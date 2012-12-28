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Общество
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17 минут назад
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В январе без отопления, все лето — без горячей воды проведут 50 тысяч жителей Липецка
«Квадра» начинает масштабную реконструкцию проблемной теплосети от улицы Неделина до сквера Ворошилова.
В письме сообщается, что «Квадра» будет менять теплосеть, порывы которой 13-14 января оставили без отопления и горячей воды 50 тысяч жильцов 363 домов центра города.
Созданная для расследования причин аварии межведомственная комиссия пришла к выводу, что, она дословно: «…была следствием локального коррозионного утонения стенки тепловой сети вследствие увлажнения под слоем теплоизоляции и покрывного материала из-за попадания влаги через нарушенную герметизацию стыка лотка и тепловой камеры, которое не было обнаружено при проведении ежегодного технического освидетельствования». Авария оказалась такой серьезной по последствиям еще и из-за того, что на насосной подстанции на улице Неделина не удалось перекрыть шаровой кран на 720-миллиметровом трубопроводе.
— Кран должен был перекрыть магистраль, но запорная арматура не сработала. При этом его работоспособность во время прошлогодних гидравлических испытаний проверяли четыре раза. Почему так случилось, нам не понятно. Это покажет экспертиза после того, как этот кран вырежут при замене участка сети от улицы Неделина до сквера Ворошилова,— так рассказал о причине январской аварии депутатам горсовета технический директор производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Виталий Маклаков.
Эта авария заставила «Квадру» срочно увеличить инвестиционную программу этого года на 376 млн рублей плюсом к работам по подготовке к новому отопительному сезону, оцененным в полмиллиарда. Но перекладка магистральной теплосети оставит жителей 360 домов и трех социальных объектов без горячей воды до 30 августа.
В Госжилинспекции по Липецкой области GOROD48 сообщили, что готовятся к валу обращений горожан, которые попадут под столь масштабное отключение горячей воды и обещают дать ответ на каждое, а также проверить законность действий энергетиков.
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