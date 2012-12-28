Депутаты потребовали заменить опасный настил на мосту к Зеленому острову

На строительство спортивного городка под открытым небом потрачено более 250 миллионов рублей, а вот на замену сгнивших досок денег у мэрии не нашлось.

Сегодня в Липецком горсовете вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что строительство спортивного городка на Зеленом острове обошлось в более чем четверть миллиарда рублей. Непосредственно на спортивные объекты потрачено 230,5 млн рублей (с 5-летней гарантией на работы). Еще 17,3 миллиона ушло на монтаж системы видеонаблюдения со 160 камерами. С недавнего времени площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, пляжного футбола, пляжного волейбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, теннисные корты и силовых тренажёры находятся на балансе МАУК «Культурные пространства Липецка».Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, вышел ли Зеленый остров на самоокупаемость? Оказалось, нет. Один из способов заработать — сдавать остров целиком под большие мероприятия. Такое в этом году случалось уже дважды.Также Борис Понаморев поинтересовался, востребован ли Зеленый остров у подведомственных департаменту физкультуры и спорта учреждений? Его председатель Елена Стародубцева сказала, что остров постоянно используется под тренировки и разные городские турниры, особенно по выходным.На вопрос депутата Олега Косолапова о самых востребованных спортплощадках Зеленого острова Ксения Белышева ответила, что спросом пользуются теннисные корты и площадки для падел-тенниса. И эти локации платные. Бесплатны занятия в воркаут-зоне и на тренажёрах. Большой популярностью также пользуются, в которых чем только не занимаются.Депутат Андрей Выжанов спросил, появятся ли над спортплощадками навесы? Летом ни спортсменам, ни отдыхающим негде укрыться от зноя. Из-за этого заниматься спортом на острове днем могут только самые закаленные, а всем остальным приходится пользоваться спортивной инфраструктурой лишь по утрам и вечерам. Да и в соседнем «Петропарке» неплохо бы сделать укрытия от солнца. В ответ председатель департамента культуры и туризма мэрии Ксения Белышева сказала, что подобных запросов от горожан много. Но денег на навесы в бюджете ведомства нет.Вице-спикер Игорь Подзоров обратил внимание на убитый строительной техникой деревянный настил моста к Зеленому острову — он аварийный. «А наш приоритет — жизнь и здоровье горожан». Настил надо срочно менять. Однако председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин сказал, что на это нет средств. Поэтому мост кое-как латают, а опасные места застилают искусственным ковровым покрытием.