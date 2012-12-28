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сегодня, 15:17
6

Тело 96-летнего Тимофея Чеботарёва нашла в овраге служебная собака

Труп пропавшего без вести мужчины достали из оврага в районе улицы Терешковой села Подгорное. 

В Липецком округе с 7 сентября искали 96-летнего Тимофея Чеботарёва. Пожилой мужчина ушел из дома на улице Набережной в селе Подгорное и пропал. 16 сентября его тело обнаружили в глубоком овраге в районе улицы Терешковой в Подгорном.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, для поиска мужчины полицейские использовали служебную собаку — ротвейлера Сильву.

Сильва с поставленной задачей справилась.

— Тело подняли со дна оврага сотрудники дежурной смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области, — добавляют в УГПСС Липецкой области.

Погибший мужчина страдал деменцией, а с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы 10 сентября обратились работники соцзащиты.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Аналитик
15 минут назад
Опять улица Терешковой.
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Лиза
42 минуты назад
Печально, конечно, ну а Сильва молодец.
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И такие
сегодня, 17:33
случаи не редкость.
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Одинокий
сегодня, 15:59
Наверное был,если о пропаже заявили соцработники.Царствие Небесное.
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Фунтик
сегодня, 15:29
Ну вот а вы тут войну с собаками ведёте.
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Наталья
сегодня, 16:43
тут полезная собака, такие нас нужны
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