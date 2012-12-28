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сегодня, 16:38
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Липецкий гимнаст взял «серебро» Евро с флагом и гимном России

Вот только после громкого успеха из Липецка он решил «улететь».

Воспитанник СШОР № 1 Илья Мусин разделил историю липецкой спортивной гимнастики на до и после. Он стал первым нашим земляком, который в составе сборной России выступил в первенстве Европы. И первым, кому покорилась медаль евро.

Сильнейшие гимнасты Старого Света собрались в столице Хорватии Загребе – соревновались взрослые и юниоры.

18-летний Мусин выступал в составе юниорской сборной, которая смогла завоевать «серебро» в командном турнире. Россияне набрали в сумме 237,360 балла, всего 0,199 уступив победителям первенства из Великобритании. 3-е место заняла Италия – 234,592.

Вместе с липчанином выступали Радмир Мусаев из Зеленодольска (Татарстан), Даниил Смирнов из Санкт-Петербурга, Дмитрий Суходольский из Владимира и Александр Васильев из Обнинска.

В индивидуальном зачёте Мусин выступал на коне, брусьях и перекладине, лучшего результата добился на брусьях: пробился в финал с 5-м результатом – 13,533. В решающей стадии разволновался и заработал даже чуть меньшую оценку, и в итоге всё равно финишировал 5-м. Тройку призёров в этом виде составили Узэйр Чоудри (Великобритания) – 14,166, Владимир Головин (Украина) – 14,000, Джордж Эткинс (Великобритания) – 13,733.

Отметим, что по решению Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), российские спортсмены не просто были допущены к турниру, но и сумели выступить под своим флагом и с национальным гимном.

Подготовили первого липецкого медалиста Евро тренеры Геннадий Гусев и Ольга Пивень.

Здесь бы добавить про новый шаг в начале славной спортивной карьеры талантливого липчанина, который радовал высокими результатами с детских лет. Но после завершения турнира Мусин заявил, что видит другой путь своей жизни: он поступил Ульяновский институт гражданской авиации, потому что с детства мечтал стать пилотом. Удастся ли совмещать гимнастику высшего уровня и небо – большой вопрос.

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Фото федерации спортивной гимнастики России
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Комментарии (5)

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Марина
48 минут назад
Молодец, Илья. Всего тебе доброго, светлого и прекрасного. Ты-настоящая гордость Липецка и своих родителей. Зеленого тебе света по жизни , успехов и новых побед!
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Бабка Первая
сегодня, 17:39
Правильный улёт! Высшего пилотажа Илье в учёбе!
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Это що
сегодня, 17:39
По осени в армию,18 лет.
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Александр Н.
сегодня, 17:38
Всё правильно , парнишка о будущем думает.
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Коренная липчанка
сегодня, 17:38
Молодец, парень! Илья, пусть все получится и ты станешь тем, кем мечтал! Только почему у этой новости столько дизлайков?
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