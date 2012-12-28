А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Неделя 48
138
40 минут назад
Чтоб никогда не ошибаться, не надо делать ничего
Итоги недели.
«Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр. Успехов на новом месте. И спасибо за все, что вы сделали на благо нашего Липецка».
Через 13 минут Евгения Уваркина, и тоже почему-то через Telegram, заявила, что приняла предложение:
«Спасибо за доверие и возможность на более высоком уровне реализовывать возможности для развития нашего региона. Искренне рада быть в вашей команде».
Цыган-гроссмейстер сразу сдался,
когда противник съел коней
В сжатом тексте поста уходящий мэр рассказала о «пути, наполненном смыслом служения людям и любимому городу», поблагодарила горожан «за поддержку, критику, ценные советы и предложения», чтобы «сделать наш любимый Липецк лучше», а также поблагодарила свою команду, которую назвала «настоящими профессионалами своего дела». И вот этот последний пассаж можно считать спорным.
Команду Уваркиной нельзя назвать стабильной. Единственным крупным руководителем мэрии, который провел с ней все пять лет, как говорится, от звонка до звонка, была председатель департамента финансов Татьяна Григорова, занявшая эту должность еще при мэре Иванове. К ее департаменту никогда ни у кого не было вопросов. Но работа этого ведомства – некая вещь в себе, неочевидная для горожан. В тех же структурах, деятельность которых на виду, чиновники, в среднем, жили у Уваркиной год. Одних только главных смотрителей мэрии, заказчиков ремонтов дорог и мостов, благоустройства и отлова собак за это время сменилось то ли пять, то ли шесть!
— Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист. Считаю, что то, что может быть сделано сегодня, надо сделать сегодня! Мой жизненный принцип — нерешаемых задач нет. Нет ничего невозможного. Кто-то ищет причины, почему у них что-то не получается, а я из тех, кто ищет решения. Меня порой просто выводили из себя сотрудники, которые мямлят.., — так ответила мэр на вопрос GOROD48 о причинах скоротечности жизни чиновника в интервью GOROD48 от 1 апреля, в пятую годовщину прихода в администрацию.
Если продолжить тему мямленья, то многие подчиненные Уваркиной были весьма невнятны даже тогда, когда обязаны были быть убедительными. Например, редкая сессия горсовета проходила без того, чтобы за чиновников, что-то невнятно блеющих за трибуной, не говорила мэр. Глава города была компетентна, а те почему-то нет. «Глава города все замкнула на себя», — резюмировала недавно спикер горсовета Евгения Фрай.
На своих оперативках мэр спрашивала с подчиненных обычные вещи, которые те должны были знать, но они часто впадали в необъяснимый ступор. Взять, к примеру, последнего оставившего Уваркину заместителя Ирину Вербецкую, одновременно председателя расстрельного департамента ЖКХ. Мэр увидела в ней некий потенциал и предложила возглавить департамент после ухода кого-то из предыдущих его председателей. Та отказалась со ссылкой на то, что никогда не была командиром, всегда была ведомой. Но позже все же приняла предложение. Но за год работы в должности так и не смогла достичь целей, поставленных перед департаментом: к этой зиме оказались не готовы ни энергетики, ни управляющие компании. Жалоб от горожан в ЕДС поступило в разы больше, чем в прошлом году, а венцом негативных событий стали январские ЧП на сетях «Квадры» и неделя восстановления подачи тепла.
Безусловно, Уваркина — яркая во всех смыслах женщина-руководитель, которую не мог не заметить в начале своего освоения в регионе Игорь Артамонов. Он заметил успешную бизнес-леди и активную общественницу, дискутировавшую как-то с Путиным. Уваркина «привнесла в муниципальное управление эффектный стиль, сдвинув с мертвой точки многие проблемы, привлекала в город ресурсы, убедительно представляла его на внешних площадках. Тем не менее, через некоторое время стало ясно, что успешность в управлении бизнесом не гарантирует столь же эффективного управления городом. Что неравнодушие, личная энергетика и даже лоббистские способности не могут заменить системной работы в сфере муниципального хозяйства», — так отозвался о мэре Липецка завкафедрой государственного и муниципального управления Курского университета, профессор, доктор политических наук Владимир Слатинов.
Липчан раздражало доверие мэра каким-то порой откровенным проходимцам от урбанистики, перманентные аварии на сетях, вечные раскопки, разваливавшиеся порой через год-два после ремонтов дороги, наплевательское отношение «управляшек» к людям, метания от одного решения к другому (та же концепция развития Зеленого острова претерпела несколько кардинальных изменений за эти пять лет).
