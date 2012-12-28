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Происшествия
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сегодня, 15:17
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Тело 96-летнего Тимофея Чеботарёва нашла в овраге служебная собака
Труп пропавшего без вести мужчины достали из оврага в районе улицы Терешковой села Подгорное.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, для поиска мужчины полицейские использовали служебную собаку — ротвейлера Сильву.
Сильва с поставленной задачей справилась.
— Тело подняли со дна оврага сотрудники дежурной смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области, — добавляют в УГПСС Липецкой области.
Погибший мужчина страдал деменцией, а с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы 10 сентября обратились работники соцзащиты.
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