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47 минут назад
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Двое подростков пытались высадить водителя из автобуса, а потом стреляли ему в след

Областное управление следкома передает в суд дело двух подростков, обвиняемых в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам в транспорте (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как установило следствие, вечером 29 января 2023 года двое подростков 16 и 17 лет угрожали водителю автобуса сигнальным пистолетом, когда он попросил оплатить проезд. 

«Провоцируя конфликт, они потребовали, чтобы водитель вышел из автобуса. Проигнорировав требования хулиганов, водитель закрыл двери. Тогда обвиняемые вне менее трех раз выстрелили выстрелили автобусу в след из сигнального пистолета и пускового устройства для сигнальных выстрелов, создавая опасность для жизни и здоровья пассажиров и горожан, находящихся на остановке общественного транспорта», — сообщили в СК

Оказалось, что подростки неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей и находились на профилактическом учете.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
коля
12 минут назад
я кино такое видел .давно еще там тоже автобус захватили .тоже терористы .тем помоему пожизненно дали за тероризм .а этим сколько дали .?
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Алкан с ЛТЗ
25 минут назад
На зону!
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