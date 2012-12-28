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Общество
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59 минут назад
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250 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в центре Липецка
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии подытожил первый месяц работы платного паковочного пространства в центре города.
Прошел месяц. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии проанализировали то, что получилось, констатировав, что проект удался.
Итак, в рабочие дни мая, богатого на выходные, когда плата за парковку не взимается, система зарегистрировала в зоне паркинга 42 724 автомобиля (10 937 — в последнюю неделю месяца). Водители совершили 32 283 транзакций, заплатив за парковку 734 314 рублей (час стоянки обходится в 34 рубля с поминутной тарификацией). Еще 1,6 миллиона рублей водители внесли на свои личные счета в приложении «Горпарковки».
За стоянку не заплатили 1 339 льготников — в Липецкой области право на бесплатную парковку имеют 50 тысяч человек, разбитых на 17 категорий (в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Еще 2 075 водителей уложились со своими делами в 15 бесплатных минут с начала остановки.
«Зайцами» система определила 7 027 водителей. Всем им придут «письма счастья» с 500-рублевыми штрафами: или в личный кабинет на портал Госуслуг, или по почте на адрес, указанный в ГАИ при оформлении транспортного средства. Но прежде оператору парковок, управлению главного смотрителя Липецка, нужно идентифицировать нарушителей. С этой целью мэрия направила в Госавтоинспекцию 2 468 фотографий транспортных средств с номерными знаками, а полиция успела обработать 1 100 запросов. В свою очередь, административными комиссиями департамента развития территорий вынесено 874 постановления о привлечении виновных к административной ответственности. В мае успели заплатить 500-рублевый штрафы 250 водителей — на общую сумму 125 000 рублей.
У наших соседей по ЦФО платное парковочное пространство больше. В Воронеже, например, 6 000 мест, за которые с водителей взимают плату, в Белгороде — 3 775. Час парковки в Воронеже — 40 рублей, штраф за неоплаченную парковку — 1500 рублей. В Белгороде, соответственно, 30/1500. Кстати, жильцам многоэтажек в зоне платной парковки в УГС оформляют резидентные соглашения ценой 1 508 рублей в год. По состоянию на начало июня оператор парковок получил 34 заявления на такую льготу, дав положительный ответ по 16 из них.
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