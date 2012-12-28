Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей

Расписание культурной и политической пятницы.

Днём в Липецке от +20 до +22 градусов, преимущественно без осадков.





















Бензин





Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передаёт данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Правда, сведения по Липецку там перестали отображаться, но зато ещё можно найти работающие заправки в области.









С сегодняшнего дня стартует трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ, также состоятся региональные и муниципальные выборы.









Во многих школах Липецка в связи с выборами учеников перевели на дистанционный формат обучения.









В 10:00 в парке Победы на свежем воздухе пройдёт занятие клуба «Нескучное материнство» (18+).













Фото vk.ru/childbook_lipetsk

В 13:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры нашей команды примут БГУОР из Брянска (6+).









В 18:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) пройдёт спектакль для старшего зрителя «Восемь любящих женщин» (16+).









В 11:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Институтки» (16+).









В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется выставка «Я должен остаться там, где нужен другим» (16+).









Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Липецке стала должность менеджера активных продаж финансовых услуг, кандидату обещают зарплату от 100 тысяч рублей.







