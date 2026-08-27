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сегодня, 16:20
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Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы

Дело осталось за малым — строительством в 2027 году новой ветки с развязкой от улицы Катукова к 26-му, 27-му, 28-му микрорайонам, «Победе», «Европейскому».

Сегодня корреспондент GOROD48 побывал на совещании в администрации Липецка, которое проводил вице-мэр Павел Кузнецов и где обсуждали реализацию трамвайной концессии.

Конечно, GOROD48 интересовал срок возобновления трамвайного движения по старому маршруту №1 «Кольца 9-го микрорайона — Центральный рынок». Это маршрут умер 1 июля 2024 года — в тот день концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», начал демонтаж трамвайной ветки у Центрального рынка. В середине лета строителям оставалось уложить 2 880 метров шпал и рельс из нужных 10 километров, в нескольких местах нужно было проложить их на пересечениях с дорогами, а также завершить обустройство двух разворотных колец маршрута — у рынка и «Мегаполиса».

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Генеральный директор «Мовиста Регионы Липецк» Иван Федоров сегодня заверил вице-мэра Павла Кузнецова, что рельсо-шпальная решетка на этой очереди проекта, 3-й, уложена полностью. Полностью смонтирована и контактная сеть над путями. Подрядные компании занимаются отсыпкой этого 10-километрового участка щебнем и выправкой новых путей. Строителям осталось довести до ума наружное освещение, параллельно занимаясь уборкой груд строительного мусора и формированием 20-ти посадочных площадок для пассажиров, на которых затем установят остановочные павильоны. Они будут такими же, как на уже обновленных трамвайных ветках. Павильоны уже приобретены и находятся на складе генподрядчика, липецкого обособленного подразделения компании «СтройСервис».

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так развязка у Центрального Рынка выглядела в июле... 

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так — в начале августа... 

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так — сейчас

— В сентябре компания «СтройСервис» обеспечит техническую возможность пуска трамваев на третьем этапе концессии. Тогда же начнутся испытания, обкатка путей, на что уйдет несколько дней. И только тогда, когда все будет готово, когда в зоне доступа пассажиров не будет мусора и всего того, что угрожало бы их безопасности, трамваи повезут людей, — резюмировал свой отчет Иван Федоров.

Можно предположить, что маршрут №1 возобновит перевозку пассажиров либо в конце сентября, либо в начале октября.

Тут же было разобрано обращение в GOROD48 жителя дома №42 по улице Терешковой Дмитрия Евсюкова, который рассказал о том, как строители, выносящие коммуникации за пределы моста через Каменный лог на улице Терешковой, уперлись в проложенную пару лет назад у его дома теплотрассу. Как будут выходить строители трамвайных путей из этой ситуации, ему непонятно.



Промашку строителей концессионер и его генподрядчик признали. Выяснилось, что на планшетах проектировщиков не оказалось отметок глубины залегания новой теплотрассы! Так в очередной раз Липецк подтвердил статус города, в котором инженерные коммуникации либо вовсе не указаны в документах, либо обозначены неверно — ни одна сколь-нибудь значимая стройка не обходится в столице региона без выявления несуществующих в чертежах и схемах труб и кабелей или находящихся не там, где они находятся физически. В этом случае строители рискнули прокладывать защитные пластиковые трубы под оптоволоконные кабеля связи, предполагая, что трубы «РИР Энерго» уложены на обычной глубине — от полуметра и ниже. Но, конечно, теплосеть оказалась там, куда тянули пластиковые трубы!

— Этот вопрос мы закрыли. Мы получили новое решение от проектировщиков и поменяли трассировку укладки оптоволоконного кабеля, который в любом случае не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей улицы Терешковой, — сказали вице-мэру участники совещания.

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для снижения массы новой трамвайной сети на мост через Каменный лог через каждые четыре бетонные шпалы уложили одну композитную

Кстати, сдачу 3-го этапа концессии ранее анонсировали на конец осени. Выходит, концессионер справится раньше.

А что потом? А потом «СтройСервис» Алексея Крауса продолжит замершие работы на 4-м этапе концессии: в Левобережье, где на участке от развязки улиц Краснозаводской и Металлуругов до старого заводоуправления на 9 Мая пока уложены лишь два километра новой рельсошпальной решетки из семи. Этот этап будет завершен в следующем году. К концу 2027 года также должна быть построена с нуля последняя, шестая, очередь — от улицы Катукова до конца улицы Стаханова.

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Алексей Краус чертит на бумаге новую трамвайную развязку, которая появится на перекрестке улиц Катукова и Меркулова:

— Жителям новых микрорайонов станет технически возможно попасть на трамвае хоть куда, хоть на Левый берег, хоть на центральный рынок, хоть в парк Победы или на улицу Московскую. Сколько новых маршрутов придумают в мэрии, столько и будет.

Председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов сообщил, что будет сделано все, чтобы связать новыми трамвайными маршрутами Юго-Запад с его «Европейским», «Победой», 26-м, 27-м, 28-м микрорайонами разные части города. Концессия рассчитана как раз на то, чтобы обновленными трамвайными путями пользовалось до 6-8 миллионов пассажиров в год при общем пассажиропотоке в 70 миллионов. То есть каждый десятый пассажир в Липецке должен ездить в трамвае.

Кстати, дептранс мэрии пока не взял ни метра новых путей в собственность города по разным причинам. Главная в том, что концессия еще не доведена до конца, что, например, на новых участках путей новые опоры контактной сети стоят бок о бок со старыми. И пока что строители демонтировали только те столбы, которые примыкают к Октябрьскому мосту.

— К концу срока реализации концессии мы сдадим все наши объекты администрации Липецка с полным благоустройством, — прокомментировал GOROD48 ситуацию гендиректор «Мовиста Регионы Липецк» Иван Федоров.

Напомним, что из-за ряда проблем концессионер завалил сроки реализации проекта модернизации сети горэлектротранспорта в Липецке и ему продлили их на два года, до конца декабря 2027-го.
трамвай
концессия
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
6 минут назад
Трамвай построить не ишака купить , в чем были правы Ильф и Петров
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это называется
11 минут назад
"Столбняк головного мозга." Что вы делаете? Давно бы уже расширили обычные дороги, сделали муниципальную полосу, запустили дублирующие автобусы. Это трамвайное концессионное безумие похлеще Катящихся камней и прочих долгостроев. Не удивимся - если в итоге и трамваи бросят по причине суперпупер кризиса и банкротства.
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Зинаида Львовна
сегодня, 17:13
Судя по пустым вагонам, проект продуман а бюджет хорошо осваивается !
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Влад
сегодня, 17:09
Обманут. У нас на улицах г. Грязи Урицкого и Революции5го года установили новые опоры ВЛ смонтировали новые провода все переключили, а старые деревянные не демонтировали. Говорят ждут , когда сами упадут на дома. Новый вид сервиса.
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Очень нужен!
сегодня, 16:48
Вы не ездили на новом современном трамвае наверно? Это очень классный и быстрый вид транспорта… будете в Москве попробуйте!
Ответить
Департамент
сегодня, 16:58
Вам новые и современные не положены!
Ответить
Очень нужен!
сегодня, 17:03
Вам новые и современные не положены! Через пару лет Московские списывать начнут и будет нам счастье)))
Ответить
пассажир метро
сегодня, 16:46
сказка про белого бычка
Ответить
Ссёлки и Ж.Пески
сегодня, 16:46
Мы тоже хотим,можете даже речной трамвай пустить.Будем рады.
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Антуан
сегодня, 16:41
Такой трамвай нам нужен, надеюсь будут новые битвы бабок за открой-закрой форточку!
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Нью-Васюки
сегодня, 16:41
такой крюк нужен по лебедянскому шоссэ
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ЖК Победа 30 м-н
сегодня, 16:41
Мне трамвай по ул Стаханова не нужен
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