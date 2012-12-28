Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Расписание культурной и политической пятницы.
Днём в Липецке от +20 до +22 градусов, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 15 мкр-н, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;
- ул. Барашева, 5;
- ул. Водопьянова 70;
- пр-т 60 лет СССР, 29.
В пятницу движение особенно оживлённое, поэтому увеличивается риск угодить в пробку. Чтобы этого не произошло, держите ссылку на «Яндекс-карты».
Бензин
Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передаёт данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Правда, сведения по Липецку там перестали отображаться, но зато ещё можно найти работающие заправки в области.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Старт выборов
С сегодняшнего дня стартует трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ, также состоятся региональные и муниципальные выборы.
Все избирательные участки откроются в 8:00 и будут открыты до 20:00. Те, кто подал заявление на участие в дистанционном голосовании, могут сделать свой выбор онлайн.
Дистанционка в школах
Во многих школах Липецка в связи с выборами учеников перевели на дистанционный формат обучения.
Это коснётся не всех школ, а только тех, в которых расположены избирательные участки. Но, например, в гимназии №64 имени В. А. Котельникова их два!
Парки
Пока ещё тепло не прекратятся и мероприятия в парках и общественных пространствах города. Ниже их расписание на графике мэрии Липецка.
Материнство
В 10:00 в парке Победы на свежем воздухе пройдёт занятие клуба «Нескучное материнство» (18+).
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Участницы проекта «Мама в ресурсе» прогуляются по аллеям парка, узнают его историю и интересные факты о месте. А ещё поговорят о ресурсе материнства и проведут творческий мастер-класс «Осенняя фантазия».
Футбол
В 13:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры нашей команды примут БГУОР из Брянска (6+).
Пока на втором этапе первенства ССС «Центр» дела у «Металлурга-М» идут не блестяще – 3 поражения в 3-х матчах. Липчане занимают 5-е место среди 9 команд, но соперники идёт ещё ниже – на 8-м, и где как не в этом матче переламывать ситуацию?
Кукольный театр
В 18:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) пройдёт спектакль для старшего зрителя «Восемь любящих женщин» (16+).
В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?
Утренний спектакль
В 11:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Институтки» (16+).
Фото vk.ru/teatrpodderevom
Режиссёр Анастасия Соколова. На основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Мир, который трагически оборвался в 1917 году…
Вернисаж
В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) откроется выставка «Я должен остаться там, где нужен другим» (16+).
Название проекта – цитата из «Баллады о маленьком буксире» Иосифа Бродского. Маленький корабль не выбирает маршрут только для себя: его движение связано с другими судами, людьми и местами. Он идёт туда, где нужен. Выставка рассказывает о том, как за 10 лет менялась и формировалась культурная среда Липецка. Зрители увидят картины таких художников, как Сергей Бугровский, Константин Батынков, Эдуард Гороховский, Павел Зуданов, Юлия Картошкина, Александр Косолапов, Нина Котёл и других.
Будет работать до 30 ноября.
Самые большие зарплаты на рынке труда
Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Липецке стала должность менеджера активных продаж финансовых услуг, кандидату обещают зарплату от 100 тысяч рублей.
Далее в списке SuperJob идут заместитель управляющего – от 78 тысяч рублей, и машинист автомотрисы – от 70 тысяч рублей.
Дорогие липчане! Желаем вам сделать осознанный выбор во время голосования. Новостей в выборный период будет особенно много, и обо всех успеет рассказать GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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