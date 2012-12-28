Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром

Таким образом, он стал пятым кандидатом на должность главы города.

Глава Лебедянского района Роман Ченцов подал документы в комиссию по отбору кандидатур на пост мэра Липецка. Таким образом, он стал пятым желающим занять должность главы Липецка, которую, возможно, уже на следующей неделе освободит Евгения Уваркина. Примечательно, что документы Роман Ченцов подал за два часа до завершения этой процедуры.Роман Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и с тех пор живет в Липецке. Карьеру начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2017 году заочно получил второе высшее образование в липецком филиале РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2018-2020 годах был заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. В 2020-2022 годах руководил Добринским районом, с 2022 года по настоящее время — глава администрации Лебедянского района.Напомним, что ранее об участии в процедуре выборов главы города заявили три жителя Липецка, имена которых комиссии по выборам мэра почему-то засекретила, и депутат областного Совета от КПРФ Николай Быковских.Прием документов от кандидатов на пост главы администрации Липецка заканчивается в 16:00. Завтра конкурсная комиссия должна утвердить список кандидатов, допущенных к участию в следующем этапе выборов мэра — защите стратегий развития муниципалитета, который назначен на 14 июня. Затем на сессии депутаты городского Совета выберут главу города из двух кандидатов одобренных комиссией.В конкурсную комиссию входят первый вице-губернатор области Александр Рябченко, вице-губернаторы Ольга Белоглазова, Роман Петрухин, Вячеслав Щеглеватых, Юлия Котлярова, заместитель регионального управления внутренней политики Марина Кувалдина, спикер горсовета Евгения Фрай, первый вице-спикер Борис Понаморев, депутаты Андрей Выжанов и Станислав Каменецкий, Почетный гражданин Липецка Борис Бондарев, член Общественного совета при спикере горсовета Станислав Савельев.