Кто-то припоминает Уваркиной ликвидацию ЛГЭКа, некогда лучшей в своем роде муниципальной компании в сфере ЖКХ. Но тогда давайте уж будем честными — она выдернула город из стагнации, в которую Липецк начал погружаться еще во времена Михаила Гулевского. Спасла трамвай, который шел на заклание следом за троллейбусом, убитым ее предшественником. К мэру были вопросы о ее втором высшем образовании, но Уваркина училась многому на ходу, впитывала, как губка, новые компетенции, на что способны не многие. Она умела нравиться тем, кто принимал решения — зря, что ли, губернатор назвал ее чемпионкой по выбиванию денег! В этом году доходы городского бюджета выросли до 25 млрд рублей — на 11 миллиардов больше, чем в 2019-м. И мэр за эти пять лет не забронзовела, как это часто случается с теми, кто во власти. Ее мобильный телефон знают тысячи горожан. И она никогда не отказывала людям в помощи. А однажды буквально спасла жизнь нескольким молодым людям, застрявшим на воздушном шаре на проводах ЛЭП, организовав спасательную операцию.
Возможно, Уваркина эволюционировала бы и дальше как мэр. Но не получила благословения на это губернатора, хотя и не скрывала, что хотела бы завершить проекты, к которым приложила руку: модернизации горэлектротранспорта, реабилитации станции аэрации, городских водопровода и канализации, капремонтов школ и детских садов, благоустройства набережной, строительства новых мостов — Октябрьского и в районе Опытной, комплексного развития депрессивных территорий.
Сюжет у пьесы динамичен,
с интригой и не без засад:
сразятся три сестры и чайка
за сад
Итак, ответ на вопрос: «Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?», очевиден. При ином раскладе Уваркина рассказала бы о планах на следующие пять лет — у нее была приготовлена концепция развития города, но уже в этом месяце в городе будет новый мэр. Глава города не поставила ни себе, ни своей команде никаких оценок за прошедшую пятилетку. Ну, разве что за контроль над добросовестной работой «управляшек» — четверку с минусом. Таким образом, Евгения Уваркина позволила горсовету, своему коллективному работодателю, решать, справилась ли она, первая в истории Липецка женщина-мэр, с возложенными на нее задачами.
На этой же сессии депутаты проголосовали за введение в штатное расписание городской администрации должности еще одного, седьмого по счету, вице-мэра. Возможно, ее и займет в самое ближайшее время лебедянский глава Роман Ченцов, чтобы чуть позже стать мэром города уже не как человек с улицы. Кстати, именно так 1 апреля 2019 года в мэрии появилась предпринимательница Уваркина, которую тогдашний мэр Сергей Иванов сделал своим первым замом. А уже в июне депутаты горсовета выбрали ее главой Липецка.
На следующий день после сессии «Единственный известный кандидат на пост мэра Липецка сдал документы в конкурсную комиссию». Им стал первый секретарь горкома КПРФ и депутат Липецкого областного Совета Николай Быковских, которого выдвинули на этот пост соратники по партии. А в четверг, за два часа до завершения работы конкурсной комиссии, «Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром».
«23 года назад я переехал в Липецк. Это был важный шаг для меня. Начинал на рядовых позициях, получал образование, никогда не боялся новых вызовов. У меня есть знания, опыт и огромное желание работать ради развития нашего общего дома, нашего города. Есть не только понимание проблем горожан, но и многолетняя работа на позициях, где нужно каждый день принимать важные решения и нести за них ответственность», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.
Читатели GOROD48 не смогли равнодушно обойти эту новость и от души ее прокомментировали.
— Для нас, липчан, главное — продуктивная работа на благо города и его жителей! Будущий мэр очень даже симпатичный, видно, добрый и любит животных, а это уже неплохой аргумент! Успехов и хороших результатов на этой нелегкой должности! — написала Липчанка.
— Радует, что на такие важные посты приходят люди с реальным управленческим опытом! — считает Енот.
— Лебедянь и Липецк конечно далеко не одно и тоже. Тут хозяйства явно больше будет. Посмотрим, как справится. Но он вроде из простого народа вышел, не то олигарх, как бывшая наша, на все будет адекватно смотреть, а не с высоты птичьего полета, — решила Марина.
В пятницу конкурсная комиссия допустила до следующего этапа процедуры пятерых из шести претендентов на должность главы Липецка: 56-летнего Вадима Егорова, доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС», 40-летнего Платона Кирмасова, работника одного ИП, 44-летнего Романа Крысина, библиотекаря, 34-летнего Николай Быковских, депутат облсовета и 44-летнего Романа Ченцова, главу Лебедянского муниципального района. Примечательно, что библиотекарь Крысин пять лет тому назад уже пытался стать мэром города, но забыл принести в горсовет справку об отсутствии судимостей.
На втором этапе конкурса, 14 июня, соискатели представят свои концепции развития Липецка на ближайшие пять лет. По итогам их рассмотрения конкурсная комиссия представит горсовету не менее двух кандидатов в мэры, которого 27 июня на сессии депутаты выберут тайным голосованием.
А еще на этой неделе «Депутаты назначили выборы губернатора Липецкой области». Они пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Чтобы попасть в итоговый бюллетень, кандидаты в губернаторы должны пройти муниципальный фильтр и предоставить в свою поддержку 129 подписей муниципальных депутатов. Такой порядок возмутил КПРФ и ЛДПР — у них на местах нет такого количества депутатов, поддержкой которых они могли бы заручиться.
