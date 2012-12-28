ОЭЗ «Липецк» отпраздновала 20-летие открытием нового завода

Ещё одна награжденная — начальник управления по взаимодействию с резидентами и стратегического развития Юлия Сазонова пришла на ОЭЗ «Липецк» в 2015-м году. 11 лет назад выпускница Российской таможенной академии сначала решила написать диплом на тему «Льготные процедуры свободной таможенной зоны на ОЭЗ «Липецк»», а вскоре после его получения устроилась работать на экономзону, и теперь помогает её резидентам решать самые сложные вопросы — от курирования строительства до взаимодействия с налоговой службой. «Я горжусь Липецкой областью и ОЭЗ «Липецк», рада быть частью этой команды. Мне нравится здесь жить и работать», — говорит Юлия Сазонова.Вручая дипломы работникам экономзоны, вице-губернатор Сергей Курбатов искренне поблагодарил всю команду и персонально — одного из отцов-основателей ОЭЗ «Липецк», экс-губернатора Олега Королёва. Именно он вместе с руководителем территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Владимиром Лаврентьевым стояли у истоков ОЭЗ и помогли привнести в наш регион совершенно иную корпоративную культуру. Кстати, саму идею изначально подсмотрели в Италии. Итальянские промышленные округа и парки стали прототипом липецкой площадки, которая на этапе создания носила название ОЭЗ «Казинка». Сегодня ОЭЗ «Липецк» — это сплав международного опыта и отечественных компетенций.Сергей Курбатов также отметил: «ОЭЗ «Липецк» даёт примерно 5% налоговых доходов Липецкой области. Это не так много. Но это ключевой вектор развития региона и способ диверсифицировать региональную экономику, и самое главное — удержать здесь молодёжь. Ведь на ОЭЗ работают предприятия с лучшей корпоративной культурой и технологической оснащённостью».Ещё одним из праздничных мероприятий стало открытие на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» нового завода – «Сибу Индастриэл». На дочернем предприятии китайской компании Henan Xibao Metallurgy Materials Group Co., Ltd. был дан старт работе первой очереди завода по производству гранулированных шлакообразующих смесей — это расходный материал для непрерывной разливки стали, который востребован на флагмане экономики региона НЛМК и других металлургических предприятиях страны.Открытие этого завода — важное событие не только для Липецкой области, но и для всей России. Как рассказал ведущий инженер предприятия Эдуард Безе, который приехал настраивать работу липецкого завода из Челябинска (там он всю жизнь проработал на Челябинском металлургическом комбинате), раньше такую продукцию, в основном, завозили в Россию. Выпуск гранулированных шлакообразующих смесей — это очень сложное высокотехнологичное производство из множества компонентов. Чтобы не ввозить смеси из Европы и Китая — построили завод в Липецке. Мощность цеха — до 25 тысяч тонн продукции в год. Пробное производство продукции уже состоялось. И образцы успешно прошли испытания на металлургических гигантах страны — они полностью соответствуют всех их требованиям и техническим стандартам. На предприятии готовы к серийному производству и массовым поставкам.Китайские специалисты строили две новые линии на ОЭЗ «Липецк», теперь они их запускают и контролируют. Из Китая в Липецк на время настройки работы завода приехали технолог, мастер, огнеупорщики, руководящий персонал. Но и для липчан и грязинцев создано 70 новых рабочих мест со стабильной зарплатой и обширным соцпакетром. «У нас тут как в Китае — социализм. Вовремя зарплата, всё белое», — шутят довольные сотрудники.Директор Ню Бэнь в свою очередь отмечает: «Липецк — очень красивый и культурный город. Завоз оборудования и сырья, пуско-наладочные работы, обучение сотрудников — сейчас всё это уже завершено и липецкий завод переходит на штатный режим производства».Ню Бэнь приехал в Россию год назад и каждый вечер после работы учит русский язык. Его подчинённый — мастер Ян Уцюнь признаётся: первое время приходилось общаться с коллегами только через приложение-переводчик на телефоне. Но спустя два-три месяца языковой барьер на заводе был преодолён: специалисты постепенно начали друг друга понимать. А сами китайцы даже дружить с русскими коллегами начали: регулярно поздравляют друг друга с днями рождения тортами и букетами цветов.