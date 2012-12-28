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Общество
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55 минут назад
Девятикласснице угрожали убийством после выступления на последнем звонке
Зимой прошлого года девочка уже была объектом травли.
Первое сообщение девятиклассница получила после того, как выступила на праздновании последнего звонка. Анонимный отправитель раскритиковал это выступление, усердно перемежая рецензию не нормативной лексикой.
— Я все к шутке свела, вместе с дочкой посмеялись и проигнорили. Номер с провокацией не прошел, и через некоторое время пришло еще одно сообщение, — рассказала GOROD48 мать девочки.
После второго сообщения стало не до смеха.
— Дочь так испугалась, что плакала весь вечер, а сегодня ей сдавать ОГЭ по русскому языку. Я сообщила в школу. Учителя в шоке тоже, но директору школы параллельно на все, — продолжила свой рассказ липчанка.
В декабре 2023 года GOROD48 рассказывал, что девочка подвергалась нападкам со стороны сверстников. На какое-то время они прекратились, но теперь все началось сначала. Мать школьницы обратилась в полицию. А GOROD48 попросила сообщить, в какой именно школе учится ее дочь — № 63.
Директор школы Сергей Керекелица предложил GOROD48 обратиться за комментарием в городской департамент образования.
— Проблемы такого уровня решаются только в правовом поле и полицией. Мама правильно сделала, что обратилась к ним, — сказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что заявление матери девочки уже проверяется.
— К сожалению, подобные факты становятся уже частью нашей реальности. Количество родителей, которые обращаются различные органы с жалобами на то, что кто-то из ровесников, используя Интернет, а иногда и очно, угрожает их ребенку, возрастает. Это явление не только нашего региона, подобная ситуация прослеживается в целом по стране, да и во всем мире. Здесь может быть несколько советов. Первый — хорошо, что ребенок рассказал об этом родителям, и родители правильно сделали, что обратились в правоохранительные структуры. Второй совет — безусловно, надо смотреть на состояние конкретного ребенка, если нужна какая-то психологическая помощь или поддержка, надо обратиться в соответствующие службы, и в третьих — поставить в известность образовательную организацию. Потому что, скорее всего ребенок, который угрожает, учится вместе со своей жертвой в одной школе. Может быть, истоки конфликта или неприязни надо искать там. И образовательная организация должна стать одним из участников разрешения этого конфликта. Ни в коем случае нельзя взрослым самим разбираться с обидчиком ребенка. Это должны делать либо работники образовательной организации, где дети совместно учатся или проводят досуг, либо правоохранительные органы, — считает уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран.
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