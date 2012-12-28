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сегодня, 17:02
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В Лебедяни открыты новый ледовый дворец и отремонтированный Дом культуры

Юных хоккеистов на «Лебедянь-арене» будут тренировать профессионалы, среди которых обладатель Кубка Гагарина.

В четверг в Лебедяни открыли свои двери два крупных объекта — спортивный и культурный. Первый — ледовый дворец имени А. И. Ельшаева — учителя физкультуры школы № 3. По словам 86-летнего ветерана спорта Владимира Панарина, благодаря энтузиазму Алексея Ельшаева в Лебедяни росли профессиональные хоккеисты.

— Я хорошо знал Алексея Ельшаева, он даже в простой уличной коробке воспитал трёх будущих игроков команд мастеров. А теперь в Лебедяни такой ледовый дворец! И уж в таких условиях мы просто обязаны растить мастеров хоккея и фигурного катания.

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Открывал «Лебедянь-арену» губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он сделал первое вбрасывание шайбы на катке арены, а разыграли её известный хоккеист, обладатель Кубка Юрия Гагарина в составе «Ак Барса» в 2009 году, лучший снайпер магнитогорского «Металлурга» 2010–2011 года, чемпион Польши в составе «Тыхы», чемпион Беларуси с «Неманом» из Гродно Глеб Клименко и воспитанник липецкого хоккея Максим Найдёнышев.

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Глеб Клименко, а также его друг и коллега, в прошлом поигравший за юношеские составы череповецкой «Северстали» и воркутинского «Олимпа», но больше известный как тренер, работавший с командами Рязани и Белгорода, Сергей Благута, приглашены в Лебедянь в качестве хоккейных наставников. Такому тренерскому составу позавидовал бы и областной центр!

Выступая на открытии ледового дворца, Игорь Артамонов отметил, что ещё несколько лет назад в Лебедяни спортивных, культурных, образовательных объектов было «раз, два и обчёлся». Теперь есть и новые школы, и капитально отремонтированные детские сады, Дом культуры и ледовый дворец.

— Сегодня мы открываем не просто спортивный объект, а один из лучших физкультурно-оздоровительных центров страны с уникальной социальной направленностью. Здесь будут заниматься тысячи детей и взрослых. Хочу поблагодарить всех, кто внёс вклад в создание этого центра: Министерство сельского хозяйства, правительство области и администрацию Лебедяни, а также тех, кто вложил в него внебюджетные средства. Особая благодарность сельским производителям, которые помогают району развиваться. Строители тоже молодцы — построили качественно и даже раньше срока! Благодаря общим усилиям сегодня мы видим прекрасный результат. Важно, чтобы этот дворец стал центром притяжения для всей области, ведь не везде есть такие объекты. Пусть здесь звучит детский смех, летают шайбы, проходят турниры и соревнования. В добрый путь, арена Лебедяни!

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Арену построили всего за год по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Финансировалась стройка из федерального, областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников. Дворец, представляющий собой крытый каток с полем размером 56×28 метров, залом силовой подготовки, методическим кабинетом, хореографической студией, раздевалками, душевыми, медпунктом, тренерской комнатой, помещением для заточки коньков и сервисным пространством для ледоуборочной техники, обошёлся более чем в 681 миллион рублей. Появление такого объекта позволило решить проблему хоккейной команды «Дон», которой приходилось тренироваться в других округах области. Теперь команда сможет проводить занятия и матчи дома. Помимо профессионального спорта, комплекс открыт для массового катания всех желающих, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

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К слову, пара в прошлом известных хоккеистов, а ныне тренеров Клименко и Благуты участвует в программе «Земский тренер». И Сергею Благуте в день открытия ледовой арены губернатор Игорь Артамонов вручил ключи от квартиры в Лебедяни первому. Это происходило уже в обновлённом после капремонта лебедянском Доме культуры.

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Сам хоккеист пока даже не видел своего нового жилья, для него это сюрприз, но в беседе с GOROD48 поблагодарил руководство региона и пообещал оправдать надежды — поднять лебедянский хоккей на высокий уровень.

— Такие программы поддержки культуры, спорта, образования и здравоохранения, в моём случае — тренеров, детского и юношеского хоккея, мало где действуют, а Липецкая область в этом — флагман в стране.

Ключи от квартир губернатор также вручил участнице программы «Земский учитель» — преподавателю информатики Кристине Кузнецовой, переехавшей в Лебедянь из Тамбовской области, супругам Наталье и Дмитрию Рымар — земскому учителю и земскому работнику культуры из Тульской области.

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Получил ключи от квартиры и полицейский Сергей Горбов — оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков.

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Открывая отремонтированный Дом культуры, Игорь Артамонов вспомнил, что несколько лет назад встречался здесь с лебедянцами, и они перечисляли, чего в городе нет и в чём он нуждается. И вот реализовано даже больше того, о чём просили лебедянцы.

— Я часто вспоминаю нашу первую встречу. За прошедшие годы этот зал сильно изменился: тогда он был «усталым», а многие объекты — школа, ледовый дворец, Тяпкина гора как туристический объект, набережная, ЗАГС — ещё не существовали. Сегодня мы видим результат нашей совместной работы — это уже не просто Дом культуры, а настоящий дворец искусств! В школах округа оборудованы просторные помещения для занятий спортом, танцами, искусством, да и стадион у нас тоже есть.

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Капитальный ремонт районного Дома культуры, расположенного на центральной площади Лебедяни, начался в 2025 году. Подрядчик провёл комплексные работы по всему зданию 1956 года постройки: обновил стены, чердаки и подвалы, заменил сцену и её оборудование, смонтировал новые водопровод, канализацию, проводку, вентиляцию и другие коммуникации. Ремонт ДК по программе «Комплексное развитие сельских территорий» обошёлся более чем в 276 миллионов рублей. По условиям контракта строительно-монтажные работы должны были завершиться не позднее 15 октября. Строители управились немного раньше.

Фото пресс-службы Правительства Липецкой области;
GOROD48.ru
дворец спорта
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Комментарии (10)

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Гость
40 минут назад
2 секции бесплатных для отчетности. А остальные 10-15 на коммерческой основе платные. Время бесплатных утром рано и вечером поздно. Это как обычно во всех подобных аренах.
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хоккейный папа
50 минут назад
можно марафоны вокруг этих всех ледовых дворцов устроить))))
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Автозак
сегодня, 18:15
Как обслуживать будут? Все эти объекты убыточны, а спорта у нас нет, одна показуха. Волейбольный клуб закрыли, мини футбол тоже, хоккею тоже кранты.
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спортивный министр
сегодня, 17:52
марафоны есть!
Ответить
липчанин
сегодня, 17:47
Ледовые дворцы есть) хоккейной команды нет(((( ну впрочем как и волейбольной, баскетбольной и мини футбольной........ а ведь были!
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Житель.
сегодня, 17:41
Сегодня гуляли по Задонску. Идея хорошая. Но надо работать.
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бывший хоккеист
сегодня, 17:40
а что с хоккеем в Липецке? что с письмом которое Третьяку ветераны писали?
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Р
сегодня, 17:33
Че толку молодежи нет.
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родитель хоккеиста
сегодня, 17:30
а в Липецке в СШ 11 развал полный! хоккей похоронили
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Сселки
сегодня, 17:15
а в Сселках ничего не открыто
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