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Определен подрядчик на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей
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53 минуты назад

Определен подрядчик на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей

Компания «Стройэкспресс» из села Ленино была единственной на торгах.

Правительство области в этом году выделило 50 миллионов рублей Липецкому горсовету на выполнение наказов избирателей, которые не попали ни под нацпроект «Безопасные качественные дороги», ни под 250-миллионную субсидию от правительства области, ни под программу «Ремонт двора». Депутаты, в свою очередь, ранее сформировали список из 67 участков улично-дорожной сети в своих округах, нуждающихся в ремонте. Управление главного смотрителя разбило этот список на два лота и выставило на торги.

В один лот на эти самые 50 миллионов попали 59 «лоскутов» этого одеяла. На торги вышла всего одна компания, ООО «Стройэкспресс», которая и взяла этот лот по стартовой цене. Сегодня заказчик подпишет контракт с этим до этого неизвестным ему подрядчиком, зарегистрированным в селе Ленино Липецкого района. Компании предстоит отремонтировать дороги, пешеходные дорожки, парковочные карманы, выровнять люки подземных коммуникаций, снести мертвые деревья у конкретных домов на улицах Энергостроителей, Ильича, Декабристов, Ибаррури, Краснознаменной, Коммунистической, Катукова, Бунина, Кривенкова, Стаханова, Водопьянова, Доватора, Депутатской, Военный городок, Терешковой, Бескрайней, Циолковского, Московской, Яблоневой, Энгельса, Тамбовской, Свиридова, Белана, Шерстобитова, Кривенкова, Мистюкова, Коцаря, переулке Сиреневом, проспектах Победы и 60 лет СССР, тротуаров у 4-й и 51-й школ, а также у филиалов вузов на улице Краснознаменной. Все работы должны быть выполнены до 30 августа.

А вот на небольшой заказ УГС на ремонт дорог по другим наказам избирателей со стартовой ценой контракта в 5,1 млн рублей исполнителя работ с первой попытки найти не удалось.

— В этом году как ни в каком другом ранее в Липецке ремонтируют очень много дорог. Все крупные дорожно-строительные компании уже в работе. А тут еще и добавились наказы избирателей. Поэтому непросто найти подрядчика на дополнительные объемы работ. Что ж, выставим этот лот на торги еще раз, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в УГС.

По этому контракту подрядчику необходимо будет отремонтировать дороги в районе дома №23 по улице 50 лет НЛМК, у домов №№ 15, 17, 17а, 37 по улице Неделина, у дома №22 по улице Мичурина, обустроить тротуары у школы №27, обновить покрытие участка автомобильной дороги от дома №1д на площади Мира до дома №5 по улице Левобережной.
ремонт дорог
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