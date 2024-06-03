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30 минут назад
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Баню в военном городке доламывает экскаватор

Банно-прачечный комплекс на улице Терешковой,33а не признали объектом культурного наследия.

Сегодня жителей военного городка снова разбудил рев экскаватора: он продолжил снос здания бани, построенной в двадцатых годах прошлого столетия.

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Первая попытка снести банно-прачечный комплекс была предпринята 22 февраля, а накануне, 21 февраля, по инициативе шестнадцати горожан баню внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области. Тогда местные жители, представители управления объектов культурного наследия Липецкой области и полицейские остановили снос, хотя около четверти здания экскаваторщик успел сломать.

Снос был приостановлен до заключения экспертизы, она определяла можно ли считать здание объектом культурного наследия. Дело в том, что выявленный объект культурного наследия, — промежуточная стадия перед включением его в реестр подобных объектов, находящихся под защитой государства.

— Экспертиза проведена и включение в реестр объектов культурного наследия баня на Терешковой,33а признанно нецелесообразным. Кроме того, прошло общественное обсуждение, документы которого размещались на сайте управления объектов культурного наследия Липецкой области, замечаний по поводу признания или непризнания бани объектом культурного наследия не поступило. Здание комплекса не признано объектом культурного наследия, значит собственник волен им распоряжаться по своему усмотрению, — сообщили GOROD48 в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.

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Собственником здания является компания из Воронежа, которая два года назад выкупила баню с участком за 33,7 миллионов рублей. На месте бани компания намеревалась построить два 20-этажных дома.
военный городок
баня
снос
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Nikki
4 минуты назад
Зато о крепости на кольцевой все концы отрепали.
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Городу 48
8 минут назад
Не надо вводить людей в заблуждение , бизнесмен липецкий , а его компаньоны из Воронежа ! город 48 , мало у вас журналистов , всегда надо быть в нужном месте в нужное время , тогда и всё узнаете из первых уст ! ))))))
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Серега
9 минут назад
власти в регионе нет. Бизнес, что хочет, то и делает
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Пессимист
11 минут назад
Сомневаюсь я, а вдруг в этой бане сам Пугачёв свои портки стирал, когда шёл на Москву?
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Господа !
12 минут назад
Вы не представляетие с какой скоростью там металлические гаражи самодемонтировались , скоро ограждение во весь периметр там будет , длиной в пару километров !
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Господа !
15 минут назад
Вы не представляетие с какой скоростью там металлические гаражи самодемонтировались , скоро ограждение во весь периметр там будет , длиной в пару километров !
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гость
17 минут назад
Не получилось денег срубить по легкому. Здание не признано объектом культурного наследия. Усе конец)))
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