIrQSSqmCDYpF2p-a4QeJHPCsn.jpg

Фото vk.ru/studenovski_dk

Вокально-инструментальный коллектив «Мелодия» покажет свои лучшие номера, живьём исполнит современные хиты и классику эстрады.

Что зимой кушать

С 8:30 и до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) будет проходить фермерская ярмарка (6+).

ya3pti0rmwtscfnw9vv2dvr6ouiw6p24.jpg

Возможность закупить продукты, а если повезёт, то ещё и довести припасы до дому на автомобиле.

Найти работу в России стало сложнее

Согласно подсчётам SuperJob, количество вакансий за год в стране, и в Липецкой области, сократилось на 18%. Спрос на сотрудников снижается практически во всех отраслях, сильнее всего – в строительстве.

_DSC785512.jpg

И дело здесь, похоже, не только в ИИ. Под ударом из-за распространения технологий оказались офисные сотрудники. Физический труд по-прежнему в цене, но спрос всё равно снижается.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы, с наиболее последними новинками лета мы вас познакомим.

«Лидия и всадник тумана». Канада, 2026. Мультфильм. Режиссёр Ненси Севард (6+).

Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.

Роли дублировали: Элина Фролова, Олег Куценко, Екатерина Кабашова.


«Кошмар на улице Корал-Гроув». Канада, 2026. Ужасы. Филипп Варгас (18+).

Юная Саша устраивается няней в элитный, но пользующийся дурной славой городок Корал Гроув. Няни в местных семьях не задерживаются, а дети ведут себя странно. Однажды во время прогулки на детской площадке Саша понимает, что в этом месте обитает некая зловещая сила, превращающая детей в жутких существ. Девушка должна открыть тайну этого мира и переиграть зло, чтобы спасти детей.

В ролях: Сочил Гомес, Аарон Домингес, Таня Ван Гран.


«Ассистент в морге». Мексика, 2025 (премьера в России на год позже). Ужасы. Режиссёр Опалло Рубио (18+).

Бренда трудится охранницей. После изматывающей смены в супермаркете она садится в машину и случайно сбивает человека — страх толкает её скрыться с места аварии. Уже на следующий день Бренду назначают в ночную охрану морга, про который говорят, что там небезопасно. Женщина заступает на дежурство, и мрачные коридоры действительно оживают: слышатся непонятные шорохи, свет нервно мигает, по стенам ползут тени, которым неоткуда взяться.

В ролях: Натали Солан, Хозе Мелендес, Фарнандо Бранда.



Дорогие липчане! В конце лета просто необходимо следить за рынком горючего, ценами в магазинах и новостями. Удержать всё самое важное в поле зрения поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
29
2
8
1
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Строители
30 минут назад
не нужны, т.к. строительство домов снижается в Липецке. Прекратите завозить мигрантов, своим негде работать. И поднимите зарплату и пенсии в регионе
Ответить
Соколик
сегодня, 10:26
И з/п падают
Ответить
Гость
сегодня, 10:21
Предлогоем офисным работникам квалифицированные высокооплачиваемые профессии в сфере обслуг а вчасности рабочих профессий в ЖКХ, слесарей, сварщиков, дворников. Обучение проходит по ускореным программам и на местах в УК.
Ответить
ллл
сегодня, 09:53
вакансии снижаются, а все у нас хорошо?
Ответить
печалька
сегодня, 09:26
взять на просмотр кино печеньки??? смотрите сами.... жаль, не сухарики с пивасиком рекомендовали. вот так и прививают или насаждают культуру. кино, театр с песенками и чипсами. да... интеллект....
Ответить
Чапаев
42 минуты назад
Военный фильм смотреть с печеньками - вы серьезно? Фильмы про войну это драма,трагедия,гибель людей.А вы печеньки (((
Ответить
Больше иформации
сегодня, 09:06
С наиболее последними мало познакомить. Хотелось бы узнать и о наименее первых.
Ответить
Из очереди
сегодня, 08:53
Какие волонтеры? Холодно по утрам, а им от щедрот городской власти только светоотрожающие жилетки.
Ответить
Правда
сегодня, 08:02
Вы ходите фильму смотреть,или печеньки жрать.Поешьте дома и не шуршите на просмотре.Пожалуйста!
Ответить
Актуальный
сегодня, 07:55
Если в первом бензиновом сервисе поставить фильтры "Роснефть" и " Липецк"- заправок в городе: ноль! А так - да, все хорошо.
Ответить
988
сегодня, 11:12
Достаточно выбрать просто Липецк - и тут же узнаешь, что за последние двое суток ни на одной заправке города не было бензина. Ну а те, что народ заливает на Лукойл и Роснефть - это твой глюк, а не официальной карты
Ответить
Андрей
сегодня, 07:54
Карта на гет-фуэл.ру очень, мягко говоря, странная. Посмотрите, как она отражает новые регионы и Крым. А использовать ее рекомендуется в т.ч. на официальном канале губернатора в МАКС...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить