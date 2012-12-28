Общество
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вчера, 11:29
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В Молодежном парке появилась зона барбекю
Не совсем такая, конечно, которую обещали липчанам ранее.
Павел Павлов объяснил GOROD48 отсутствие обещанной зоны отдыха (какой еще не было в общественных пространствах) тем, что парк до сих пор представляет собой строительную площадку. И пока в парке идут работы, он не может открыть свой бизнес.
— Мы находимся на этапе оформления разрешительной документации в городском департаменте градостроительства и архитектуры. И от своей идеи не отказываемся, — сказал бизнесмен.
Павел Павлов, по его словам, переосмысливает проект. Из-за того, что в парках нельзя ни распивать спиртное, ни торговать им, он хочет изменить формат зоны барбекю на другой, предполагающий семейный отдых с возможностью готовить блюда на открытом огне. Здесь появятся беседки, рассчитанные на разные по числу человек компании. В зоне барбекю установят бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца. Блюда можно будет готовить как самостоятельно, так и получить полный пакет кейтеринговых услуг.
— Не хотелось бы портить эту красивую локацию употреблением алкоголя, — так ответил предприниматель на вопрос о возможности контроля извне поведения людей в беседках.
Реализацию планов Павлова сдерживает строительство по соседству с его зоной гастрономического отдыха детской площадки, на которую мэрия потратила 21,6 миллиона рублей. Она почти готова. Скалодром «Сова», качели, качалки, карусели, антивандальные батуты — все они уникальны — в перечне нет двух одинаковых. По словам главного архитектора Липецка Маргариты Гришиной, подрядчику осталось только подвесить к опорам качели и установить несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка (по контракту работы должны быть сданы к 1 июля).
— Изюминок тут много, но хотела бы акцентировать внимание на огромной чаше с песком посредине площадки. Такие сооружения уже есть в стране и они пользуются бешеной популярностью у детей дошкольного возраста. Ведь им не просто интересно копаться в песке, им интересно еще и двигаться. Чтобы попасть в эту песочницу, нужно преодолеть препятствие, искусственные неровности, — говорит Маргарита Гришина.
Завершится ли на этом благоустройство парка? Оказалось, нет. Департамент градостроительства и архитектуры собирается открыть в парке зоны народного фитнеса и воркаута на специально подготовленной подрядчиком площадке, которая застелена резиной, а асфальтированную площадку неподалеку оборудовать под скейт-парк. Без рампы как в парке Победы, а с использованием сборных искусственных препятствий по типу конструктора-лего.
На эти планы у мэрии пока денег нет. Но Маргарита Гришина уверена, что такие сооружения парку необходимы:
— Парк Молодежный очень востребован в этой спальной части города. Когда все работы по его благоустройству закончатся, он станет альтернативой самому популярному, а оттого перегруженному посетителями парку Победы, — сказала главный архитектор Липецка.
Напомним, что первый этап благоустройства парка Молодежный закончился в 2020 году. Тогда на протоптанных горожанами тропинках уложили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, связав улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап мэрия разбила на две части. Осенью прошлого гола компания «Идеалстрой» сдала заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки, установила 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. Второй этап закончится 1 июля, с введением в эксплуатацию детской площадки.
Пока в парке идет стройка, он выглядит неухоженным. Это — общегородская проблема: до той поры, как объект благоустройства не встанет баланс какой-либо организации, в нем нет порядка. В ведение МАУК «Культурные пространства Липецка» парк не передан. По факту его хозяином остается МКУ «Управление строительства Липецка». Это ведомство обязано скосить бурьян, в котором могут потеряться дети, заставить подрядчиков вывезти кучи грунта, снятой при прокладке вело- и пешеходных дорожек, использованные для опалубки доски.
В мае 2021 года меценаты установили в парке памятник Николаю Угоднику, но от его постамента уже отваливается каменная облицовка. Памятник недавно попал на баланс департамента дорожного хозяйства и благоустройства, и теперь этому ведомству нужно морочиться с его восстановлением.
— Попробуем вернуть на памятник тех, кто его установил, чтобы они по строительной гарантии привели его в порядок, убрали с облицовочного камня высылы (потеки извести), — сказали GOROD48 в ведомстве.
Если зайти в парк с другой стороны, то можно увидеть заброшенную тюбинговую трассу и кафе, возведенное из ставшего вдруг популярным в Липецке материала, грузовых контейнеров. Вход на открытую всем ветрам территорию тюбинговой трассы подперт пеньком, в кафе выбиты стекла, с его стен осыпается штукатурка.
Как сообщили GOROD48 в мэрии, объекты принадлежат ООО «Хиллпарк», которое занимается ресторанным бизнесом, арендой и управлением недвижимым имуществом, розничной торговлей алкоголем и табачными изделиями, организацией отдыха и развлечений, прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта. Очевидно, что бизнес в парке Молодежный не пошел. И кто теперь будет содержать разрушающуюся инфраструктуру?
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