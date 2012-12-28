В Липецкой области начались трёхдневные выборы

Липчане будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и областного Совета.

Сегодня в регионе открылись более 800 избирательных участков: начались трёхдневные выборы. Липчанам предстоит избрать депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также проголосовать за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.Таким образом, каждый участник голосования в Липецкой области, в том числе дистанционного, получит четыре бюллетеня: два — для выборов депутата Госдумы: по одномандатному округу и по партийному списку, и два — по выборам депутатов областного Совета по этой же схеме.В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Изначально в списке была партия «Яблоко», но в августе Верховный суд РФ отменил её регистрацию, хотя кандидаты от этой партии остались в одномандатных округах.Так получилось, что в каждом из двух общефедеральных округов — 115-м и 116-м — по 10 кандидатов.На мандаты в региональном парламенте претендуют 333 кандидата. 163 из них претендуют на 27 мест по одномандатным округам. Остальные участвуют в выборах от семи избирательных объединений: партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров». Они претендуют на девять мест в Липецком областном Совете депутатов.В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек. Всего в регионе напечатаны более 3,5 миллиона бюллетеней. На них ушло 30 тонн бумаги.Голосование продлится до восьми вечера 20 сентября.