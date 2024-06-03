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Общество
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30 минут назад
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Баню в военном городке доламывает экскаватор
Банно-прачечный комплекс на улице Терешковой,33а не признали объектом культурного наследия.
Первая попытка снести банно-прачечный комплекс была предпринята 22 февраля, а накануне, 21 февраля, по инициативе шестнадцати горожан баню внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области. Тогда местные жители, представители управления объектов культурного наследия Липецкой области и полицейские остановили снос, хотя около четверти здания экскаваторщик успел сломать.
Снос был приостановлен до заключения экспертизы, она определяла можно ли считать здание объектом культурного наследия. Дело в том, что выявленный объект культурного наследия, — промежуточная стадия перед включением его в реестр подобных объектов, находящихся под защитой государства.
— Экспертиза проведена и включение в реестр объектов культурного наследия баня на Терешковой,33а признанно нецелесообразным. Кроме того, прошло общественное обсуждение, документы которого размещались на сайте управления объектов культурного наследия Липецкой области, замечаний по поводу признания или непризнания бани объектом культурного наследия не поступило. Здание комплекса не признано объектом культурного наследия, значит собственник волен им распоряжаться по своему усмотрению, — сообщили GOROD48 в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.
Собственником здания является компания из Воронежа, которая два года назад выкупила баню с участком за 33,7 миллионов рублей. На месте бани компания намеревалась построить два 20-этажных дома.
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