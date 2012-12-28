Здание бывшей школы-интерната сгорело в Хлевенском районе

Также вчера горели мотоцикл и автомобиль.

Вечером 17 сентября в селе Дмитряшевка Хлевенского района сгорело здание бывшей школы-интерната, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще два пожара вчера произошли в Липецке и Грязях: в областном центре на улице Юношеской огонь уничтожил 30-летний мотоцикл «Кавасаки», а в Грязях на улице Чкалова сгорел 18-летний автомобиль «ГАЗ Соболь».