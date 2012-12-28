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сегодня, 16:15
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Депутаты потребовали заменить опасный настил на мосту к Зеленому острову

На строительство спортивного городка под открытым небом потрачено более 250 миллионов рублей, а вот на замену сгнивших досок денег у мэрии не нашлось.

Сегодня в Липецком горсовете вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что строительство спортивного городка на Зеленом острове обошлось в более чем четверть миллиарда рублей. Непосредственно на спортивные объекты потрачено 230,5 млн рублей (с 5-летней гарантией на работы). Еще 17,3 миллиона ушло на монтаж системы видеонаблюдения со 160 камерами. С недавнего времени площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, пляжного футбола, пляжного волейбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, теннисные корты и силовых тренажёры находятся на балансе МАУК «Культурные пространства Липецка».

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, вышел ли Зеленый остров на самоокупаемость? Оказалось, нет. Один из способов заработать — сдавать остров целиком под большие мероприятия. Такое в этом году случалось уже дважды.

Также Борис Понаморев поинтересовался, востребован ли Зеленый остров у подведомственных департаменту физкультуры и спорта учреждений? Его председатель Елена Стародубцева сказала, что остров постоянно используется под тренировки и разные городские турниры, особенно по выходным.

На вопрос депутата Олега Косолапова о самых востребованных спортплощадках Зеленого острова Ксения Белышева ответила, что спросом пользуются теннисные корты и площадки для падел-тенниса. И эти локации платные. Бесплатны занятия в воркаут-зоне и на тренажёрах. Большой популярностью также пользуются скандальные беседки для йоги, в которых чем только не занимаются.

Депутат Андрей Выжанов спросил, появятся ли над спортплощадками навесы? Летом ни спортсменам, ни отдыхающим негде укрыться от зноя. Из-за этого заниматься спортом на острове днем могут только самые закаленные, а всем остальным приходится пользоваться спортивной инфраструктурой лишь по утрам и вечерам. Да и в соседнем «Петропарке» неплохо бы сделать укрытия от солнца. В ответ председатель департамента культуры и туризма мэрии Ксения Белышева сказала, что подобных запросов от горожан много. Но денег на навесы в бюджете ведомства нет.

Вице-спикер Игорь Подзоров обратил внимание на убитый строительной техникой деревянный настил моста к Зеленому острову — он аварийный. «А наш приоритет — жизнь и здоровье горожан». Настил надо срочно менять. Однако председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сказал, что на это нет средств. Поэтому мост кое-как латают, а опасные места застилают искусственным ковровым покрытием.
Зеленый остров
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
19 минут назад
Эх... А какой раньше был понтонный мост! А какой классный был остров! А городской пляж! А солдатский пляж! В центре города - дикая природа! Всё испоганили!!!
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гость
21 минуту назад
Непонятно, государство выделило бесплатно деньги, а локации для людей платные? Почему?
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Липчанин
22 минуты назад
Эх... А какой раньше был понтонный мост! А какой был остров! Всё испоганили!
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гость
23 минуты назад
Для горожан там всë бесплатно?
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Колян
36 минут назад
Чьи грузовые машины ездили по этому пантону, тот пусть за свой счёт и меняет. Потом воду в реке вокруг острова менять будут. Этот остров не лысый, он золотой.
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Васёк
38 минут назад
А депутаты не видят дыры на дорогах, отсутствие месяцами горячей воды, ежедневные отключения холодной воды, падающие деревья? А тут доски увидели.
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Департамент
сегодня, 18:14
Теперь надо еще 250 млн рублей на замену досок!
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Эхо
сегодня, 17:01
Вы лучше про...."горячую воду, бензин, зарплаты, тарифы ЖКХ, инфляцию, медицину, образование"...
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Прохожий.
сегодня, 16:54
В Воронеже на подобном острове построен быстро вызводимый ПЛАТИНА АРЕНА спортивный комплекс и он пользуется большим спросом зимой и летом, там даже домики для приезжих есть. То есть можно их снять на проведение мероприятий в этом комплексе. А наши до подобного не додумались, всё под открытом небом зимой и летом да к тому же на реке.
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Математик
сегодня, 16:54
Предлагаю сумму денег, потраченных на этот остров поделить на полощадь этого острова и узнать сколько стоит метр..
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