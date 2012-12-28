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Происшествия
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сегодня, 13:22
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22-летний парень из Свердловской области пропал в Липецке
Он не выходит на связь уже больше месяца — с 12 августа.
Как рассказала GOROD48 мать пропавшего Валентина Ермолина, она уже обратилась с заявлением о пропаже сына к свердловским и липецким полицейским. Но пока его розыск не дал результатов. К поиску подключились и волонтёры.
— Сообщение поступило в отдел полиции №6, организованы мероприятия по поиску, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В Свердловской области у парня остались мать, отец и брат. Со слов самого Артёма, в Липецк он отправился работать на машиносборочном заводе. Жил в хостеле на улице Краснозаводской. Там у него временная прописка до ноября. С 12 августа телефон парня сначала просто не отвечал, потом всё время был занят, а теперь и вовсе отключен.
Если кто знает о местонахождении Артёма, связаться с его матерью можно по телефону: 8-996-574-8408.
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