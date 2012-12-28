Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с автомобилем, а водитель электровелосипеда — с дорожным знаком
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Общество
226
сегодня, 17:20
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
18 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: 15-й микрорайон, 36, улица Барашева, 5, проспект 60 лет СССР, 29 — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии