Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»

Глава Липецка рассказала GOROD48 о своей пятилетке у руля города.

Пять лет назад, 29 марта 2019 года, на внеочередной сессии горсовета депутаты приняли отставку главы Липецка Сергея Иванова по собственному желанию, а с 1 апреля 2019 года эту должность с приставкой и.о. заняла Евгения Уваркина, имя которой тогда было незнакомо большинству горожан. Позже, 25 июня, с подачи депутатов городского Совета мы получили первую в истории Липецка женщину-мэра.— Если честно, никогда не думала, что стану муниципальным служащим. Действительно, я была успешна в бизнесе. 27 лет назад моя большая семья стала заниматься сельским хозяйством. Мы создали компанию «ТРИО», и сегодня это современное предприятие с передовыми технологиями, которое успешно работает под руководством моего супруга. К тому же, на момент решающего разговора в феврале 2019-го с тогда врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым я была мамой шести прекрасных детей. Но тогда Игорь Георгиевич предложил мне стать членом его команды, предложил стать главой города.Это предложение было неожиданным. Хотя к тому времени я давно занималась, помимо бизнеса, общественной деятельностью. Принимала участие в работе отраслевых союзов в мясо- и молокопереработке, помогала формировать общие для отрасли правила. С 2014 по 2019 год возглавляла комиссию по развитию АПК и сельских территорий в Общественной палате РФ. Поэтому, немного подумав, приняла новый для себя вызов, поняла, что, став муниципальным служащим, смогу развивать свой город и регион. И согласилась подать документы на конкурс по выбору главы Липецка. Сегодня уверенно могу сказать, что муниципальная служба — это служение людям и своей стране! Я благодарна своей большой семье, детям и работе, которые научили меня любить жизнь, Родину, ценить и уважать любой труд. Пять лет в должности главы города показали мне, что без постоянного взаимодействия с людьми, без искренности в отношениях, без того, чтобы слушать и слышать горожан, никакую проблему невозможно сдвинуть с места. Надеюсь, мне удалось запустить процесс вовлечения горожан в городские проекты, вызвать чувство сопричастности к тем положительным изменениям, которые происходят. Ведь основные ценности — уважение и любовь к нашей великой стране — рождаются через малые дела: субботники по уборке своего микрорайона, осознанный выбор управляющей компании, участие в проекте преображения своего двора.— Да, эти пять лет были испытанием для всех. Взять тот же ковид. Весна 2020-го, начало пандемии, неизвестная смертельно опасная болезнь, даже некоторая паника на первом этапе… Я поняла тогда, что не имею права где-то спрятаться и чего-то ждать. Нужно было принимать конкретные решения, принимать меры профилактики, оказывать помощь системе здравоохранения, реальному сектору экономики, горожанам. Но первая волна ковида научила нас работать на удаленке, быстро решать возникающие проблемы в режиме онлайн. Тогда мы отработали новые для всех технологии и применяем их до сих пор, например, в системе обучения детей в случае сезонного роста инфекционных простудных заболеваний. Формат видеоконференций мы используем для экономии времени сотрудников мэрии и подведомственных организаций, ресурсных и управляющих компаний.Когда началась специальная военная операция, когда в отношении России были введены беспрецедентные санкции, нам было необходимо изменить процессы торгов и закупок, ведь никто не отменял необходимость выполнения указов президента и выполнения нацпроектов. А в сентябре 2022-го была объявлена частичная мобилизация. И снова кого-то охватила паника. Но тогда было нужно сжать зубы, найти в себе мужество выполнять эту задачу и достойно провожать мобилизованных на защиту Родины. Это невозможно забыть! А потом в регионе и в Липецке стали формироваться волонтерские сообщества из жен и матерей мобилизованных, и мы поняли, что обязаны помочь объединить усилия волонтеров, власти, бизнеса и жителей города. И в этом я — такой же волонтер, как и все. Это незабываемый опыт — гуманитарная помощь, поездки на новые территории, посещение госпиталей. И, конечно, я делаю это не по долгу муниципальной службы, а по зову сердца и совести. Это моя гражданская позиция!Отдельное испытание — коммунальные аварии. В январе этого года случилась авария на теплотрассе «Квадры», и более 300 домов в почти 30-градусный мороз осталось без отопления. Вот это было испытание так испытание! За счет оперативного решения слить теплоноситель из всех многоэтажек, которые попали под отключение, Липецк не повторил участь подмосковного Подольска, не переморозил систему отопления. Мы приняли тогда единственно правильное решение. Но из-за неготовности ряда управляющих компаний к реакции на подобную аварию, из-за отсутствия у них должного штата слесарей и теплотехников нам пришлось опять-таки всем миром спасать замерзающих жильцов домов УК «Маяк», «Вариант», «Проспект». Видя недееспособность руководителей этих УК, мы запустили процедуру помощи жильцам пострадавших домов в смене управляющих компаний.— Будучи мэром, я выучила слова хайп и хэйт (смеется). Да, кто-то обвиняет во всех бедах власть. Но есть и те, кто понимают, что власть мэра, увы, не распространяется ни на ресурсные компании (они, как правило, федеральные монополисты), ни даже на управляющие компании — это же тоже отдельный бизнес, который также попал под мораторий на его проверки. Есть те, кто благодарят городскую администрацию за работу, и это дает тебе силы. Мое правило — не обижаться на тех, кто тебя обвиняет, кто высказывает боль и негатив. Ты обязан понимать чувства людей, не перекладывать вину на подрядчиков и энергетиков, а включаться в решение проблем. Что городская администрация и делает все эти годы. Поэтому мы продолжаем объяснять, как выбирать управляющие компании, как собственникам многоквартирных домов контролировать их работу. Ни один мэр не сможет решить проблему подтоплений подвалов по причине гнилых труб, если, во-первых, жители не будут платить по квитанциям за содержание и текущий ремонт жилья, во-вторых, не будут требовать от УК отчета о том, на что та тратит их деньги! Но, к сожалению, большинство людей считают, что с текущими трубами в их доме должна разобраться власть. Что ж, будем продолжать разъяснительную работу, будем и дальше помогать жителям менять свое отношение к дому, двору, городу в целом.Знаете, я считаю, что если ты любишь свою работу, выполняешь ее с любовью, ты не обижаешься даже на необоснованную критику, а уж тем более на обоснованную. Тем же, кто активно критикует власть, предлагаю прийти в нашу команду. Вкусить, так сказать, что это такое — муниципальная служба. А это, поверьте, работа 24 на 7, и все это время — на связи с жителями. Да, именно так мы выстроили нашу работу.— Всегда говорю то, что считаю правильным! (в этот момент голос мэра становится резким) Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист. Считаю, что то, что может быть сделано сегодня, надо сделать сегодня! Мой жизненный принцип — нерешаемых задач нет. Нет ничего невозможного. Для невозможного требуется просто больше времени (улыбается). Кто-то ищет причины, почему у них что-то не получается, а я из тех, кто ищет решения. Мне комфортно работать с такими же людьми. С другой стороны, в команде обязательно должны быть и критически настроенные люди. Они заставляют тебя проверять твои решения. Важно создать нужный баланс сил и мнений. И, конечно, на муниципальной службе нельзя позволить себе выгореть, нельзя подвергнуться профессиональной деформации.

