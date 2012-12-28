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сегодня, 13:22
10

22-летний парень из Свердловской области пропал в Липецке

Он не выходит на связь уже больше месяца — с 12 августа.

В Липецке ищут 22-летнего Артёма Ермолина. Парень из города Волчанск Свердловской области в начале августа приехал на вахту в Липецк и пропал: на связь с родными он не выходит больше месяца — с 12 августа. В этот день он последний раз разговаривал с матерью по телефону и с тех пор она ничего не знает о местонахождении сына.

Как рассказала GOROD48 мать пропавшего Валентина Ермолина, она уже обратилась с заявлением о пропаже сына к свердловским и липецким полицейским. Но пока его розыск не дал результатов. К поиску подключились и волонтёры.

— Сообщение поступило в отдел полиции №6, организованы мероприятия по поиску, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

В Свердловской области у парня остались мать, отец и брат. Со слов самого Артёма, в Липецк он отправился работать на машиносборочном заводе. Жил в хостеле на улице Краснозаводской. Там у него временная прописка до ноября. С 12 августа телефон парня сначала просто не отвечал, потом всё время был занят, а теперь и вовсе отключен.

Если кто знает о местонахождении Артёма, связаться с его матерью можно по телефону: 8-996-574-8408.
пропавшие без вести
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсу
сегодня, 15:08
На НЛМК в бывшей 15 столовой хостел сделали, а тут целый дом
Ответить
Парень,
сегодня, 15:04
Отзовись!!!!
Ответить
Пенс
сегодня, 14:40
Это хостел - бывший жилой дом, под снос шёл в 90-е. Потом кто-то решил гастарбайтеров заселить туда. Бабло решает.
Ответить
Может
сегодня, 14:37
На передовой,в штурмах?
Ответить
Э
6 минут назад
100%
Ответить
Александр Н.
сегодня, 14:29
Дай бог чтобы всё обошлось.
Ответить
48
сегодня, 13:47
хостел это бывшая 5этажка с гастробайтерами? там они каждый день перед входом тренируются кого-то бить.
Ответить
Дай
сегодня, 13:46
Бог, найдется парень!
Ответить
мимо проходил
сегодня, 13:35
Что у нас за машиносборочный завод? В Экономической зоне что ли? Просветите
Ответить
C2H5OH
29 минут назад
видимо есть какой-то чудо завод, раз из региона где рядом есть Екатеринбург, город миллионник,сюда едут.
Ответить
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