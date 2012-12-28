Общество
857
41 минуту назад
21
Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром
Таким образом, он стал пятым кандидатом на должность главы города.
Роман Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и с тех пор живет в Липецке. Карьеру начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2017 году заочно получил второе высшее образование в липецком филиале РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2018-2020 годах был заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. В 2020-2022 годах руководил Добринским районом, с 2022 года по настоящее время — глава администрации Лебедянского района.
Напомним, что ранее об участии в процедуре выборов главы города заявили три жителя Липецка, имена которых комиссии по выборам мэра почему-то засекретила, и депутат областного Совета от КПРФ Николай Быковских.
Прием документов от кандидатов на пост главы администрации Липецка заканчивается в 16:00. Завтра конкурсная комиссия должна утвердить список кандидатов, допущенных к участию в следующем этапе выборов мэра — защите стратегий развития муниципалитета, который назначен на 14 июня. Затем на сессии депутаты городского Совета выберут главу города из двух кандидатов одобренных комиссией.
В конкурсную комиссию входят первый вице-губернатор области Александр Рябченко, вице-губернаторы Ольга Белоглазова, Роман Петрухин, Вячеслав Щеглеватых, Юлия Котлярова, заместитель регионального управления внутренней политики Марина Кувалдина, спикер горсовета Евгения Фрай, первый вице-спикер Борис Понаморев, депутаты Андрей Выжанов и Станислав Каменецкий, Почетный гражданин Липецка Борис Бондарев, член Общественного совета при спикере горсовета Станислав Савельев.
4
0
0
5
2
Комментарии (21)