История этого завода началась ещё в декабре 2021 года с подписания документов. Изначально предприятие планировали построить за два года. Потом международная обстановка и внешние вызовы внесли свои коррективы, но не сломали намерения китайских партнёров вести бизнес именно в Липецкой области. Более того — они продолжают строить планы по развитию в ОЭЗ: коммуникации, площадь и мощности предприятия рассчитаны на четыре цеха, а пока возведены только два.— Мы никогда не сомневались в правильности выбранного пути. Россия — наш главный и прочный стратегический партнёр. Благодаря поддержке головной компании и своевременной направке высококвалифицированных специалистов из Китая нам удалось преодолеть все сложности и успешно завершить строительство первой очереди этого завода, выполнить монтажные и пуско-наладочные работы на производственной линии. Особую благодарность мы выражаем правительству Липецкой области, районной администрации и руководству ОЭЗ «Липецк»: ваша всесторонняя поддержка, комфортный инвестиционный климат и оперативное содействие помогли реализовать наш проект точно в срок и на высоком уровне. Наш завод — пример взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества, — отметил генеральный директор «Сибу Индастриэл» Синь Гуанлян.— Замечательно каждый раз открывать новые производства на лучшей экономической зоне в стране, c которой конкурирует только ОЭЗ «Алабуга» (ОЭЗ «Липецк» трижды занимала первые места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и была признана лучшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа России — GOROD48). ОЭЗ «Липецк» — это команда опытных менеджеров, это особая культура производства. Неслучайно мы получаем очень высокую оценку от резидентов экономической зоны как из России, так и из зарубежья. Неслучайно это не первое предприятие из Китайской Народной Республики в Липецкой области. Мы рады, что наши партнёры удовлетворены уровнем сотрудничества, и безусловно, и дальше хотим развивать совместный бизнес и строить предприятия с КНР, и будем делать для этого всё. И приятно слышать из доклада гендиректора «Сибу Индастриэл», что липецкая продукция будет использоваться на многих металлургических комбинатах России, помогая им в экономическом развитии и производстве. Это замещение тех компаний, которые сегодня ушли, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Губернатор также отдельно поблагодарил ОЭЗ за работу с кадрами: заключены соглашения с учебными заведениями, в том числе с ЛГТУ и Грязинским техническим колледжем, студенты регулярно проходят практику на заводах с возможностью трудоустройства, а школьников вовлекают в профориентационные проекты.На ОЭЗ «Липецк» ежегодно появляются по 6-7 новых резидентов. И все они привносят в экономику региона новую культуру производства и высокие зарплаты.Сегодня ОЭЗ «Липецк» — это три промышленные площадки в Липецке, Грязях и Елецком округе общей площадью 2,4 тысячи гектаров. 20 лет назад это было просто голое бывшее совхозное поле без дорог и какой-либо инфраструктуры. А на 1 июля 2026 года на этом месте — маленькие промышленные города со своей инфраструктурой: зарегистрировано 66 резидентов, 35 предприятий уже работают, еще 15 заводов находятся на этапе строительства или проектирования. И заданные темпы развития и привлечения иностранных инвесторов ОЭЗ сохраняет несмотря ни на какие кризисы. Завод «Сибу Индастриэл» призван стать очередным примером успешного ведения бизнеса для привлечения на площадку новых предприятий.За всё время инвестиции в ОЭЗ Липецк составили более 131 миллиарда рублей, а объем произведенной продукции — более 580 миллиардов рублей. Кроме того, ОЭЗ «Липецк» — это более 6 200 рабочих мест (в том числе там работают 2300 грязинцев) и налоговые поступления в 9,5 миллиарда рублей, из которых в бюджет Липецкой области направлено 3,7 миллиарда рублей.— Новые рабочие места, около четырёх миллиардов поступлений в бюджет Липецкой области, которые позволяют реализовывать многие важные для региона социальные проекты — мы этим оцениваем результаты нашей работы. Запуск ещё одного нового завода даёт надежду на дальнейшее развитие. 20 лет — это большой путь, но это только начало. Главное, заложить фундамент, чтобы ОЭЗ существовала ещё 20, 30 лет и процесс её развития не останавливался. У нас достаточно большая территория: Грязинская, Елецкая, Липецкая площадка. На всех них ещё много возможностей для заполнения и открытия новых предприятий, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.