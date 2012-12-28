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сегодня, 17:05
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Пьяный водитель предложил сотрудникам ДТП всё, что с собой было — 52 000 рублей
Но полицейские от взятки отказались, и теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
«В июне этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 59-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь уйти от наказания и избежать лишения прав, водитель предложил полицейским взятку в 52 тысячи рублей, которые у него были при себе. Но сотрудники ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Дело расследовал Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
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