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сегодня, 08:00
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В Липецкой области начались трёхдневные выборы

Липчане будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и областного Совета.

Сегодня в регионе открылись более 800 избирательных участков: начались трёхдневные выборы. Липчанам предстоит избрать депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также проголосовать за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.

Таким образом, каждый участник голосования в Липецкой области, в том числе дистанционного, получит четыре бюллетеня: два — для выборов депутата Госдумы: по одномандатному округу и по партийному списку, и два — по выборам депутатов областного Совета по этой же схеме.

В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Изначально в списке была партия «Яблоко», но в августе Верховный суд РФ отменил её регистрацию, хотя кандидаты от этой партии остались в одномандатных округах.

Так получилось, что в каждом из двух общефедеральных округов — 115-м и 116-м — по 10 кандидатов.

На мандаты в региональном парламенте претендуют 333 кандидата. 163 из них претендуют на 27 мест по одномандатным округам. Остальные участвуют в выборах от семи избирательных объединений: партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров». Они претендуют на девять мест в Липецком областном Совете депутатов.

В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек. Всего в регионе напечатаны более 3,5 миллиона бюллетеней. На них ушло 30 тонн бумаги.

Голосование продлится до восьми вечера 20 сентября.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
сегодня, 10:22
Растёт правосознание!
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Савелий
сегодня, 10:21
Три дня - не мало? Наблюдателей не напасешься. Или их сейчас нет?
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Интересно
сегодня, 09:54
Гражданин Л, даже в очень богатых и развитых странах нет электронного голосования, а что так?
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Гражданин Л
сегодня, 09:15
Почему нельзя сделать только электронное голосование, а то потратили только в Липецкой области 30 тн бумаги, а по стране, это сколько тысяч кубов леса ушло, а деньги, платить избирательной комиссии, а полиция чем занята, вместо основной работы. Живем в 21 веке, а голосуем по большей части, как в 19-м. Лично голосую постоянно только электронно, удобно и быстро.
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Липчанка
сегодня, 08:11
Что началось?
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Васёк
сегодня, 09:34
Цирковое представление
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