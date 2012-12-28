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Происшествия
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14 минут назад
Житель Липецка разбил «Фольксваген» лопатой
Полицейским он заявил, что повредил чужую машину из хулиганских побуждений.
Полицейские выяснили, что мужчина разбил на улице Детской задние стекала автомобиля «Фольксваген». Сделал он это найденной неподалеку от машины лопатой. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
«Мужчина сообщил, что автомобиль повредил из хулиганских побуждений. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в полиции.
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