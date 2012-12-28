В конкурсе на должность главы Липецка будут участвовать пятеро

Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Липецка допустила до следующего этапа процедуры пятерых из шести претендентов.



Полный пакет необходимых документов в комиссию предоставили: 56-летний Вадим Егоров — доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС», 40-летний Платон Кирмасов — менеджер у индивидуального предпринимателя Боровлева Д.А., 44-летний Роман Крысин — библиотекарь Библиотечно-информационного центра им. Е.П. Смургиса, 34-летний Николай Быковских — депутат Липецкого областного Совета депутатов, и 44-летний Роман Ченцов — глава Лебедянского муниципального района.Шестой кандидат — Максим Кулигин — не принес необходимый пакет документов.«14 июня во втором этапе конкурса соискатели представят свои концепции развития Липецка на ближайшие пять лет. По итогам рассмотрения конкурсная комиссия представит в Липецкий горсовет не менее двух кандидатов.27 июня депутаты горсовета тайным голосованием выберут нового мэра», — рассказали в пресс-службе горсовета.