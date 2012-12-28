Из-за руля иностранец отправился в Центр временного содержания

У мужчины не было подтверждающих право пребывания в России документов.

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Сотрудники управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции провели совместный рейд на дорогах: полицейские останавливали автомобили, которыми управляют иностранцы.«В результате выявили иностранного гражданина, у которого отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. Кроме того, он уклонился от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителю назначили штраф с административным выдворением за пределы России», – сообщает пУМВД России по Липецкой области.Сейчас мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецку.