Пьяный водитель предложил сотрудникам ДТП всё, что с собой было — 52 000 рублей

Но полицейские от взятки отказались, и теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

59-летнего жителя Данковского округа будут судить по обвинению в покушении на дачу взятки в 52 000 рублей сотрудникам ДПС.«В июне этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 59-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь уйти от наказания и избежать лишения прав, водитель предложил полицейским взятку в 52 тысячи рублей, которые у него были при себе. Но сотрудники ДПС от денег отказались и сообщили обо всём в дежурную часть», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Дело расследовал Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.