На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

18 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: 15-й микрорайон, 36, улица Барашева, 5, проспект 60 лет СССР, 29 — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

