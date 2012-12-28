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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей

Расписание культурной и политической пятницы.

Сухо и тепло

Днём в Липецке от +20 до +22 градусов, преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 мкр-н, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;
- ул. Барашева, 5;
- ул. Водопьянова 70;
- пр-т 60 лет СССР, 29.

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Пробки

В пятницу движение особенно оживлённое, поэтому увеличивается риск угодить в пробку. Чтобы этого не произошло, держите ссылку на «Яндекс-карты».


Бензин

Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передаёт данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Правда, сведения по Липецку там перестали отображаться, но зато ещё можно найти работающие заправки в области.

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Старт выборов

С сегодняшнего дня стартует трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ, также состоятся региональные и муниципальные выборы.

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Все избирательные участки откроются в 8:00 и будут открыты до 20:00. Те, кто подал заявление на участие в дистанционном голосовании, могут сделать свой выбор онлайн.

Дистанционка в школах

Во многих школах Липецка в связи с выборами учеников перевели на дистанционный формат обучения.

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Это коснётся не всех школ, а только тех, в которых расположены избирательные участки. Но, например, в гимназии №64 имени В. А. Котельникова их два!

Парки

Пока ещё тепло не прекратятся и мероприятия в парках и общественных пространствах города. Ниже их расписание на графике мэрии Липецка.

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Материнство

В 10:00 в парке Победы на свежем воздухе пройдёт занятие клуба «Нескучное материнство» (18+).

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Участницы проекта «Мама в ресурсе» прогуляются по аллеям парка, узнают его историю и интересные факты о месте. А ещё поговорят о ресурсе материнства и проведут творческий мастер-класс «Осенняя фантазия».

Футбол

В 13:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры нашей команды примут БГУОР из Брянска (6+).

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Пока на втором этапе первенства ССС «Центр» дела у «Металлурга-М» идут не блестяще – 3 поражения в 3-х матчах. Липчане занимают 5-е место среди 9 команд, но соперники идёт ещё ниже – на 8-м, и где как не в этом матче переламывать ситуацию?

Кукольный театр

В 18:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) пройдёт спектакль для старшего зрителя «Восемь любящих женщин» (16+).

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В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?

Утренний спектакль

В 11:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Институтки» (16+).

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Фото vk.ru/teatrpodderevom

Режиссёр Анастасия Соколова. На основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Мир, который трагически оборвался в 1917 году…

Вернисаж

В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется выставка «Я должен остаться там, где нужен другим» (16+).

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Название проекта – цитата из «Баллады о маленьком буксире» Иосифа Бродского. Маленький корабль не выбирает маршрут только для себя: его движение связано с другими судами, людьми и местами. Он идёт туда, где нужен. Выставка рассказывает о том, как за 10 лет менялась и формировалась культурная среда Липецка. Зрители увидят картины таких художников, как Сергей Бугровский, Константин Батынков, Эдуард Гороховский, Павел Зуданов, Юлия Картошкина, Александр Косолапов, Нина Котёл и других.

Будет работать до 30 ноября.

Самые большие зарплаты на рынке труда

Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Липецке стала должность менеджера активных продаж финансовых услуг, кандидату обещают зарплату от 100 тысяч рублей.

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Далее в списке SuperJob идут заместитель управляющего – от 78 тысяч рублей, и машинист автомотрисы – от 70 тысяч рублей.

Дорогие липчане! Желаем вам сделать осознанный выбор во время голосования. Новостей в выборный период будет особенно много, и обо всех успеет рассказать GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (44)

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Мимо проходила
25 минут назад
Уборщица, вы далеко не одна, кому подняли пенсионный возраст. Все выйдут на пенсию позже. Мне тоже в 50 лет пришлось искать другую работу, потому как дорога отнимала слишком много времени. Не сразу, но нашла. В другой сфере. Пришлось учиться. Вы сами себе выбрали эту профессию. Претензии только к себе.
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Классика
37 минут назад
Крановщица уже не актуально , теперь на сцене , Уборщица . )))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Уборщица
47 минут назад
Мимо проходила, не только злые, но и грязнухи жуткие. В туалет сходят, все загадят. Женщины. Про мужчин ладно. Мусорят. Я думаю дома у них такая же грязь. Пыль не протрут со столов. Но зато уборщицы у них ничего не делают, а денег хотят. Я на уборщицу тоже не училась. А жизнь заставила пойти после 50 лет. Пенсию отобрали на 5 лет.
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Однако
55 минут назад
Несколько я поняла, уборщица стала классикой?
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Мимо проходила
сегодня, 11:48
Люди в Липецке злые. Не все, но много. Поэтому грубят другим. Давно это заметила.
Ответить
Классика
сегодня, 11:05
Путаница в показаниях Пенсионерка из Москвы . ----- Мне тут одна дама очень советовала в крановщицы идти, хотя сама на пару десятков лет моложе, но не хочет. ---- И пенсию получаю уже почти 20 лет---- )))))))))))))))))))))))))))
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Почему путаница?
сегодня, 11:39
Я одной даме, которая здесь все время плачется, что мало получает, посоветовала получить образование и поменять работу, чтобы зарплата была больше. А она мне, пенсионерке, написала - а вы идите в крановщицы поработайте. Это при том, что она совсем не крановщица.) Да и я, с двумя в/о, ни уборщицей, ни крановщицей никогда не работала. Кто на что учился, там и пригодился.
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Классика
сегодня, 11:02
Да , да , сейчас любой-любая может быть Пенсионеркой - Пенсионером из Москвы, Питера , Чикаго , Берлина . На то и интернет ! )))))))))))))))))))
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Ну
36 минут назад
Если вам так легче, то так и думайте.
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Молодежь
сегодня, 10:58
Как скучно в городе пенсионерам. Обсуждают то зарплаты, то зумеров. В 90 пропили и проспали союз, а теперь им грустно.
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Ну и...
сегодня, 11:07
Тебя в 90-е даже в проекте не было, чтобы кого-то здесь осуждать
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Классика
сегодня, 10:47
Конечно в Москву никто не ломится , уезжают энергичные и умные , остальные на город 48 заседают !!!! )))))))))
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Пенсионерка
сегодня, 10:59
А я в Москве и живу. Я не один десяток лет здесь отработала. И пенсию получаю уже почти 20 лет. И квартира своя в хорошем районе. А Липецк - город детства. Там родня. Мне интересно, как и чем люди живут. Я - то здесь "заседаю", так как времени свободного много, а у вас работы нет или работа такая, чтобы можно было здесь весь день "заседать"? Я, когда работала, то работала, а не комментарии строчила на "городе 48".
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Крановщица
сегодня, 10:46
212 000 руб в месяц начальник всех парков в Липецке получает из бюджета города Липецка . По-моему мало. Прибавить надо.
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