Хоттабыч, нашим футболистам
нужна победа позарез!
Ну что ты сразу-то в бутылку
полез?
Отдыхающих на центральном пляже Липецка заинтересовала стройка на берегу реки. Оказалось, два бизнесмена-агрария сооружают платную зону отдыха за 20 млн рублей. «Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях», — сообщил GOROD48 руководитель проекта «Река» Михаил Васильев.
С недавних пор в России это дело стало мейнстримом: на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме губернатор подписал соглашения о реализации подобных частных инициатив в Краснинском и Задонском районах. В первом случае речь идет о природном парке «Олений», во втором – о некой зоне отдыха на 200 домиков и восстановлении имения помещика Хвостова (на развитии ОЭЗ туристической направленности «Задонщина» при губернаторе Королеве были освоены несчетные бюджетные средства с нулевой отдачей для липчан). А Липецк тем временем всю неделю задыхается от запаха навоза, который приносит ветер с полей.
«Как жить в такой среде? Кто-то обогащается, а кто-то в окно не может посмотреть?» — и это уже не о навозе, а о действиях застройщика ЖК «На Депутатской». В Липецком горсовете попытались разобраться, когда и кто восстановит дорогу и пешеходную лестницу на улице Володарского в логу на Диком, деревне в центре города. Депутата от этого района Веру Урываеву заверили в том, что уже этим летом на улице Володарского построят 700 метров дороги с основанием из щебня, а лестницу за свой счет восстановит застройщик.
Также, как и проблема с вонью в Липецке, годам и не решается проблема «вечных луж» на пешеходных переходах. В мэрии их называют уже «родовыми травмами», полученными в наследство от дорожников, и говорят об отсутствии возможностей их инструментов, чтобы их вылечить. А как быть с самым известным подземным переходом в Липецке, у Центрального рынка, со стен которого слоями отваливается облицовочный кирпич и плитка? Внутри переход принадлежит группе коммерсантов, снаружи — муниципалитету. Так что поговорка про семь нянек и безглазое дитё — это как раз про него. В УГС уже обсчитали его ремонт в 7 млн рублей, но этих средств в бюджете нет.
— Кто-нибудь был в подземном переходе на пл. Металлургов? Вот где позор городу Липецку! Плитка под ногами ходит ходуном, идти нужно очень осторожно, дабы не сломать ни каблуки, ни ноги. С потолка льет вонючая вода, все стены изгажены, темно, жуть! — сообщила о другой болевой точке Ольга.
«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры». При реконструкциях теплосетей энергетики меняют трубы большого диаметра на трубы меньшего сечения. В пресс-службе липецкого филиала «Квадры» нам не пообещали быстрого комментария на этот счет. Воздержались от пояснений и в департаменте ЖКХ мэрии. А вот профессиональный теплотехник Максим Пустовалов, тот самый, который еще восемь лет назад обвинял «Квадру» с трибуны горсовета в разрушении системы теплоснабжения города и завышенном ценнике за услуги, сообщил GOROD48, что менять диаметры труб возможно только при наличии надлежащим образом согласованных с городской администрацией изменений проектной документации теплосетей. Иначе зимой горожане будут мерзнуть. Что думают на этот счет в мэрии, нам неизвестно.
Тем временем баню в Военном городке доломал экскаватор — ее не признали объектом культурного наследия. На ее месте планируется построить две высотных свечки.
На прошлой неделе под машины в Липецке угодили девять электросамокатчиков, пятеро из которых — дети. Все они с травами разной степени тяжести попали в больницы. «Выпустили джина из бутылки и его никто не контролирует» — так высказался о проблеме председатель городской Общественной палаты Федор Жигаров. Но его поправили: вот уже как год в Липецке действуют правила, регулирующие скорость прокатных электросамокатов 15 км/ч в 24 зонах, а на площади Героев и на площади Ленина-Соборной передвижение на них полностью запрещено. Однако автоинспекторы заняты чем-то другим, раз не наказывают самокатчиков за нарушения правил дорожного движения. В конце мая, кстати, депутаты горсовета рекомендовали мэрии полностью запретить езду на этом виде транспорта в парках. Кстати, «250 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в центре Липецка» за первый месяц работы платного паркинга.
«Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова» — 242,4 тысячи рублей в месяц. Эта публикация о доходах руководителей муниципальных организаций была очень популярной среди читателей.
Ну и ну!
«Обгоревший мужчина три дня пролежал в вольере для собак» — в областном ожоговом центре борются за жизнь жителя Грязей, который случайно облился бензином и закурил.
«Девятикласснице угрожали убийством после выступления на последнем звонке» — зимой девочка уже была объектом травли.
«Двое подростков пытались высадить водителя из автобуса, а потом стреляли ему вслед» — в Липецке будут судить недорослей по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
«Житель Липецка разбил «Фольксваген» лопатой» — дебошир заявил полицейским, что он просто был в тот день в плохом расположении духа.
0
0
0
0
0
Комментарии