Нельзя общаться с людьми на казенном языке, языке канцеляризмов. Такой язык людям не понятен, он вызывает неприятие и, как следствие, негодование. Вот этому учу своих подчиненных. Отвечая на ваш вопрос про туфли — никогда их ни в кого не кидала. А нож… Да, нож в руках держала — когда мы начинали борьбу с несанкционированной рекламой, вывесками и объявлениями на заборах или стенах. Меня порой просто выводили из себя сотрудники мэрии, которые мямлили что-то о том, что нужно запустить процедуру по выявлению собственника незаконной рекламы. Вот это и есть проявление профессиональной деформации!



— Я трудоголик (смеется). Часто говорю своим детям, что все, что делаешь, надо делать с любовью и по-настоящему! Это мой принцип всегда и везде: в бизнесе и сейчас, на муниципальной службе.Если говорить о моей команде — то я горжусь ею! И радуюсь тому, как растут ее компетенции с учетом всех тех стремительных и непростых изменений, которые происходят. Да, не все способны выдерживать эту скорость изменений. Но кто-то уходит из нашей команды не потому, что не выдерживает заданный темп работы или Уваркину (смеется). Из команды уходят потому, что получили достаточно знаний и опыта, чтобы идти дальше. И это нормально, это меня радует. Я, например, благодарна своему первому заместителю Михаилу Щербакову, который ушел в Москву, за тот опыт, который он мне дал в 2019 году, при моих первых шагах на муниципальной службе, когда я мало что понимала в нормативных документах и регламентах. Если говорить о другом моем заместителе, Константине Вострикове, то приглашение его сначала на должность вице-губернатора, а затем в госкорпорацию «Фонд развития территорий» для меня предмет гордости.Горжусь многими из тех, кто сейчас со мной в команде. Вы посмотрите, насколько вырос мой заместитель Николай Дерунов, насколько масштабно он стал смотреть на задачи, которые стоят перед муниципалитетом в плане развития дорожно-транспортной инфраструктуры! Радуюсь успехам председателя департамента развития территории Ольги Логиновой, которая смогла организовать работу управ, наладить коммуникацию с жителями. Отдельная история — Наталья Попова. Еще будучи выпускницей тимирязевской академии, она присутствовала на моей встрече со студентами в 2013 году и уже тогда захотела прийти на работу в компанию «ТРИО». И пришла, для чего переехала из Москвы в Липецк! Позже я предложила ей перейти на муниципальную службу, и сейчас она — мой заместитель. Не могу не упомянуть опытнейших Татьяну Григорову, нашего главного финансиста, Татьяну Никитину, начальника правового управления мэрии. Ну и, конечно, Анну Шамаеву, которой я очень благодарна за возвращение из бизнеса на муниципальную службу.Безусловно, есть и те, кто не смог справиться с набранным нашей командой темпом, кто выбрал другой путь. И это нормально. Для меня же важно, чтобы в моей команде были единомышленники, которые с любовью к людям и к своему делу хотят служить своему городу и своей стране. Важно и то, что наша команда — часть команды губернатора. И я благодарна Игорю Артамонову за серьезную поддержку и помощь муниципалитету!