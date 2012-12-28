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Общество
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сегодня, 16:15
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Депутаты потребовали заменить опасный настил на мосту к Зеленому острову
На строительство спортивного городка под открытым небом потрачено более 250 миллионов рублей, а вот на замену сгнивших досок денег у мэрии не нашлось.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, вышел ли Зеленый остров на самоокупаемость? Оказалось, нет. Один из способов заработать — сдавать остров целиком под большие мероприятия. Такое в этом году случалось уже дважды.
Также Борис Понаморев поинтересовался, востребован ли Зеленый остров у подведомственных департаменту физкультуры и спорта учреждений? Его председатель Елена Стародубцева сказала, что остров постоянно используется под тренировки и разные городские турниры, особенно по выходным.
На вопрос депутата Олега Косолапова о самых востребованных спортплощадках Зеленого острова Ксения Белышева ответила, что спросом пользуются теннисные корты и площадки для падел-тенниса. И эти локации платные. Бесплатны занятия в воркаут-зоне и на тренажёрах. Большой популярностью также пользуются скандальные беседки для йоги, в которых чем только не занимаются.
Депутат Андрей Выжанов спросил, появятся ли над спортплощадками навесы? Летом ни спортсменам, ни отдыхающим негде укрыться от зноя. Из-за этого заниматься спортом на острове днем могут только самые закаленные, а всем остальным приходится пользоваться спортивной инфраструктурой лишь по утрам и вечерам. Да и в соседнем «Петропарке» неплохо бы сделать укрытия от солнца. В ответ председатель департамента культуры и туризма мэрии Ксения Белышева сказала, что подобных запросов от горожан много. Но денег на навесы в бюджете ведомства нет.
Вице-спикер Игорь Подзоров обратил внимание на убитый строительной техникой деревянный настил моста к Зеленому острову — он аварийный. «А наш приоритет — жизнь и здоровье горожан». Настил надо срочно менять. Однако председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сказал, что на это нет средств. Поэтому мост кое-как латают, а опасные места застилают искусственным ковровым покрытием.
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