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Общество
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сегодня, 08:00
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В Липецкой области начались трёхдневные выборы
Липчане будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и областного Совета.
Таким образом, каждый участник голосования в Липецкой области, в том числе дистанционного, получит четыре бюллетеня: два — для выборов депутата Госдумы: по одномандатному округу и по партийному списку, и два — по выборам депутатов областного Совета по этой же схеме.
В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Изначально в списке была партия «Яблоко», но в августе Верховный суд РФ отменил её регистрацию, хотя кандидаты от этой партии остались в одномандатных округах.
Так получилось, что в каждом из двух общефедеральных округов — 115-м и 116-м — по 10 кандидатов.
На мандаты в региональном парламенте претендуют 333 кандидата. 163 из них претендуют на 27 мест по одномандатным округам. Остальные участвуют в выборах от семи избирательных объединений: партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров». Они претендуют на девять мест в Липецком областном Совете депутатов.
В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек. Всего в регионе напечатаны более 3,5 миллиона бюллетеней. На них ушло 30 тонн бумаги.
Голосование продлится до восьми вечера 20 сентября.
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