Парикмахер из Липецка покорила зал своими формами в Курске

Стройные красавицы с развитой мускулатурой триумфально открыли новый сезон.

А госслужащая Наталия Плесеинова собрала полную коллекцию наград в дисциплине фитнес атлетический бывший фитнес бикини), в котором оценивают не только рельеф, но и тонус, пропорции и общее впечатление от спортсменок. Среди женщин выше 168 см она заняла 1-е место.









Наталия Плесеинова

Две сногсшибательные барышни, которых подготовили тренеры Денис Григорьев и Анастасия Чолокьян, вывели сборную Липецкой области на 2-е место в общем командном зачёте, оставив позади представителей 4-х регионов. Выше липчан оказалась только самая многочисленная команда турнира – сборная Курска.









Наши спортсменки и их тренеры

Липецкий представители фитнеса и бодибилдинга начали новый сезон выступлением в открытом чемпионате Курской области.Триумфа добилась наша Татьяна Некрасова в соревнованиях по бодифитнесу. Именно её строгою жюри поставило на 1-е место среди других участниц в категории до 168 см.ТТД чемпионки: рост 165 см, вес 55 кг, в обычной жизни она работает парикмахером. Перед триумфом в Курске Татьяна много работала в зале и соблюдала строгую диету, исключающую жирную пищу, сладости и минимизирующую приём жидкости. Сами атлеты называют завершающий этап подготовки «сушкой», его цель – добиться, чтобы мышцы достигали максимального рельефа.Также Наталия получила награды за 2-е место в общем зачёте и за 3-е место в абсолютном зачёте среди мастеров (ветеранов). Рост липецкой медалистки 169 см, вес 57 кг.Следующий старт ждёт наших обладателей крутой мускулатуры 3 октября в театре танца «Казаки России» – открытый чемпионат Липецкой области.