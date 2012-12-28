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сегодня, 16:02
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Парикмахер из Липецка покорила зал своими формами в Курске

Стройные красавицы с развитой мускулатурой триумфально открыли новый сезон.

Липецкий представители фитнеса и бодибилдинга начали новый сезон выступлением в открытом чемпионате Курской области.

Триумфа добилась наша Татьяна Некрасова в соревнованиях по бодифитнесу. Именно её строгою жюри поставило на 1-е место среди других участниц в категории до 168 см.

ТТД чемпионки: рост 165 см, вес 55 кг, в обычной жизни она работает парикмахером. Перед триумфом в Курске Татьяна много работала в зале и соблюдала строгую диету, исключающую жирную пищу, сладости и минимизирующую приём жидкости. Сами атлеты называют завершающий этап подготовки «сушкой», его цель – добиться, чтобы мышцы достигали максимального рельефа.

А госслужащая Наталия Плесеинова собрала полную коллекцию наград в дисциплине фитнес атлетический бывший фитнес бикини), в котором оценивают не только рельеф, но и тонус, пропорции и общее впечатление от спортсменок. Среди женщин выше 168 см она заняла 1-е место.

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Наталия Плесеинова

Также Наталия получила награды за 2-е место в общем зачёте и за 3-е место в абсолютном зачёте среди мастеров (ветеранов). Рост липецкой медалистки 169 см, вес 57 кг.

Две сногсшибательные барышни, которых подготовили тренеры Денис Григорьев и Анастасия Чолокьян, вывели сборную Липецкой области на 2-е место в общем командном зачёте, оставив позади представителей 4-х регионов. Выше липчан оказалась только самая многочисленная команда турнира – сборная Курска.

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Наши спортсменки и их тренеры

Следующий старт ждёт наших обладателей крутой мускулатуры 3 октября в театре танца «Казаки России» – открытый чемпионат Липецкой области.
Бодибилдинг
фитнесс
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Так парикмахер
сегодня, 17:05
Или бухгалтер?
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Да уж
сегодня, 16:51
Не уж то и муж есть?А сколько детей,и борщ может варить?
Ответить
Дед
сегодня, 16:28
Вообще ни о чем !
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Нонка
сегодня, 16:11
Наши бабы хлеще АВВы
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Авито
сегодня, 16:07
да, саша это красиво !
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Р
сегодня, 16:04
Не красиво
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