Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
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сегодня, 09:26
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«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб
Один грузовик впечатал в другой остановившуюся легковушку.
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В Усмани 49-летний водитель автомобиля «ФАВ» не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил травмы и после оказания помощи был отпущен.
На улице Катукова в Липецке 15-летний водитель электровелосипеда попал под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 39-летний мужчина. Подросток госпитализирован.
В Елецком округе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тенет» не справился с управлением и съехал с дороги. С места аварии доставлены в больницу два пассажира автомобиля, в том числе четырёхмесячный мальчик.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 26 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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