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1003
сегодня, 15:59
14

В Липецке разрушается самый известный подземный переход

Уложенные 24 года назад облицовочный кирпич и плитка сходят со стен слоями.

В подземном переходе у Центрального рынка нет порядка ни внутри, ни снаружи. Внутри переход принадлежит группе коммерсантов, снаружи — муниципалитету. Так что поговорка про семь нянек и безглазое дитё — это как раз про него.

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Переход в 2000 году построил трест «Липецкстрой».


Места под торговлю в нем купила группа коммерсантов, которая ни в какую не пошла навстречу главе Липецка Евгении Уваркиной, намеревавшейся на первом году своего управления городом, в 2019-м, навести в переходе порядок.

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Никакой управлявшей компании, к чему призывала собственников небольших торговых помещений в подземелье, те так и не создали. Ипэшники сочли все разумные предложения мэра и начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры. И подземный переход продолжает позорить город.

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зимой и летом — одним цветом: это про него, про этот переход  

С этим подземельем вообще творятся правовые чудеса. Так, он не находится на балансе мэрии как подземный переход. Но мэрия тратит на него бюджетные средства! Например, в прошлом году МБУ «Управление благоустройства Липецка» вычистило его авгиевы конюшни, вытащив из-под дождеприемных решеток несколько тонн грязи, а недавно МКП «Липецкгорсвет» поменяло в переходе часть разбитых светильников.

Если же говорить о внешних стенах перехода, то они находятся на балансе управления главного смотрителя мэрии. И они разрушаются: уложенные 24 года назад облицовочный кирпич и плитка сползают со стен слоями, грозя упасть кому-то на голову.

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В УГС уже обсчитан ремонт этих стен в 7 млн рублей, но этих средств из бюджета на восстановление перехода пока не выделено.
подземный переход
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
:-)
11 минут назад
Самый известный в Липецке подземный переход - у ЦУМа. Несмотря на вложенные средства и созданные условия для торговли, там никто не только не торгует, но и мало кто переходит:-)
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житель
13 минут назад
Этих подземных переходов должны быть сотни в городе.
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Петр Ильич
23 минуты назад
Переход признать стратегически важным объектом на основании что находится под проезжей частью и изъять в бюджет, закрыть этот шалман- пережиток 90х
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На кого работаете?
9 минут назад
Призывая закрыть стратегически важный объект:-) ?
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гостья
13 минут назад
вполне разумное предложение
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Сергей
29 минут назад
Ну и пусть комерсы его ремонтируют, какие проблемы или они бабки зарабатывают там а ремонт должен делать кто-то другой, что за бред.
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Зато
53 минуты назад
на Стаханова новые бордюры....
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Александр
42 минуты назад
Я то же не понял этот финт с бордюрами ))))
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Ёж
58 минут назад
Засыпать его как на тракторном , ликвидировать гадюшник торговли .
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горожанка
16 минут назад
не дай Господь такого управленца как ты - а граждане летать по воздуху будут? комерсы наглые там... надо брать его на баланс города и качать свои условия и права, но уже на законных основаниях...
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семь заместителей
сегодня, 16:12
всё под жёстким контролем
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Позитив
сегодня, 16:11
А как можно было продать, почему не оформили аренду?! И что, собственники не должны отвечать за порядок??? Через суд, признать как объект важной инфраструктуры города и выкупить. А для людей наземный переход сделать! Каким образом тратили бюджетные деньги на не стоящий на балансе объект???
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Ком Ментарий
сегодня, 16:10
Нет порядка в городе, к сожалению...
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Позитив
59 минут назад
Не было, когда продали важный для города объект торгашам! Но расхлебывать * нынешнему руководству. Признать аварийным и закрыть!!!
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