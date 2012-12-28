После дискотеки мужчина обложил матом прохожих – это обошлось ему в 6000 рублей

На дебошира составили два протокола за оскорбление.

Житель Становлянского округа оштрафован в общей сложности на 6 000 рублей по двум административным делам по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».По данным пресс-службы областной прокуратуры, летом в деревне Плоты проходил праздник с дискотекой. После неё один из жителей села начал на повышенных тонах выяснять отношения со знакомым. Проходившие мимо сельчане сделали ему замечание — и им тоже досталось: мужчина ответил грубой нецензурной бранью. Прохожие этого не стерпели и пожаловались на обидчика.