Житель Липецка разбил «Фольксваген» лопатой

Полицейским он заявил, что повредил чужую машину из хулиганских побуждений.

Отдел полиции №2 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело об умышленном повреждении имущества в отношении 34-летнего жителя города.Полицейские выяснили, что мужчина разбил на улице Детской задние стекала автомобиля «Фольксваген». Сделал он это найденной неподалеку от машины лопатой. Ущерб составил 25 тысяч рублей.«Мужчина сообщил, что автомобиль повредил из хулиганских побуждений. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в полиции.