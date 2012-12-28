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сегодня, 09:26
6

«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб

Один грузовик впечатал в другой остановившуюся легковушку.

Авария со смертельным исходом произошла утром 17 сентября на трассе «Дон» в Хлевенском округе: 32-летний водитель грузовика «Вольво» врезался в стоящий автомобиль «Хендай Солярис», который от удара столкнулся с грузовиком «Скания». 43-летний водитель «Хендая» от полученных травм умер на месте ДТП.

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

В Усмани 49-летний водитель автомобиля «ФАВ» не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил травмы и после оказания помощи был отпущен.

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На улице Катукова в Липецке 15-летний водитель электровелосипеда попал под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 39-летний мужчина. Подросток госпитализирован.

В Елецком округе на трассе «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Тенет» не справился с управлением и съехал с дороги. С места аварии доставлены в больницу два пассажира автомобиля, в том числе четырёхмесячный мальчик.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 26 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
авария
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Бабаха
50 минут назад
Первый случай , просто без шансов на выживание...
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Гость
сегодня, 11:54
Погибший водитель Соляриса строго соблюдал ПДД. А был бы обочечником, такого бы не случилось.
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В стоящий???
сегодня, 10:46
Этот 32 - летний под чем был???
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Эх
сегодня, 10:12
Светлая память погибшему. Очень жаль. Скорейшего выздоровления пострадавашим.
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Александр Н.
сегодня, 10:09
Как военные сводки, жуть.
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Ветеран
сегодня, 09:50
Каждый день аварии с велосипедистами, самокатчиками. Мы самоуничтожаемся.
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