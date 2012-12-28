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Общество
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сегодня, 15:59
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В Липецке разрушается самый известный подземный переход
Уложенные 24 года назад облицовочный кирпич и плитка сходят со стен слоями.
Переход в 2000 году построил трест «Липецкстрой».
Места под торговлю в нем купила группа коммерсантов, которая ни в какую не пошла навстречу главе Липецка Евгении Уваркиной, намеревавшейся на первом году своего управления городом, в 2019-м, навести в переходе порядок.
Никакой управлявшей компании, к чему призывала собственников небольших торговых помещений в подземелье, те так и не создали. Ипэшники сочли все разумные предложения мэра и начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры. И подземный переход продолжает позорить город.
зимой и летом — одним цветом: это про него, про этот переход
С этим подземельем вообще творятся правовые чудеса. Так, он не находится на балансе мэрии как подземный переход. Но мэрия тратит на него бюджетные средства! Например, в прошлом году МБУ «Управление благоустройства Липецка» вычистило его авгиевы конюшни, вытащив из-под дождеприемных решеток несколько тонн грязи, а недавно МКП «Липецкгорсвет» поменяло в переходе часть разбитых светильников.
Если же говорить о внешних стенах перехода, то они находятся на балансе управления главного смотрителя мэрии. И они разрушаются: уложенные 24 года назад облицовочный кирпич и плитка сползают со стен слоями, грозя упасть кому-то на голову.
В УГС уже обсчитан ремонт этих стен в 7 млн рублей, но этих средств из бюджета на восстановление перехода пока не выделено.
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