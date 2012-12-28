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сегодня, 11:45
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Депутаты назначили выборы губернатора Липецкой области

В регионе начинается избирательная кампания. 

Сегодня сессия Липецкого областного Совета одобрила постановление «О назначении выборов губернатора Липецкой области». Выборы назначены на единый день голосования, 8 сентября. Будет ли голосование длиться один день или несколько, через некоторое время ответит избирательная комиссия области. Постановление принято 32 голосами «за», при восьми «против», воздержавшихся не оказалось.

Кандидаты в губернаторы должны пройти муниципальный фильтр и предоставить 129 подписей муниципальных депутатов.

Против фильтра на сессии выступили депутаты от КПРФ. В регионе нет такого количества депутатов, поддержкой которых могли бы заручиться кандидаты от 25 политических партий и объединений, действующих в Липецкой области.

Не в восторге от фильтра и представитель ЛДПР Анатолий Емельянов.

— Хочется надеяться, что власти региона дадут возможность всем желающим пройти муниципальный фильтр, так как большинство депутатов являются представителями «Единой России», - сказал Анатолий Емельянов.
—Никто не мешает партиям активно работать на муниципальных выборах, получая своих партийных депутатов, — ответила ему депутат-единоросс Екатерина Хрусталева.

На выборах губернатора теперь запрещено работать иностранным наблюдателям. Не могут быть наблюдателями, доверенными лицами и представителями кандидата или партии лица, причастные к экстремистской или террористической организации. От них не примут пожертвования на проведение выборной кампании. При этом запрещено быть наблюдателями и сенаторам Российской Федерации.

Если претендент на должность губернатора на момент подачи документов являлся иностранным агентом, то позже он обязан предоставить в избирательную комиссию документы, подтверждающие исключение его из реестра иностранных агентов или соответствующее решение суда.

В единый день голосования в Липецкой области пройдут выборы 24 депутатов Липецкого муниципального округа, депутатов в несколько сельсоветов и довыборы депутатов райсоветов.

выборы губернатора
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Комментарии (1)

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Ком Ментарий
46 минут назад
"Выборы" без выбора?
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