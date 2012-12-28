«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб

Один грузовик впечатал в другой остановившуюся легковушку.



Авария со смертельным исходом произошла утром 17 сентября на трассе «Дон» в Хлевенском округе: 32-летний водитель грузовика «Вольво» врезался в стоящий автомобиль «Хендай Солярис», который от удара столкнулся с грузовиком «Скания». 43-летний водитель «Хендая» от полученных травм умер на месте ДТП.За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.В Усмани 49-летний водитель автомобиля «ФАВ» не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил травмы и после оказания помощи был отпущен.На улице Катукова в Липецке 15-летний водитель электровелосипеда попал под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 39-летний мужчина. Подросток госпитализирован.В Елецком округе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тенет» не справился с управлением и съехал с дороги. С места аварии доставлены в больницу два пассажира автомобиля, в том числе четырёхмесячный мальчик.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 26 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.