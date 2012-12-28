В Липецке ищут желающих валить сухостой и косить газоны

Управление главного смотрителя мэрии с помощью правительства области нашла на это 39,4 млн рублей.

Мэрия Липецка в лице управления главного смотрителя объявило торги на косьбу газонов, вырубку сухостоя и санитарную обрезку старых и аварийных деревьев вдоль городских дорог. За это заказчик готов отдать 39,4 млн рублей — финансовую помощь в закупке работ муниципалитету оказало правительство области.Работы много. Одних только газонов нужно окосить более 1,6 млн кв метров. Также нужно спилить и обрезать 725 деревьев с вывозом порубочных остатков на специальный полигон. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 18 декабря.Напомним, что до этой закупки на программу озеленения Липецка было потрачено 168 млн рублей. Часть этих средств была выделена на снос 3 170 мертвых и обрезку аварийных деревьев, дробление 50 пней. Но этих средств не хватило даже на то, чтобы справиться с сухостоем, определенным под снос и обрезку деревьев еще в 2025 году. Чтобы справиться с задачей целиком, мэрии были нужны еще 90 миллионов. И вот власти нашли меньше половины этой суммы. И еще: программой озеленения этого года не предусмотрено средств на посадку ни одного нового дерева в столице региона —