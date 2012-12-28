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Общество
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вчера, 11:29
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В Молодежном парке появилась зона барбекю

Не совсем такая, конечно, которую обещали липчанам ранее.

Парк Молодежный в Липецке благоустраивают уже четвертый год подряд. Что-то у мэрии получается, что-то нет. Взять, к примеру, построенную компанией «Идеалстрой» по заказу городской администрации зону для барбекю, о возможности появления которой впервые заговорили еще в 2019 году. В августе прошлого года специализирующийся на ресторанном бизнесе предприниматель Павел Павлов пообещал губернатору Игорю Артамонову открыть зону к новогодним праздникам. С тех пор прошло полгода — и ничего! Впрочем, мангалы все-таки появились — от «диких», по аналогии с неорганизованными туристами, шашлычников.

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Павел Павлов объяснил GOROD48 отсутствие обещанной зоны отдыха (какой еще не было в общественных пространствах) тем, что парк до сих пор представляет собой строительную площадку. И пока в парке идут работы, он не может открыть свой бизнес.

— Мы находимся на этапе оформления разрешительной документации в городском департаменте градостроительства и архитектуры. И от своей идеи не отказываемся, — сказал бизнесмен.

Павел Павлов, по его словам, переосмысливает проект. Из-за того, что в парках нельзя ни распивать спиртное, ни торговать им, он хочет изменить формат зоны барбекю на другой, предполагающий семейный отдых с возможностью готовить блюда на открытом огне. Здесь появятся беседки, рассчитанные на разные по числу человек компании. В зоне барбекю установят бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца. Блюда можно будет готовить как самостоятельно, так и получить полный пакет кейтеринговых услуг.

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— Не хотелось бы портить эту красивую локацию употреблением алкоголя, — так ответил предприниматель на вопрос о возможности контроля извне поведения людей в беседках.

Реализацию планов Павлова сдерживает строительство по соседству с его зоной гастрономического отдыха детской площадки, на которую мэрия потратила 21,6 миллиона рублей. Она почти готова. Скалодром «Сова», качели, качалки, карусели, антивандальные батуты — все они уникальны — в перечне нет двух одинаковых. По словам главного архитектора Липецка Маргариты Гришиной, подрядчику осталось только подвесить к опорам качели и установить несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка (по контракту работы должны быть сданы к 1 июля).

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— Изюминок тут много, но хотела бы акцентировать внимание на огромной чаше с песком посредине площадки. Такие сооружения уже есть в стране и они пользуются бешеной популярностью у детей дошкольного возраста. Ведь им не просто интересно копаться в песке, им интересно еще и двигаться. Чтобы попасть в эту песочницу, нужно преодолеть препятствие, искусственные неровности, — говорит Маргарита Гришина.

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Завершится ли на этом благоустройство парка? Оказалось, нет. Департамент градостроительства и архитектуры собирается открыть в парке зоны народного фитнеса и воркаута на специально подготовленной подрядчиком площадке, которая застелена резиной, а асфальтированную площадку неподалеку оборудовать под скейт-парк. Без рампы как в парке Победы, а с использованием сборных искусственных препятствий по типу конструктора-лего.

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На эти планы у мэрии пока денег нет. Но Маргарита Гришина уверена, что такие сооружения парку необходимы:

— Парк Молодежный очень востребован в этой спальной части города. Когда все работы по его благоустройству закончатся, он станет альтернативой самому популярному, а оттого перегруженному посетителями парку Победы, — сказала главный архитектор Липецка.

Напомним, что первый этап благоустройства парка Молодежный закончился в 2020 году. Тогда на протоптанных горожанами тропинках уложили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, связав улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап мэрия разбила на две части. Осенью прошлого гола компания «Идеалстрой» сдала заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки, установила 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. Второй этап закончится 1 июля, с введением в эксплуатацию детской площадки.

Пока в парке идет стройка, он выглядит неухоженным. Это — общегородская проблема: до той поры, как объект благоустройства не встанет баланс какой-либо организации, в нем нет порядка. В ведение МАУК «Культурные пространства Липецка» парк не передан. По факту его хозяином остается МКУ «Управление строительства Липецка». Это ведомство обязано скосить бурьян, в котором могут потеряться дети, заставить подрядчиков вывезти кучи грунта, снятой при прокладке вело- и пешеходных дорожек, использованные для опалубки доски.

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В мае 2021 года меценаты установили в парке памятник Николаю Угоднику, но от его постамента уже отваливается каменная облицовка. Памятник недавно попал на баланс департамента дорожного хозяйства и благоустройства, и теперь этому ведомству нужно морочиться с его восстановлением.

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— Попробуем вернуть на памятник тех, кто его установил, чтобы они по строительной гарантии привели его в порядок, убрали с облицовочного камня высылы (потеки извести), — сказали GOROD48 в ведомстве.

Если зайти в парк с другой стороны, то можно увидеть заброшенную тюбинговую трассу и кафе, возведенное из ставшего вдруг популярным в Липецке материала, грузовых контейнеров. Вход на открытую всем ветрам территорию тюбинговой трассы подперт пеньком, в кафе выбиты стекла, с его стен осыпается штукатурка.

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Как сообщили GOROD48 в мэрии, объекты принадлежат ООО «Хиллпарк», которое занимается ресторанным бизнесом, арендой и управлением недвижимым имуществом, розничной торговлей алкоголем и табачными изделиями, организацией отдыха и развлечений, прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта. Очевидно, что бизнес в парке Молодежный не пошел. И кто теперь будет содержать разрушающуюся инфраструктуру?
парк Молодежный
благоустройство
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Комментарии (78)

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Ник
вчера, 23:58
Возьмите как пример Центральный парк в Воронеже, не изобретайте велосипед. Детская зона прекрасная,не это убожество. Есть же где перенять хорошее.
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Памятник
вчера, 23:27
Плитка ни когда не будет держаться, мороз своё дело делает. Как на кладбищах лепят оферты с людей такие деньги собирают!
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коля
вчера, 20:44
Это теперь к новому меру .че пристали со своим парком.
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Виктор
вчера, 20:24
Тот кто спроектировал, утвердил и установил эти выпуклые скамейки, предлагаю лишить на год полной зарплаты и эти деньги направить на изготовление простых удобных скамеек, а то, что установили вдоль пешеходной дорожки к Ревьере убрать с позором.
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москвич
вчера, 19:47
Нормальная такая зона барбекю,для бывших селян самое то.
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Ответ
вчера, 20:24
Поэтому москвичам и нравится.
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Правда
вчера, 19:53
В сёлах ,в каждом доме барбекю,мангалы и др.
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Ч
вчера, 18:46
Мне интересно ; кто проектировал скамейки с выпуклостью ? Удобная для отдыха скамейка с вогнутостью , - я так считаю . Неудобные и мусорные ящики .
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Такса глубоководная.
вчера, 18:08
На выходных ездили смотреть набережную Воронежа. Идёт ремонт. Судить рано. Ну, так вроде бы не плохо.
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Инна
вчера, 16:10
Бессовестные,кто строил детскую площадку Вы бы попробовали скатиться с горки сами, ребенок скатился с горки отбил себе все что можно, и не один мой. Такой сделали наклон что жутко смотреть. Исправьте горку или уберите ее вовсе, сколько деток на ней убились.
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Липчане
вчера, 15:30
Да здравствует убожество !
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Житель 27 мкр.
вчера, 15:20
С таким благоустройством от парка скоро останется одно название.
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