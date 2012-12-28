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Общество
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35 минут назад
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по вони в городе
Уже сделаны лабораторные замеры воздуха.
— Уже сделаны лабораторные замеры воздуха, но их результаты ещё не готовы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, ранее в управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на полях. Роза ветров такова, что запах несёт в центр города.
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