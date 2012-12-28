Елецкий боксёр узнал о смерти дедушки перед финалом, но всё равно вышел на ринг

Никита Чукардин проявил спортивное и человеческое мужество.

Перед финалом пришла трагическая новость: ушёл из жизни дедушка Никиты – Вячеслав Тихонович Чукардин, один из основателей елецкой школы бокса. Представитель знаменитой династии самостоятельно принял решение выйти на финальный бой и сделал всё для победы над Абуталимом Магомедовым из Нефтекумска Ставропольского края. Правда, беда всё же давала о себе знать: в первых двух раундах Чукардин не был похож сам на себя. В заключительном третьем раунде он смело шёл вперёд, заставил соперника в основном защищаться и принимать на себя удары тяжёлых кулаков, но судьи всё равно отдали предпочтение местному боксёру.













Пьедестал почёта

Никита Чукардин из Ельца стал «серебряным» призёром престижного Всероссийского турнира среди юниоров 17-18 лет в Невинномысске (Ставропольский край).Ельчанин выступал в весовой категории до 71 кг. В первом бою он единогласным решением судей выиграл у Дениса Скакунова из Ставрополя; во втором оказался гораздо сильнее Максима Торчинова из Беслана (Северная Осетия), несмотря на то, что соперник носит звание мастера спорта, а наш боксёр пока ещё – кандидат. По ходу третьего раунда ельчанин дважды посылал именитого противника в нокдаун.Чукардин второй год подряд становится призёром невинномысских соревнований, останавливаясь в шаге от вершины пьедестала и положенного за победу звания мастера спорта. Но можно не сомневаться, что ученик своего отца Олега Чукардина в ближайшее время всё же покорит рубеж МС.Турнир на Ставрополье собрал 150 сильнейших боксёров из 25 регионов – всё за счёт своего престижа. Ведь он является традиционным и посвящен памяти легенд бокса Заслуженного тренера СССР Алексея Дементьева и его лучшего ученика Юрия Александрова. Уроженцы Свердловской области в 1981 году переехали в Невинномысск, на следующий год Александров выиграл чемпионат мира в Мюнхене, в а 1984 году стал чемпионом Европы в болгарской Варне. Отличный пример для таких парней, как Чукардин!