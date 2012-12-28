Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
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сегодня, 09:30
Здание бывшей школы-интерната сгорело в Хлевенском районе
Также вчера горели мотоцикл и автомобиль.
Еще два пожара вчера произошли в Липецке и Грязях: в областном центре на улице Юношеской огонь уничтожил 30-летний мотоцикл «Кавасаки», а в Грязях на улице Чкалова сгорел 18-летний автомобиль «ГАЗ Соболь».
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