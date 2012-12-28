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Общество
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сегодня, 13:45
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В Долгоруковском округе вырастили метровый кабачок
В этом году многие жители Липецкой области хвастаются небывалыми по размеру овощами.
В этом году многие жители Липецкой области хвастаются небывалыми по размеру овощами. Так, жительница деревни Савинки Лебедянского округа Анастасия Курочкина вырастила морковь весом 1 килограмм 970 граммов.
Светлана Сарычева из деревни Плоты Становлянского округа вырастила морковку на 1 килограмм 830 граммов.
Ещё одна становлянка Светлана Белоцерковская похвасталась свёклой массой 10 килограммов 600 граммов.
В том же Становлянском округе созрел помидор весом 1 килограмм 600 граммов.
Фото – max.ru/id4826044418, vk.ru/zvezda048
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