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Девятикласснице угрожали убийством после выступления на последнем звонке
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1079
55 минут назад

Девятикласснице угрожали убийством после выступления на последнем звонке

Зимой прошлого года девочка уже была объектом травли.

Ученица девятого класса школы № 63 получила несколько сообщений с угрозами. В одном из них ее обещали убить.

Первое сообщение девятиклассница получила после того, как выступила на праздновании последнего звонка. Анонимный отправитель раскритиковал это выступление, усердно перемежая рецензию не нормативной лексикой.

— Я все к шутке свела, вместе с дочкой посмеялись и проигнорили. Номер с провокацией не прошел, и через некоторое время пришло еще одно сообщение, — рассказала GOROD48 мать девочки.

После второго сообщения стало не до смеха.

— Дочь так испугалась, что плакала весь вечер, а сегодня ей сдавать ОГЭ по русскому языку. Я сообщила в школу. Учителя в шоке тоже, но директору школы параллельно на все, — продолжила свой рассказ липчанка.

В декабре 2023 года GOROD48 рассказывал, что девочка подвергалась нападкам со стороны сверстников. На какое-то время они прекратились, но теперь все началось сначала. Мать школьницы обратилась в полицию. А GOROD48 попросила сообщить, в какой именно школе учится ее дочь — № 63.

Директор школы Сергей Керекелица предложил GOROD48 обратиться за комментарием в городской департамент образования.

— Проблемы такого уровня решаются только в правовом поле и полицией. Мама правильно сделала, что обратилась к ним, — сказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что заявление матери девочки уже проверяется.

— К сожалению, подобные факты становятся уже частью нашей реальности. Количество родителей, которые обращаются различные органы с жалобами на то, что кто-то из ровесников, используя Интернет, а иногда и очно, угрожает их ребенку, возрастает. Это явление не только нашего региона, подобная ситуация прослеживается в целом по стране, да и во всем мире. Здесь может быть несколько советов. Первый — хорошо, что ребенок рассказал об этом родителям, и родители правильно сделали, что обратились в правоохранительные структуры. Второй совет — безусловно, надо смотреть на состояние конкретного ребенка, если нужна какая-то психологическая помощь или поддержка, надо обратиться в соответствующие службы, и в третьих — поставить в известность образовательную организацию. Потому что, скорее всего ребенок, который угрожает, учится вместе со своей жертвой в одной школе. Может быть, истоки конфликта или неприязни надо искать там. И образовательная организация должна стать одним из участников разрешения этого конфликта. Ни в коем случае нельзя взрослым самим разбираться с обидчиком ребенка. Это должны делать либо работники образовательной организации, где дети совместно учатся или проводят досуг, либо правоохранительные органы, — считает уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран.
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