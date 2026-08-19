Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге

Представляем вам развёрнутую программу одного из последних дней лета.

Температура днём впервые за долгое время может опустится ниже двадцатиградусной отметки – от +19 до +21 градусов. Дожди пока задерживаются, но, видимо, скоро не заставят себя ждать. Сегодня всё ещё без существенных осадков.









- ул. Ярославская 13, 19.









- пер. Сосновый.









Многие жалуются в комментариях, что электронные сервисы по поиску горючего утратили актуальность. Такие люди искренне считают, что бензин на заправках есть, но приложения перестали их информировать. А создатели приложений утверждают, что работают нормально!









В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся «Краеведческая игротека» (12+).













Фото vk.ru/lib48ru

В 14:00 в библиотеке на Тракторном им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) пройдёт мастер-класс по выжиганию по дереву (6+).









В 18:00 возле дома на улице Депутатской, 80 в рамках проекта «Выходи во двор» начнётся программа «Нам со спортом по пути» (6+).









1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.





В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.





В 18:00 на площади перед ОП «Студёновским» (ул. Шкатова, 25) пройдёт концерт «Песня собирает друзей» (6+).













Фото vk.ru/studenovski_dk

С 8:30 и до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) будет проходить фермерская ярмарка (6+).









Согласно подсчётам SuperJob, количество вакансий за год в стране, и в Липецкой области, сократилось на 18%. Спрос на сотрудников снижается практически во всех отраслях, сильнее всего – в строительстве.















