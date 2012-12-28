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Общество
1178
сегодня, 13:45
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В Долгоруковском округе вырастили метровый кабачок

В этом году многие жители Липецкой области хвастаются небывалыми по размеру овощами.

Семья Зейналовых из Долгоруковского района вырастила метровый кабачок — фотографией гиганта поделилась пресс-служба правительства Липецкой области.

В этом году многие жители Липецкой области хвастаются небывалыми по размеру овощами. Так, жительница деревни Савинки Лебедянского округа Анастасия Курочкина вырастила морковь весом 1 килограмм 970 граммов.

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Светлана Сарычева из деревни Плоты Становлянского округа вырастила морковку на 1 килограмм 830 граммов.

Ещё одна становлянка Светлана Белоцерковская похвасталась свёклой массой 10 килограммов 600 граммов.

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В том же Становлянском округе созрел помидор весом 1 килограмм 600 граммов.

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Фото – max.ru/id4826044418vk.ru/zvezda048 
сельское хозяйство
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Комментарии (9)

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Бабка Первая
сегодня, 16:52
Вспомнила, как в 90-е на свежевыкорчеванной нами таёжной деляне растила картошку. В читалке изучила агротехнику и замучила мужа возить меня туда в нужное время. Урожай рекордный! Клубни - крупные, ровные и негниющие. Мелочи - ноль. Ох, и намучилась гигантов чистить! Зато одарила кучу народа и поделилась знаниями. Деревенские перестали задирать нос)) А вот морковь там не удалась. После дошло, что пиаш почвы был не тот.
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Огородник
сегодня, 15:21
Ну всё равно прикольно.., это всё-таки природа, а не коленвал от мотора...!
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Зверь Бразильский
сегодня, 14:44
Было бы здорово, если в одном из округов, к примеру, раза в три увеличилась зарплата бюджетников. Вот это настоящий инфоповод...
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Дед
сегодня, 14:42
В Чернобыле тоже говорят все гигантское , интересно почему ?
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Сокол
сегодня, 14:33
Чем хвалятся? Лежало само,без ухода,росло и выросло. Сомневаюсь,что специально для себя метровые кабачки и килограммовую морковку растят. Или выкинут,или на корм животным отдадут.
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Бес.
сегодня, 14:30
Не к добру всё это, не к добру!
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Наталья
сегодня, 14:03
Все это удивительно, но большие по размеру овощи, кроме помидоров, безвкусные. Их только на корм птицам и животным.
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Селянин
сегодня, 14:03
А что потом делать с этими овощами? Они же несъедобные
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Соринка попала
сегодня, 14:50
Вот именно. Ну кабачок. Метровый... И? А свеклу то куда?
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