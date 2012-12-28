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433
35 минут назад
3

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по вони в городе

Уже сделаны лабораторные замеры воздуха.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура c привлечением специалистов других контролирующих органов начала проверку по вони в городе: со вчерашнего вечера в центре Липецка стоит отвратительный запах.

— Уже сделаны лабораторные замеры воздуха, но их результаты ещё не готовы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Напомним, ранее в управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на полях. Роза ветров такова, что запах несёт в центр города.
сельское хозяйство
экология
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Комментарии (3)

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Житель
20 минут назад
Происки США, естественно.
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Житель
21 минуту назад
Заключение из лаборатории: "Определенно, воняет. Опасности не представляет". Причина - как всегда.
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Ева
27 минут назад
Запах родины.
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