Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Общество
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33 минуты назад
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В Липецке ищут желающих валить сухостой и косить газоны
Управление главного смотрителя мэрии с помощью правительства области нашла на это 39,4 млн рублей.
Работы много. Одних только газонов нужно окосить более 1,6 млн кв метров. Также нужно спилить и обрезать 725 деревьев с вывозом порубочных остатков на специальный полигон. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 18 декабря.
Напомним, что до этой закупки на программу озеленения Липецка было потрачено 168 млн рублей. Часть этих средств была выделена на снос 3 170 мертвых и обрезку аварийных деревьев, дробление 50 пней. Но этих средств не хватило даже на то, чтобы справиться с сухостоем, определенным под снос и обрезку деревьев еще в 2025 году. Чтобы справиться с задачей целиком, мэрии были нужны еще 90 миллионов. И вот власти нашли меньше половины этой суммы. И еще: программой озеленения этого года не предусмотрено средств на посадку ни одного нового дерева в столице региона — так с этой недели после принятия нового Устава города называется Липецк.
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