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Политика
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38 минут назад
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В конкурсе на должность главы Липецка будут участвовать пятеро
Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Липецка допустила до следующего этапа процедуры пятерых из шести претендентов.
Шестой кандидат — Максим Кулигин — не принес необходимый пакет документов.
«14 июня во втором этапе конкурса соискатели представят свои концепции развития Липецка на ближайшие пять лет. По итогам рассмотрения конкурсная комиссия представит в Липецкий горсовет не менее двух кандидатов.
27 июня депутаты горсовета тайным голосованием выберут нового мэра», — рассказали в пресс-службе горсовета.
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