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655
38 минут назад
8

В конкурсе на должность главы Липецка будут участвовать пятеро

Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Липецка допустила до следующего этапа процедуры пятерых из шести претендентов. 

Полный пакет необходимых документов в комиссию предоставили: 56-летний Вадим Егоров — доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС», 40-летний Платон Кирмасов — менеджер у индивидуального предпринимателя Боровлева Д.А., 44-летний Роман Крысин — библиотекарь Библиотечно-информационного центра им. Е.П. Смургиса, 34-летний Николай Быковских — депутат Липецкого областного Совета депутатов, и 44-летний Роман Ченцов — глава Лебедянского муниципального района.  

Шестой кандидат — Максим Кулигин — не принес необходимый пакет документов.  

«14 июня во втором этапе конкурса соискатели представят свои концепции развития Липецка на ближайшие пять лет. По итогам рассмотрения конкурсная комиссия представит в Липецкий горсовет не менее двух кандидатов. 

27 июня депутаты горсовета тайным голосованием выберут нового мэра», — рассказали в пресс-службе горсовета.

администрация Липецка
выборы мэра
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Элиот
12 минут назад
Отношение большинства горожан, как к процессу так и лицам участвующим в этом, вполне понятно.
Ответить
а
12 минут назад
что это за тайное голование????
Ответить
Илья
16 минут назад
Наверно библиотекарь)))
Ответить
Александр
7 минут назад
Он
Ответить
Житель
18 минут назад
Ну вот и все !!! Я ухожу из твоей жизни !
Ответить
Правда
27 минут назад
Артамонов пусть ещё останется,доделает недоделанное
Ответить
я
4 минуты назад
А Артамонов и останется))) Уваркину переизбирают)
Ответить
Вопрос
27 минут назад
Кто же победит? Какая интрига!
Ответить
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