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30 минут назад
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«Выпустили джина из бутылки и его никто не контролирует»

В ответ на реплику председателя Общественной палаты Липецка глава города Евгения Уваркина заявила, что ведется планомерная работа по уменьшению скорости электросамокатов в Липецке и расширению числа  мест, где запрещено их использование.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава города Евгения Уваркина поинтересовалась, какие меры приняты в Липецке по ограничению использования электросамокатов? Вопрос этот был задан после того, как начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил о девяти попавших под колеса машин на прошлой неделе самокатчиках, пятеро из которых — дети. Все они с травами разной степени тяжести попали в больницы.

Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов рассказал, что согласно действующему Положению, скорость прокатных электросамокатов ограничена 15 км/ч в 24 зонах: на площадях Петра Великого и Клименкова, во всех городских парках и скверах, набережной, бульваре Неделина, четной стороне улицы Советской, территории вокруг Комсомольского пруда и общественном пространстве у ДС «Звездный», пешеходных зонах вдоль улиц Космонавтов и Филипченко. Их движение полностью запрещено на площади Героев и на площади Ленина-Соборной. В парках отсутствуют пункты проката.

— Выпустили джина из бутылки и его никто не контролирует! — возмутился председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.

Это и так, и не так одновременно. Да, джина выпустили, но федеральное законодательство не успевает адекватно реагировать на взрывной рост интереса к средствам индивидуальной мобильности. Контролировать соблюдение самокатчиками правил дорожного движения обязана Госавтоинспекция, но этого в должной мере не делает. 
Евгения Уваркина попросила вице-мэра Николая Дергунова активнее использовать практики других городов страны, где электросамокаты находятся под большими, чем в Липецке, ограничениями. Например, в Санкт-Петербурге ими запрещено пользоваться в центре города. По мнению мэра, по этому пути нужно пойти и в Липецке.

— Необходимо вести планомерную работу по уменьшению скорости электросамокатов и увеличению мест запрета на их использование, — сказала Евгения Уваркина.
Евгений Чекрыжов сообщил, что пока в России нет ни одного города, где был бы запрещен прокат электросамокатов. Его департамент ждёт от депутатов предложений о запрете использования электросамокатов в их округах. Напомним, что на прошлой неделе депутаты горсовета рекомендовали мэрии полностью запретить езду на этом виде электротранспорта в парках.

электросамокаты
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Комментарии (3)

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Сначала новые
коля
15 минут назад
Приравняйте самокат к оружию массового поражения .соседи все запретили один липецк .топит за самокаты .
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007
17 минут назад
Нельзя его совсем запретить, это средство индивидуальноц мобильности, без него никак
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Безмасочник
18 минут назад
Нет транспорта опаснее этих самокатов. Носятся совершенно бесшумно по пешеходным дорожкам на большой скорости, грозя сбить кого-нибудь и самим вляпаться. В городе реально стало везде опасно.
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