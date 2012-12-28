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Происшествия
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сегодня, 08:17
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Из-за руля иностранец отправился в Центр временного содержания
У мужчины не было подтверждающих право пребывания в России документов.
«В результате выявили иностранного гражданина, у которого отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. Кроме того, он уклонился от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителю назначили штраф с административным выдворением за пределы России», – сообщает пУМВД России по Липецкой области.
Сейчас мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецку.
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